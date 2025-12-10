Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
AFC Champions League Two

Update 11 Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Kunci Tempat, Grup Al Nassr Belum Lengkap

Persib Bandung jadi tim ke-11 yang lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026 mengikuti jejak tim Cristiano Ronaldo, Al Nassr.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Update 11 Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Kunci Tempat, Grup Al Nassr Belum Lengkap
Dok. Persib
PERSIB LOLOS 16 BESAR - Pemain Persib Bandung, Adam Alis melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Selangor FC pada pertandingan lanjutan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Persib Bandung jadi tim yang ke-11 lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 menyusul tim Cristiano Ronaldo, Al Nassr. 

Ringkasan Berita:
  • Kemenangan atas Bangkok United membawa Persib Bandung kunci tiket lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2025/2026
  • Persib Bandung menyusul tim Cristiano Ronaldo, Al Nassr, lolos ke 16 Besar AFC Champions League Two
  • Sejauh ini baru ada 11 tim yang lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026

TRIBUNNEWS.COM - Update daftar tim lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026 setelah Persib Bandung meraih kemenangan tipis atas Bangkok United pada laga lanjutan Grup G. Persib Bandung resmi susul tim Cristiano Ronaldo, Grup Al Nassr belum lengkap.

Hasil manis diperoleh Persib Bandung pada pertandingan pamungkas fase Grup G Liga Champions Asia 2 saat mengalahkan Bangkok United lewat skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12) malam WIB.

Gol penentu yang memuluskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions League Two terukir atas nama Ramon Tanque pada menit 45+1'.

Kemenangan ini mengantarkan Persib Bandung ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 sebagai juara Grup G berbekal 13 poin. Unggul tiga angka atas Bangkok United yang finis di posisi kedua.

Sementara kemenangan 1-0 Lion City atas Selangor FC bak tak berbekas. Sebab, meski menang, Lion City gagal mengunci tiket kelolosan ke 16 Besar. Karena secara skenario, selain butuh menang, Persib Bandung harus kalah agar Lion City berhak mendampingi Bangkok United ke babak selanjutnya.

Dengan demikian, hingga detik ini sudah ada 11 tim yang memastikan diri lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2025/2026.

Dari Grup A, Al Wasl menjadi wakil pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Satu tiket diperebutkan oleh Al Muharraq dan Esteghlal FC.

Berpindah ke Grup B yang dihuni oleh Al Ahli Doha, Al Khalidiyah, Andijan, dan Arkadeg, justru belum ada yang dipastikan melaju ke babak knock-out.

Berbeda dengan Grup C yang sudah menjamin kelolosan Sepahan FC dan Al Hussein. Grup C sementara baru mengirimkan satu dari dua wakil, yakni Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Satu tiket tersisa sebagai pendamping Al Nassr lolos ke 16 Besar diperebutkan oleh Al Zawraa dan Istiklol FC.

Baca juga: Daftar Tim 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Bandung Lolos Hari Ini Susul Ronaldo?

Grup E juga sudah memastikan dua tim teratas klasemen yang lolos ke 16 Besar, yakni Macarthur FC dan Cong An Ha Noi FC.

Lalu kelolosan Gambas Osaka ke 16 Besar menjadi perwakilan dari Grup F, di mana satu tempat tersisa masih diberebutkan Ratchburi dan Nam Dinh.

Grup G menempatkan Persib Bandung dan Bangkok United, sementara Tampines Rovers dan Pohang menjadi perwakilan Grup H lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2.

Daftar Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026

1. Al Wasl (UEA)

2. Sepahan FC (Iran)

Tags:
AFC Champions League Two
Persib
Al Nassr
ACL Two
16 Besar ACL Two
Tribunnews
Ikuti kami di

Berita Populer
Berita Terkini
