AFC Champions League Two

Hasil Babak I Persib Bandung vs Bangkok United: Ramon Tanque Pastikan Maung Tak Frustasi, Skor 1-0

Persib Bandung berhasil unggul tipis 1-0 melawan Bangkok United di babak I pertandingan AFC Champions League Two, Rabu (10/12/2025).

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Hasil Babak I Persib Bandung vs Bangkok United: Ramon Tanque Pastikan Maung Tak Frustasi, Skor 1-0
Persib.co.id
Persib Bandung unggul tipis 1-0 melawan Bangkok United di Liga Champions Asia 2, Rabu (10/12/2025) berkat gol dari Ramon Tanque. 

Ringkasan Berita:
  • Persib Bandung unggul tipis 1-0 atas Bangkok United di babak pertama pada pertandingan AFC Champions League Twon, Rabu (10/12/2025).
  • Gol tunggal Persib di babak pertama dicetak oleh Ramon Tanque di menit ke-45+2.
  • Dengan ini, Persib untuk sementara bisa lolos dari fase grup dengan status juara.

TRIBUNNEWS.COM - Persib Bandung membuang banyak peluang di babak pertama saat menghadapi Bangkok United di AFC Champions League Two, Rabu (10/12/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.

Meski demikian, Persib Bandung tetap bisa mengakhiri babak pertama dengan unggul atas Bangkok United.

Skor babak I antara Persib Bandung vs Bangkok United berakhir dengan kedudukan 1-0 bagi Maung Bandung berkat gol dari Ramon Tanque di menit ke-45'+2.

Terlepas dari hadirnya gol tersebut, Persib seharusnya bisa unggul cukup nyaman atas sang lawan.

Salah satu peluang terbaik Persib hadir di menit kelima saat mereka mendapatkan hadiah penalti.

Pemain mereka, Uilliam Barros, yang maju sebagai penendang ternyata gagal menjalankan tugasnya dengan baik lantaran masih bisa ditahan kiper Bangkok United, Patiwat Khammai.

Secara umum, penampilan Khammai sangat luar biasa dengan menggagalkan beberapa peluang Persib lainnya, termasuk dari Thom Haye.

Baca juga: Skenario Persib Bandung ke 16 Besar Liga Champions Asia 2, Pilih yang Sederhana atau Rumit?

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah untuk langsung memberikan tekanan kepada Bangkok United.

Hasilnya langsung terasa saat pertandingan belum genap berjalan 5 menit.

Pemain Bangkok United melakukan tarikan kepada Uilliam Barros di dalam kotak penalti.

Wasit langsung memberikan hadiah penalti kepada Persib Bandung.

Barros sendiri yang maju sebagai algojo tersebut.

Sayangnya tendangan sang pemain tak bisa menaklukkan kiper Bangkok United yang menebak ke arah tepat.

Skor masih 0-0 bagi kedua tim.

Beranjak ke menit kesembilan, Maung Bandung kembali mendapatkan peluang.

Tags:
AFC Champions League Two
Persib Bandung
Ramon Tanque
Persib vs Bangkok United
bangkok united
hasil Persib Bandung
