Peluang Wakil Inggris Dominasi 16 Besar Liga Champions: Arsenal Pioner, Liverpool & Spurs Buka Jalan

Ringkasan Berita: Semua wakil Inggris punya peluang menempatkan dirinya lolos 16 besar Liga Champions musim 2025/2026.

Arsenal menjadi pioner yang berkesempatan sebagai tim pertama yang lolos langsung ke 16 besar.

Sementara, Liverpool dan Tottenham baru saja membuka jalannya ke 16 besar, setelah menang di matchday 6.

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat peluang nyata bagi Inggris untuk bisa menempatkan semua wakilnya di babak 16 besar Liga Champions musim 2025/2026.

Arsenal menjadi tim yang berada di posisi terdepan untuk memastikan keterwakilan Inggris di babak tersebut.

Disusul Liverpool dan Tottenham yang baru saja membuka jalannya masing-masing untuk lolos ke 16 besar.

Sementara itu, Manchester City, Chelsea dan Newcastle United juga masih punya peluang menembus 16 besar.

Jika keenam tim tersebut kompak lolos ke 16 besar, maka dominasi klub Inggris di Liga Champions, nyata adanya.

Per hari ini, Rabu (10/12/2025), Arsenal jelas menjadi tim asal Inggris yang punya peluang terbesar tampil di fase gugur.

Rekomendasi Untuk Anda

Alasannya sederhana, Arsenal sejauh ini masih menjadi satu-satunya peserta yang tampil sempurna.

Baca juga: Andai Melatih Real Madrid, Pep Guardiola: Saya Sudah Dipecat 6 Bulan sebelum Musim Berakhir!

Keberhasilan Arsenal mengoleksi 15 poin dari 5 laga menjadi bukti kesempurnaan performa mereka di Liga Champions musim ini.

Kemenangan beruntun melawan Athletic Bilbao (0-2), Olympiakos (2-0), Atletico Madrid (4-0), Slavia Praha (0-3) dan Bayern Munchen (3-1) membuat Arsenal hampir pasti lolos ke 16 besar Liga Champions.

Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). (Instagram/Arsenal)

Bahkan, Arsenal tinggal selangkah lagi mengunci posisi di 8 besar klasemen Liga Champions, yang menjadi syarat utama lolos langsung ke 16 besar tanpa perlu bermain lewat jalur play-off.

Laga melawan Club Brugge pada matchday keenam yang digelar pada Kamis (11/12/2025) akan menjadi momen Arsenal memastikan tiket lolos langsung ke 16 besar.

Jika bisa mengalahkan Club Brugge, Arsenal otomatis sudah berhasil mengamankan 18 poin dari 6 laga yang dimainkan.

Dengan menyisakan dua laga sisa di fase liga, posisi Arsenal di pos delapan besar diyakini mustahil tergoyahkan.

Apalagi mereka tinggal menghadapi dua laga melawan Inter Milan (Away) dan Kairat (Home).

Kemenangan dari salah satu laga tersebut dipastikan bakal mengunci tiket lolos langsung ke 16 besar.