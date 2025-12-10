Daftar Pemain Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Mbappe Bikin Alonso Was-was

Ringkasan Berita: Real Madrid akan menghadapi Manchester City di matchday keenam Liga Champions Eropa, Kamis (11/12/2025)

Real Madrid terancam kehilangan Kylian Mbappe pada pertandingan ini.

Padahal El Real membutuhkan kemenangan agar sang pelatih, Xabi Alonso, tak mendapatkan surat pemecatan dari para petinggi.

TRIBUNNEWS.COM - Real Madrid dan Manchester City akan menjalani laga seru di Liga Champions dengan saling berhadapan satu sama lain.

Pertandingan antara Real Madrid vs Manchester City akan digelar pada Kamis (11/12/2025) di Santiago Bernabeu, pukul 03.00 WIB.

Real Madrid dan Manchester City tentu saja menyiapkan dan membawa para pemain terbaik untuk pertandingan ini.

Meski demikian, tak semua pemain yang dibawa akan bisa diturunkan pada laga tersebut.

Real Madrid menjadi pihak yang paling was-was dengan keadaan salah satu bintangnya, Kylian Mbappe.

Mbappe tak mengikuti sesi latihan terakhir El Real untuk menghadapi Manchester City.

Laman resmi Liga Champions pun menempatkan Mbappe sebagai salah satu pemain yang diragukan tampil.

Mbappe tak sendirian dalam daftar itu dari sisi Real Madrid.

Ia bersama Dean Huijsen, dan David Alaba menjadi trio pemain yang masih belum diketahui apakah bisa diturunkan.

Potensi absennya Mbappe di laga ini akan memperberat tugas pelatih Xabi Alonso memastikan kemenangan bagi anak asuhnya.

Ini menjadi laga yang disebut-sebut menentukan nasib pelatih Xabi Alonso ke depannya.

Petinggi Real Madrid dikabarkan memberikan target harus menang kepada Alonso saat menghadapi Manchester City.

SELEBRASI - Perayaan gol dari penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, ketika membela timnya berhadapan dengan Marseille dalam gelaran Liga Champions mencetak brace di Santiago Bernabeu, pada 16 September 2025. (Foto: Laman UEFA). (UEFA)

Kemenangan itu akan menggaransi pelatih asal Spanyol tersebut memiliki masa depan yang lebih panjang dan tenteram nantinya.

Begitu pula sebaliknya, kekalahan dari Manchester City akan membuat Real Madrid tak segan segera mendepak Xabi Alonso dari kursi pelatih.