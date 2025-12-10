Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Daftar Pemain Myanmar Hadapi Timnas Indonesia di SEA Games 2025: Cuma Satu yang Abroad

Myanmar hanya membawa satu pemain abroad untuk melakoni fase Grup C SEA Games 2025, termasuk menghadapi Timnas Indonesia pada laga terdekat.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Daftar Pemain Myanmar Hadapi Timnas Indonesia di SEA Games 2025: Cuma Satu yang Abroad
FEDERASI SEPAK BOLA FILIPINA (PFF)
SEA GAMES 2025 - Duel bola antara pemain Filipina vs Myanmar dalam laga Grup C SEA Games 2025 di 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand pada 5 Desember 2025. Daftar pemain Myanmar. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Materi pemain Timnas Indonesia lebih diunggulkan dari Myanmar menjelang pertemuan kedua tim di SEA Games 2025.

Duel keduanya akan dihelat di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand pada Jumat (12/12/2025).

Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan pada laga tersebut untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal.

Kemenangan membawa skuad asuhan Indra Sjafri finis di posisi runner-up Grup C dengan total 3 poin.

Dengan hasil itu, Garuda Muda memiliki peluang besar melaju ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik.

Meskipun demikian, nasib kelolosan Garuda Muda masih akan bergantung pada hasil laga Grup B antara Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025) besok.

Walau berada dalam posisi yang cukup terjepit, optimisme tetap harus dijunjung oleh Pasukan Garuda Muda.

Terlebih, Timnas Indonesia lebih diunggulkan pada laga terdekat menghadapi Myanmar, melalui materi pemain yang lebih baik.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0.

Tim besutan Indra Sjafri diperkuat tiga pemain abroad di SEA Games kali ini.

Mereka adalah Mauro Zijlstra, Dion Markx dan Ivar Jenner.

Ketiga pemain abroad Timnas Indonesia telah menunjukkan peran pentingnya dalam pertandingan terakhir.

Mauro Zijlstra memberi warna baru di lini depan dengan pengalaman dari FC Volendam dan ketajaman yang ia tunjukkan di level U21 Belanda.

Di lini belakang, Dion Markx tampil solid sebagai pasangan ideal bagi Kadek Arel, meski sempat kebobolan satu gol.

Sementara itu, Ivar Jenner menjadi motor permainan di lini tengah sekaligus pemimpin tim lewat perannya sebagai kapten.

Secara keseluruhan, kontribusi ketiganya menegaskan bahwa pemain abroad merupakan elemen krusial yang dapat diandalkan Timnas Indonesia pada SEA Games kali ini.

TIMNAS U22 - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (paling kanan) saat membela Timnas U22 Indonesia beruji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Sabtu (15/11/2025) malam WIB.
TIMNAS U22 - Aksi gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner (paling kanan) saat membela Timnas Indonesia beruji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Sabtu (15/11/2025) malam WIB. (Dok. PSSI)
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
