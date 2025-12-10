Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Bagan Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Potensi Timnas U22 Indonesia Ambil Peran

Potensi kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 akan berpengaruh pada penentuan posisi juara Grup A, B, dan C dalam bagan turnamen.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
PSSI/
SEA GAMES - Pesepak bola Timnas Indonesia U22, Rahmat Arjuna pada pertandingan Grup C SEA Games 2025 di The 700th Anniversary, Chiang Mai, Senin (8/12/2025). Bagan semifinal SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas U22 Indonesia salah satu tim yang menentukan bagan semifinal SEA Games 2025
  • Pasalnya, Garuda Muda hanya dapat berjuang lolos ke fase semifinal melalui jalur predikat runner-up terbaik
  • Di semifinal, tim runner-up terbaik tidak akan berhadapan dengan lawan asal dari grup yang sama.

 

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat dua skenario dalam penentuan bagan semifinal SEA Games 2025 khususnya cabor sepak bola putra.

Penentuan ini bergantung pada dari grup mana tim runner-up terbaik berasal.

Yap, runner-up terbaik akan mendampingi masing-masing juara Grup A, B, dan C, untuk melaju ke babak knock-out.

Di semifinal, tim yang lolos sebagai runner-up terbaik dipastikan tidak akan berhadapan dengan lawan yang berasal dari grup yang sama.

Artinya, asal grup dari tim runner-up terbaik bakal menentukan posisi tim juara Grup A, B, dan C di bagan semifinal.

Rekomendasi Untuk Anda

Timnas U22 Indonesia sendiri merupakan salah satu calon tim yang berpotensi lolos melalui jalur runner-up terbaik.

Garuda Muda dipastikan gagal meraih tiket kelolosan otomatis sebagai juara Grup C.

Pasalnya, Filipina yang telah menyelesaikan dua laga dengan mengantongi enam poin, berhasil melampaui raihan maksimal yang dapat dicapai Timnas U22 Indonesia.

Perjuangan Timnas U22 Indonesia berikutnya adalah menghadapi Myanmar pada laga terakhir Grup C, Jumat (12/12/2025) lusa.

Kemenangan atas Myanmar, bisa mengantarkan Timnas U22 Indonesia finis di posisi runner-up Grup C dengan perolehan 3 poin.

Perolehan tersebut menjadi bekal Garuda Muda untuk bersaing di klasemen runner-up terbaik.

Akan tetapi, nasib Timnas U22 Indonesia lebih dahulu dipertaruhkan pada laga Grup B antara Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025) besok.

Andai laga Vietnam vs Malaysia berakhir imbang, maka klasemen runner-up terbaik akan otomatis dihuni oleh Vietnam dengan mengoleksi 4 poin.

Namun, jika salah satu tim meraup kemenangan, perjuangan Timnas U22 Indonesia untuk menyabet tiket runner-up terbaik kembali dilanjutkan.

Tags:
Bagan Semifinal SEA Games 2025
SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games 2025
Timnas U22 Indonesia
Garuda Muda
Myanmar
