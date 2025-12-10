Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Menanti Racikan Hector Souto

Racikan skuad terbaik Hector Souto sangat dinantikan menjelang laga perdana Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025 Thailand, simak jadwalnya.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Menanti Racikan Hector Souto
Federasi Futsal Indonesia
SEA GAMES 2025 - Firman Adriansyah dan Hector Souto dalam sesi latihan Timnas Futsal Indonesia menjelang SEA Games 2025 di Thailand pada Selasa (9/12/2025). Jadwal Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025.

Tim besutan Hector Souto bertekad mengukir sejarah dengan meraih medali emas pertama kalinya di cabang olahraga (cabor) futsal.

Sepanjang sejarah keikutsertaan, pencapaian terbaik Timnas Futsal adalah satu medali perak dan tiga perunggu.

Pada edisi 2021 di Vietnam, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah selisih poin dari Thailand, yang keluar sebagai juara melalui format round robin.

Sementara pada SEA Games 2023 di Kamboja, cabor futsal ditiadakan.

Kini, perjalanan baru Pasukan Garuda dimulai kembali pada edisi 2025 di markas rival terberatnya, Thailand.

Modal positif telah diperlihatkan Timnas Futsal Indonesia pada gelaran tahun ini. 

Salah satunya, Indonesia menduduki posisi runner-up dalam gelaran turnamen Four Nations Cup di Jakarta, September 2025.

Anak asuh dari Hector Souto berhasil menenangkan laga menghadapi Tanzania (7-0) dan Belanda (5-1), sebelum takluk atas Austria (2-3).

Pengalaman dari turnamen tersebut, diharapkan membantu Timnas Futsal Indonesia bersaing dengan lawan yang tak kalah hebat di SEA Games 2025.

SELEBRASI - Pemain Timnas Futsal Indonesia melakukan selebrasi setelah menang atas Belanda 5-1 di Aqua Futsal Four Nations Cup 2025, di GBK Basket Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).
SELEBRASI - Pemain Timnas Futsal Indonesia melakukan selebrasi setelah menang atas Belanda 5-1 di Aqua Futsal Four Nations Cup 2025, di GBK Basket Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).

Cabor Futsal Pria diikuti oleh lima negara peserta, yakni Indonesia, Myanmar, Malaysia, Vietnam dan tuan rumah Thailand.

Perebutan medali akan menggunakan format round robin, di mana setiap tim saling berhadapan satu kali dalam satu putaran.

Laga pembuka Timnas Futsal Indonesia akan dimulai dengan menghadapi Myanmar, Senin (15/12/2025) mendatang.

Berikutnya, Garuda akan menantang Vietnam (17/12), Malaysia (18/12), sebelum menutup fase round robin melawan Thailand, Jumat (19/12/2025).

Perjuangan tim besutan Hector Souto dapat disaksikan melalui siaran langsung MNC TV, maupun platform streaming berbayar, Vision+.

Tags:
SEA Games 2025
Hector Souto
Timnas Futsal
Futsal SEA Games 2025
Timnas Futsal Indonesia
Tribunnews
