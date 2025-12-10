Sikap Terpuji Calvin Verdonk: Lagi Cedera, Diam-diam Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatra

Ringkasan Berita: Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk, diam-diam menyalurkan bantuan untuk para penyintas korban bencana iklim di Sumatra.

Verdonk mengirimkan 125 paket hygiene kit untuk para pengungsi di Kampung Guo, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat.

Calvin Verdonk saat ini tidak berada pada kondisi fisik terbaik. Ia sedang menjalani pemulihan cedera hamstring yang dialaminya di Lille, klub Ligue 1 Prancis.

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah banjir bandang yang melanda Sumatra, sikap terpuji ditunjukkan oleh penggawa Timnas Indonesia yang menjalani karier abroad di luar negeri, Calvin Verdonk.

Bencana dalam beberapa pekan terakhir yang menimpa Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara, ini menimbulkan banyak korban jiwa.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (10/12/2025) mencatat 969 korban jiwa dan masih ada ratusan lainnya yang belum ditemukan.

Ribuan warga harus mengungsi, sementara daerah-daerah terdampak terputus akses air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan.

Di tengah kondisi itu, bek kiri Timnas Indonesia yang saat ini membela klub Prancis LOSC Lille, diam-diam mengirimkan bantuan untuk para korban bencana.

Calvin Verdonk memilih fokus pada hal mendasar yang sering terabaikan dalam bantuan bencana: kebersihan pribadi di area pengungsian.

Melalui Yayasan Amal Produktif, Verdonk mengirimkan 125 paket hygiene kit atau paket perlengkapan kebersihan untuk para pengungsi di Kampung Guo, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat.

Peralatan ini berperan krusial untuk mencegah penyakit kulit dan infeksi pernapasan yang kerap muncul saat pengungsi tinggal bersama di ruang terbatas dan minim sanitasi.

Bantuan ini dibagikan langsung oleh relawan setempat, termasuk Naufal dari Amal Produktif yang mengunggah dokumentasi kegiatan bantuan tersebut di media sosial.

Menariknya, Verdonk sebenarnya tak ingin aksinya ini diketahui orang, apalagi dipublikasikan.

Namun, pihak relawan merasa kebaikan tersebut perlu disebarkan agar memberi inspirasi bagi masyarakat, terutama penggemar sepak bola Tanah Air.

"Calvin bilang amanahnya gak perlu diekspos, tapi maaf aku post karena sayang kalau kebaikan gak tersebar. Semoga menginspirasi kita semua terutama pencinta timnas Indonesia ," tulis Naufal dalam unggahannya.

Aksi pemain berusia 28 tahun itu menjadi bukti bahwa kecintaan pada Indonesia tidak berhenti ketika peluit wasit berbunyi, tetapi juga hadir ketika saudara sebangsa membutuhkan.

Meski jauh di Eropa Verdonk, jarak 11.000 kilometer dari Prancis ke Sumatra tidak menghalangi empati.

Pemain berdarah Aceh ini membuktikan bahwa keberpihakan pada sesama tak dibatasi jarak, profesi, atau kondisi fisik.