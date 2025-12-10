Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
AFC Champions League Two

Hasil Klasemen Grup G Liga Champions Asia 2: Persib Bandung Berstatus Juara, Bangkok United Ikuti

Persib Bandung mengalahkan Bangkok United dengan skor 1-0 yang membuat Maung Bandung menempati puncak klasemen Grup G dan lolos 16 besar.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Hasil Klasemen Grup G Liga Champions Asia 2: Persib Bandung Berstatus Juara, Bangkok United Ikuti
Instagram @persib
BERSELEBRASI - Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea (paling kiri) merayakan gol bersama rekan satu tim setelah mencetak gol ke gawang Madura United pada pekan ke-14 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025) malam WIB. Persib Bandung menjadi juara Grup G Liga Champions Asia 2 berkat kemenangan atas Bangkok United dengan skor 1-0 di Liga Champions Asia 2, Rabu (10/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Persib Bandung mengalahkan Bangkok United dengan skor tipis 1-0 pada matchday keenam Grup G Liga Champions Asia 2, Rabu (10/12/2025) di Stadion Bandung Lautan Api.
  • Kemenangan itu membuat Persib Bandung memastikan diri sebagai pemuncak klasemen Grup G.
  • Mereka lolos ke babak 16 besar bersama dengan Bangkok United yang menempati peringkat kedua.

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan yang diraih Persib Bandung atas Bangkok United di Liga Champions Asia 2 mempengaruhi penentuan posisi kedua tim di klasemen akhir Grup G.

Persib Bandung mengakhiri matchday keenam Liga Champions Asia dengan mengalahkan Bangkok United melalui skor tipis 1-0 berkat gol dari Ramon Tanque, Rabu (10/12/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Tambahan tiga poin itu lebih dari cukup bagi Persib Bandung memastikan diri lolos ke fase 16 besar Liga Champions Asia 2.

Tim asuhan Bojan Hodak mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani.

Posisi mereka di klasemen Grup G diikuti oleh Bangkok United di posisi kedua.

Klub asal Thailand tersebut menempati posisi runner up dengan koleksi 10 poin.

Kedua tim menjadi wakil Grup G untuk bertempur di babak 16 besar nantinya.

Klasemen Akhir Grup G Liga Champions Asia 2

1. Persib Bandung |6| |4| |1| |1| |13|

2. Bangkok United |6| |3| |1| |2| |10|

3. Lion City |6| |3| |1| |2| |10|

4.  Selangor |6| |0| |1| |5| |1|

*keterangan: posisi, nama tim, jumlah laga, menang, imbang, kalah, poin

Baca juga: Skenario Persib Bandung ke 16 Besar Liga Champions Asia 2, Pilih yang Sederhana atau Rumit?

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah untuk langsung memberikan tekanan kepada Bangkok United.

Hasilnya langsung terasa saat pertandingan belum genap berjalan 5 menit.

Tags:
AFC Champions League Two
Persib Bandung
bangkok united
Liga Champions Asia 2
Klasemen ACL 2
Persib vs Bangkok United
Tribunnews
