Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Menanti Racikan Hector Souto

Ringkasan Berita: Jadwal siaran langsung pertandingan Timnas Futsal Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand baru dimainkan pekan depan

Ajang SEA Games 2025 menjadi usaha Pasukan Garuda meraih gelar medali emas pertama

Pelatih Hector Souto belum menentukan skuad final menuju partai pertama mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025.

Tim besutan Hector Souto bertekad mengukir sejarah dengan meraih medali emas pertama kalinya di cabang olahraga (cabor) futsal.

Sepanjang sejarah keikutsertaan, pencapaian terbaik Timnas Futsal adalah satu medali perak dan tiga perunggu.

Pada edisi 2021 di Vietnam, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah selisih poin dari Thailand, yang keluar sebagai juara melalui format round robin.

Sementara pada SEA Games 2023 di Kamboja, cabor futsal ditiadakan.

Kini, perjalanan baru Pasukan Garuda dimulai kembali pada edisi 2025 di markas rival terberatnya, Thailand.

Modal positif telah diperlihatkan Timnas Futsal Indonesia pada gelaran tahun ini.

Salah satunya, Indonesia menduduki posisi runner-up dalam gelaran turnamen Four Nations Cup di Jakarta, September 2025.

Anak asuh dari Hector Souto berhasil menenangkan laga menghadapi Tanzania (7-0) dan Belanda (5-1), sebelum takluk atas Austria (2-3).

Pengalaman dari turnamen tersebut, diharapkan membantu Timnas Futsal Indonesia bersaing dengan lawan yang tak kalah hebat di SEA Games 2025.

SELEBRASI - Pemain Timnas Futsal Indonesia melakukan selebrasi setelah menang atas Belanda 5-1 di Aqua Futsal Four Nations Cup 2025, di GBK Basket Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025). (Dok. Federasi Futsal)

Cabor Futsal Pria diikuti oleh lima negara peserta, yakni Indonesia, Myanmar, Malaysia, Vietnam dan tuan rumah Thailand.

Perebutan medali akan menggunakan format round robin, di mana setiap tim saling berhadapan satu kali dalam satu putaran.

Laga pembuka Timnas Futsal Indonesia akan dimulai dengan menghadapi Myanmar, Senin (15/12/2025) mendatang.

Berikutnya, Garuda akan menantang Vietnam (17/12), Malaysia (18/12), sebelum menutup fase round robin melawan Thailand, Jumat (19/12/2025).

Perjuangan tim besutan Hector Souto dapat disaksikan melalui siaran langsung MNC TV, maupun platform streaming berbayar, Vision+.