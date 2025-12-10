Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Abroad Timnas Indonesia

Kabar Abroad: Ole Romeny Mulai Tampil Rutin, Oxford Malah Nyaris ke Lubang Jarum

Penampilan rutin Ole Romeny sebagai pemain pengganti Oxford United, belum mampu mempersembahkan performa baik tim di papan klasemen Liga 2 Inggris.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Kabar Abroad: Ole Romeny Mulai Tampil Rutin, Oxford Malah Nyaris ke Lubang Jarum
Oxford United
ABROAD OLE ROMENY - Pemain abroad Timnas Indonesia, Ole Romeny, selepas memperkuat Oxford United dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 2 Inggris kontra Blackburn pada Rabu (10/12/2025). (Instagram Oxford - 10/12/2025)  

Ringkasan Berita:
  • Kabar abroad pemain Timnas Indonesia kali ini mengulas perjalanan Ole Romeny bersama Oxford United di Liga 2 Inggris
  • Ole mulai rutin memperoleh jam terbang sebagai pemain pengganti pasca-mengalami cedera patah kaki
  • Meskipun demikian, penampilan Ole Romeny belum membuahkan hasil yang optimal dalam performa tim
  • Oxford malah nyaris masuk ke lubang jarum, alis zona degradasi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, mulai mendapat kepercayaan bermain secara rutin bersama Oxford United pasca-mengalami cedera patah kaki.

Cedera Ole Romeny sebelumnya terjadi saat mengikuti ajang pramusim Piala Presiden pada Agustus 2025 di Indonesia.

Ketika itu, pergelangan kaki Ole terkena benturan pemain Arema FC, Paulinho Moccelin.

Insiden tersebut mengharuskan Ole Romeny menjalani proses pemulihan hingga ke Belanda, dan terpaksa absen selama kurang lebih dua bulan.

Timnas Indonesia termasuk salah satu pihak yang mengalami kerugian karena Ole Romeny tidak dapat bermain.

Ujung tombak Timnas Indonesia itu harus absen dalam dua laga FIFA Matchday September 2025, yang menjadi bagian dari persiapan menuju putaran ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Meski begitu, Ole Romeny mampu pulih tepat waktu dan kembali memperkuat Merah-Putih di ajang tersebut.

SELEBRASI OLE ROMENY - Selebrasi penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny setelah menjebol gawang Timnas China pada laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis (5/6/2025). Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 melawan Timnas China pada babak pertama. (Tribunnews/Herudin)
GOL OLE - Penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny ketika menjebol gawang Timnas China pada laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis (5/6/2025). (Tribunnews/Herudin)

Kembalinya Ole Romeny bersama Timnas Indonesia turut membuka peluang penampilannya kembali bersama Oxford.

Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, mencatat comeback di Championship (Liga 2 Inggris) musim ini ketika menghadapi Stoke City pada 5 November 2025 lalu.

Penampilan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Ole Romeny yang telah melewatkan 13 laga sebelumnya.

Namun, setelah kembali, Ole memang belum mendapat kesempatan yang optimal bersama Oxford United

Terbukti, pada pekan berikutnya, Ole hanya duduk di bangku cadangan saat timnya menghadapi West Bromwich, 8 November 2025.

PEMANASAN OXFORD - Pemain Oxford United sekaligus Timnas Indonesia, Ole Romeny dalam sesi pemanasan sebelum pertandingan menghadapi Arema FC dalam fase grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (10/7/2025). (Instagram Piala Presiden - 11/7/2025)
PEMANASAN OXFORD - Pemain Oxford United sekaligus Timnas Indonesia, Ole Romeny dalam sesi pemanasan sebelum pertandingan menghadapi Arema FC dalam fase grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (10/7/2025). (Instagram Piala Presiden - 11/7/2025) (Instagram.com/officialpialapresiden)

Perjuangan Ole Romeny mulai terbayar bersama Oxford United.

Ia kembali rutin mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan beruntun The U's mulai 29 November 2025 lalu.

Halaman 1/2
12
Kabar Abroad Timnas Indonesia
Ole Romeny
Timnas Indonesia
Oxford United
Ikuti kami di

Kirim Komentar

