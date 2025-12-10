Nova Pantau 48 Pemain, Bakal Ada Bintang Baru Timnas U20 di Piala AFF dan Kualifikasi Piala Asia

Nova Arianto Pantau 48 Pemain, Bakal Ada Bintang Baru Timna U-17 di Piala AFF U-19 dan Kualifikasi Piala Asia 2026

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA – Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Nova Arianto mulai mencari pemain dengan kualitas yang dia cari saat menggelar pemusatan latihan.

Pencarian pemain guna melihat kualitas para pemain yang akan disiapkan untuk tampil pada Piala AFF U-19 yang bergulir pada 24 Juli – 8 Agustus 2026.

Selain itu, juga ada Kualifikasi Piala Asia U-20 yang bergulir pada September 2026.

“Ya, ada dua batch ya. Batch pertama ada 23 pemain, dan batch kedua ada 25 pemain. Total sekitar 48 pemain yang kami lihat, dan dari batch ini kami akan menilai siapa saja yang akan lanjut ke proses seleksi berikutnya,” ujar Nova di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dari proses seleksi ini, Nova menyiratkan bakal muncul bintang-bintang baru di Timnas U-17.

“Ini adalah momen untuk mencari talenta-talenta baru. Karena saya masih sangat baru di Timnas U20, termasuk untuk melihat potensi pemain kelahiran 2007. Ini menjadi momen awal saya dalam menentukan pemain untuk Timnas U20,” sambungnya.

Potensi Pemain Diaspora

Lebih lanjut, Nova membeberkan dalam proses pencarian pemain ini, dirinya juga bakal melihat potensi pemain diaspora.

Sejauh ini dirinya sudah mengantongi nama beberapa pemain diaspora antara lain, Matthew Baker dan Lucas Lee.

“Ya, itu masih kami diskusikan (pemain diaspora-red) Nanti akan kami lihat, karena di bulan Maret bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, jadi ada beberapa pemain diaspora yang akan kami panggil, termasuk Baker dan Lucas yang sudah kami rencanakan,” terang Nova.

Tak hanya itu, guna mempersiapkan tim lebih matang, Garuda Muda juga diagendakan beberapa pertandingan uji coba.

Program tersebut diatur langsung oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers.

“Semua roadmap sudah kami serahkan kepada PSSI, dan kami menunggu arahan dari coach Alex terkait rencana tersebut,” ujar Nova.

“Yang pasti, coach Alex menyiapkan 11 kali uji coba sebelum kualifikasi, termasuk jadwal Piala AFF yang berada di tengah-tengahnya. Itu semua bagian dari 11 uji coba tersebut.” pungkasnya.