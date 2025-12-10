Bagan Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Potensi Timnas U22 Indonesia Ambil Peran

Ringkasan Berita: Timnas U22 Indonesia salah satu tim yang menentukan bagan semifinal SEA Games 2025

Pasalnya, Garuda Muda hanya dapat berjuang lolos ke fase semifinal melalui jalur predikat runner-up terbaik

Di semifinal, tim runner-up terbaik tidak akan berhadapan dengan lawan asal dari grup yang sama.

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat dua skenario dalam penentuan bagan semifinal SEA Games 2025 khususnya cabor sepak bola putra.

Penentuan ini bergantung pada dari grup mana tim runner-up terbaik berasal.

Yap, runner-up terbaik akan mendampingi masing-masing juara Grup A, B, dan C, untuk melaju ke babak knock-out.

Di semifinal, tim yang lolos sebagai runner-up terbaik dipastikan tidak akan berhadapan dengan lawan yang berasal dari grup yang sama.

Artinya, asal grup dari tim runner-up terbaik bakal menentukan posisi tim juara Grup A, B, dan C di bagan semifinal.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Rekomendasi Untuk Anda

Timnas U22 Indonesia sendiri merupakan salah satu calon tim yang berpotensi lolos melalui jalur runner-up terbaik.

Garuda Muda dipastikan gagal meraih tiket kelolosan otomatis sebagai juara Grup C.

Pasalnya, Filipina yang telah menyelesaikan dua laga dengan mengantongi enam poin, berhasil melampaui raihan maksimal yang dapat dicapai Timnas U22 Indonesia.

Perjuangan Timnas U22 Indonesia berikutnya adalah menghadapi Myanmar pada laga terakhir Grup C, Jumat (12/12/2025) lusa.

Kemenangan atas Myanmar, bisa mengantarkan Timnas U22 Indonesia finis di posisi runner-up Grup C dengan perolehan 3 poin.

Perolehan tersebut menjadi bekal Garuda Muda untuk bersaing di klasemen runner-up terbaik.

Akan tetapi, nasib Timnas U22 Indonesia lebih dahulu dipertaruhkan pada laga Grup B antara Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025) besok.

Andai laga Vietnam vs Malaysia berakhir imbang, maka klasemen runner-up terbaik akan otomatis dihuni oleh Vietnam dengan mengoleksi 4 poin.

Namun, jika salah satu tim meraup kemenangan, perjuangan Timnas U22 Indonesia untuk menyabet tiket runner-up terbaik kembali dilanjutkan.