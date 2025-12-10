Hasil Klasemen Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Indonesia Lolos ke Semifinal, Thailand Beri Bantuan

Ringkasan Berita: Update hasil dan klasemen sepak bola putri SEA Games 2025 setelah Thailand mengalahkan Singapura

Kemenangan Thailand sekaligus membantu Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal sebagai perwakilan dari Grup A

Sementara Grup B, perebutan tiket lolos semifinal cabor sepak bola putri masih melibatkan Myanmar, Vietnam, dan Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Putri Indonesia secara dramatis lolos ke babak semifinal cabang olahraga (Cabor) sepak bola putri SEA Games 2025. Ini hasil dan klasemen terbaru sepak bola putri SEA Games 2025!

Kepastian Timnas Putri Indonesia ke semifinal diperoleh, setelah Thailand menggasak Singapura dua gol tanpa balas pada pertandingan terakhir fase Grup A, yang berlangsung di Stadion Chonburi, Rabu (10/12) malam WIB.

Gol kemenangan timnas putri Thailand tercipta melalui lesakan Kanyanat Chetabut (9') dan Arpin Wen Silver (17').

Berbekal hasil ini, Thailand otomatis melaju ke babak semifinal sepak bola putri SEA Games 2025 sebagai juara Grup A. Arpin Wen Silver dan kolega mengemas enam poin dari dua laga yang sudah mereka lakoni.

Sementara Timnas Putri Indonesia menduduki posisi kedua dengan raihan tiga angka, berhak mendampingi Thailand ke babak semifinal.

Meski menelan kekalahan atas Thailand 0-8, Indonesia berhasil bangkit saat mengalahkan Singapura 3-1. Kemenangan ini sudah cukup bagi Isa Warps cs melangkah ke empat besar, sekaligus menjaga peluang mereka meraih keping medali emas.

Adapun Singapura, mereka terkunci di posisi ketiga alias juru kunci klasemen Grup A tanpa angka. Mundurnya Kamboja dari SEA Games 2025, membuat jumlah peserta di Grup A hanya diisi oleh tiga negara.

Lain cerita dengan Grup B yang dihuni oleh Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Persaingan siapa tim yang lolos ke babak semifinal masih berlangsung panas.

Ada tiga tim yang masih berkesempatan untuk menapakkan kakinya di semifinal, meliputi Myanmar, Vietnam, dan Filipina.

Myanmar yang sejauh ini belum terkalahkan, menduduki peringkat kedua di klasemen Grup B lewat koleksi enam poin, disusul Vietnam (3), dan Filipina (3).

Penentuan siapa calon lawan Timnas Putri Indonesia akan berlangsung besok, Kamis (11/12), yakni Filipina menghadapi Malaysia dan Vietnam vs Myanmar, yang semuanya digelar pukul 16.00 WIB.

Secara regulasi semifinal cabor sepak bola putri SEA Games 2025, juara Grup A menghadapi runner-up Grup B. Sementara juara Grup B bentrok kontra runner-up Grup A.

Babak semifinal sepak bola putri SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung 14 Desember mendatang.

Berselang tiga hari, tersaji dua partai penentu, yakni perebutan medali emas di partai final, dan medali perunggu untuk tim yang kalah di partai semifinal.

KLASEMEN SEPAK BOLA PUTRI SEA GAMES 2025

Grup A

1. Thailand |2|2|0|0|+10|6 poin

2. Indonesia |2|1|0|1|-6|3 poin

3. Singapura |2|0|0|2|-4|0 poin

Grup B

1. Myanmar |2|2|0|0|+4|6 poin

2. Vietnam |2|1|0|1|+6|3 poin

3. Filipina |2|1|0|1|0|3 poin

4. Malaysia |2|0|0|2|-10|0 poin

DAFTAR TIM LOLOS SEMIFINAL SEPAK BOLA PUTRI SEA GAMES 2025

1 Thailand (juara Grup A)

2. Indonesia (runner-up Grup A)

3. ????

4. ????

