Hasil Klasemen Grup G Liga Champions Asia 2: Persib Bandung Berstatus Juara, Bangkok United Ikuti

Ringkasan Berita: Persib Bandung mengalahkan Bangkok United dengan skor tipis 1-0 pada matchday keenam Grup G Liga Champions Asia 2, Rabu (10/12/2025) di Stadion Bandung Lautan Api.

Kemenangan itu membuat Persib Bandung memastikan diri sebagai pemuncak klasemen Grup G.

Mereka lolos ke babak 16 besar bersama dengan Bangkok United yang menempati peringkat kedua.

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan yang diraih Persib Bandung atas Bangkok United di Liga Champions Asia 2 mempengaruhi penentuan posisi kedua tim di klasemen akhir Grup G.

Persib Bandung mengakhiri matchday keenam Liga Champions Asia dengan mengalahkan Bangkok United melalui skor tipis 1-0 berkat gol dari Ramon Tanque, Rabu (10/12/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Tambahan tiga poin itu lebih dari cukup bagi Persib Bandung memastikan diri lolos ke fase 16 besar Liga Champions Asia 2.

Tim asuhan Bojan Hodak mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani.

Posisi mereka di klasemen Grup G diikuti oleh Bangkok United di posisi kedua.

Klub asal Thailand tersebut menempati posisi runner up dengan koleksi 10 poin.

Kedua tim menjadi wakil Grup G untuk bertempur di babak 16 besar nantinya.

Klasemen Akhir Grup G Liga Champions Asia 2

1. Persib Bandung |6| |4| |1| |1| |13|

2. Bangkok United |6| |3| |1| |2| |10|

3. Lion City |6| |3| |1| |2| |10|

4. Selangor |6| |0| |1| |5| |1|

*keterangan: posisi, nama tim, jumlah laga, menang, imbang, kalah, poin

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah untuk langsung memberikan tekanan kepada Bangkok United.

Hasilnya langsung terasa saat pertandingan belum genap berjalan 5 menit.