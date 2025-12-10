Jadwal Festival Sepak Bola Rakyat di Empat Kota: Dari Labuan Bajo hingga Palu

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Jelang Road to FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola pada 22 Januari 2026 nanti, Coca-Cola Indonesia menggandeng Garuda Gemah Nusantara (GGN) meluncurkan 'Festival Sepak Bola Rakyat' yang akan diselenggarakan di empat kota, yakni Labuan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar.

Program ini tidak hanya mencari talenta muda U15-U18, tetapi juga menjadi tiket emas bagi masyarakat untuk melihat langsung trofi sepak bola paling bergengsi di dunia.

Baca juga: Timnas U-22 Indonesia Keok di Laga Perdana SEA Games 2025, Ratu Tisha: Saya Gak Bisa Komentar

Festival Sepak Bola Rakyat adalah wujud nyata dari visi kami untuk menjadi katalis perubahan dalam membangun sepak bola yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di tengah komunitas Indonesia.

“Tanpa melihat usia atau tim, setiap orang di festival ini punya ruang untuk bersinar. Saat kita bergerak bersama dan merayakan energi positif, tercipta kebersamaan yang menumbuhkan kesehatan, kekompakan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik,” ujar Rizky Aidi, Direktur GGN dalam konferensi pers di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

“Festival ini juga mengingatkan bahwa kekuatan terbesar tidak hanya ada pada kaki yang berlari, tetapi pada komunitas yang saling menguatkan. Karena itu, ini bukan sekadar turnamen,”

Rekomendasi Untuk Anda

“Ini adalah panggung bagi anak-anak dari Labuan Bajo hingga Palu untuk bermimpi lebih tinggi. Di sinilah esensi sepak bola kembali ke akarnya, menjadi kegembiraan rakyat yang membuka ruang bagi semangat dan solidaritas tumbuh bersama,” sambungnya.

Festival Sepak Bola Rakyat dan Pengembangan Talenta Muda

Sepanjang festival, berbagai aktivitas menarik akan berlangsung, mulai dari sesi coaching, exhibition match, hingga podcast “Nobar (Ngobrol Bola Ramean) bersama Coca-Cola”.

Podcast ini menggambarkan semangat nobar yang meriah dan sangat khas Indonesia, dimana obrolan seputar sepak bola mengalir apa adanya, energi penonton tumbuh bersama, dan Coca-Cola menjadi bagian keseruan dari pertandingan.

Setiap episodenya menghadirkan keseruan, diskusi ringan, dan momen spontan yang hanya muncul ketika sepak bola bertemu suasana santai dan akrab ala warung pinggir lapangan.

Podcast ini dipandu eksklusif oleh para figur terkemuka sepak bola Indonesia, seperti Coach Nova Arianto, Evan Dimas, dan Victor Dethan, agar terhubung lebih dekat dengan para penggemar dan komunitas sepak bola lokal.

“Inisiatif ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis para peserta, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja sama tim. Dengan melibatkan sekolah-sekolah sepak bola dari berbagai daerah, festival ini bukan hanya menjadi wadah untuk bertanding, tetapi juga untuk belajar,” ujar Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua Umum PSSI.

“Ajang ini menawarkan pengalaman sepak bola yang edukatif, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta berusia 15 hingga 18 tahun, di mana setiap cerita tentang sepak bola terasa lebih hidup, dekat, dan berkesan,” terangnya.

Sementara itu, Triyono Prijosoesilo, Senior Director of Public Affairs, Communications, and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia mengaku bangga Coca-Cola Indonesia dapat berkolaborasi dengan GGN, melalui Cuwitan Digital, dalam menumbuhkan talenta sepakbola muda sekaligus mendekatkan para penggemar dengan keseruan FIFA World Cup 26.