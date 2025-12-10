Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Nasib Tragis Mo Salah tak Terdengar Lagi, Kemenangan Liverpool Tutupi sang Bintang

Ketidakhadiran Mohamed Salah dan nasibnya yang tak kunjung membaik di Liverpool tertutupi kemenangan The Reds di Liga Champions atas Inter Milan

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Nasib Tragis Mo Salah tak Terdengar Lagi, Kemenangan Liverpool Tutupi sang Bintang
liverpoolfc.com
AKSI MOHAMED SALAH - Aksi penyerang Liverpool, Mohamed Salah (tengah) saat melawan PSG pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di Parc des Princes, Kamis (6/3/2025) dini hari WIB. Liverpool membuktikan bisa meraih kemenangan lagi tanpa kehadiran Mohamed Salah saat menang atas Inter Milan di Liga Champions Eropa, Rabu (10/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Kemenangan Liverpool atas Inter Milan seolah menjadi tabir nasib Mohamed Salah yang tersisih.
  • Liverpool membuktikan bisa bertaji tanpa bintang asal Mesir tersebut.
  • Hengkanya Salah dari Liverpool barangkali menjadi solusi terbaik bagi kedua kubu.

TRIBUNNEWS.COM - Liverpool kembali mengoleksi kemenangan saat bertanding tanpa kehadiran Mohamed Salah di dalam skuadnya.

Liverpool menjadikan Inter Milan sebagai korban terbarunya dengan mengalahkan wakil Italia tersebut dengan skor tipis 0-1, Rabu (10/12/2025).

Meski harus menunggu hingga mendekati menit akhir, Liverpool puas dengan kemenangan yang tercipta dari gol penalti Dominik Szoboszlai di menit ke-88.

Kemenangan tersebut mempertajam catatan The Reds saat tampil di Liga Champions Eropa.

Dari 6 pertandingan yang sudah dijalani, mereka mampu memenangkan 4 pertandingan di antaranya.

Liverpool juga membuktikan diri bisa bangkit dari keterpurukan yang terjadi akhir-akhir ini.

Baca juga: Peluang Wakil Inggris Dominasi 16 Besar Liga Champions: Arsenal Pioner, Liverpool & Spurs Buka Jalan

Mulai dari hasil di atas lapangan hingga drama luar lapangan yang membuat situasi Liverpool menjadi lebih mendidih.

The Reds setidaknya bisa melewati itu semua dengan langkah yang lebih pasti.

Namun di tengah harapan yang muncul itu, ada korban yang masih belum menemukan solusi.

Tentu saja yang dimaksud adalah winger andalan Liverpool, Mohamed Salah.

Mo Salah tak dimasukkan namanya di dalam skuad Liverpool yang melawat ke markas Inter Milan.

SELEBRASI MO SALAH - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah melalukan selebrasi saat menjebol gawang Wolves di Liga Inggris 2024/2025 di Anfield pada Minggu (16/2/2025) malam WIB. (Laman resmi Liverpool)
SELEBRASI MO SALAH - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah melalukan selebrasi saat menjebol gawang Wolves di Liga Inggris 2024/2025 di Anfield pada Minggu (16/2/2025) malam WIB. (Laman resmi Liverpool)

Pemain asal Mesir itu mengisi kekosongan dengan berlatih sendirian di pusat kebugaran milik The Reds.

Salah nampaknya akan sangat sulit mendapatkan menit bermain lagi di Liverpool setelah apa yang ia katakan kepada khalayak umum beberapa waktu lalu.

Para petinggi Liverpool bakal menjadikan Salah sebagai contoh konsekuensi dari tindakan besar dan nekad yang dilakukan sang pemain.

Bicara blak-blakan tentang situasi klub dan menyudutkan beberapa pihak memang tak bisa ditoleransi.

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Champions
Liverpool
Mo Salah
Hasil Inter Milan vs Liverpool
Arne Slot
Tribunnews
