Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Skor Hasil Real Madrid vs Man City di Liga Champions: Karma Instan Vini Minta Penalti, 1-2 Babak I

Drama Vinicius merengek minta dua penalti mewarnai keunggulan 1-2 Manchester City atas Real Madrid di Liga Champions.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Skor Hasil Real Madrid vs Man City di Liga Champions: Karma Instan Vini Minta Penalti, 1-2 Babak I
BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP
VINI MINTA PENALTI Vinicius Junior dari Real Madrid merayakan golnya selama pertandingan sepak bola pekan ke-3 Liga Champions UEFA antara Real Madrid dan Borussia Dortmund di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol pada 22 Oktober 2024. Manchester City berbalik unggul 1-2 atas Real Madrid. (Foto Arsip, Oktober 2024) Burak Akbulut / Anadolu 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang 45 menit pertama, Vinicius tercatat sudah meminta dua kali penalti kepada wasit Clement Turpin pada pertandingan Real Madrid vs Manchester City, dalam lanjutan league phase Liga Champions 2025/2026.

Skor 1-2 menghiasi hasil babak pertama Real Madrid vs Manchester City yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Real Madrid lebih dulu mencetak gol di menit ke-28' melalui aksi Rodrygo Goes. Berselang tujuh menit, Manchester City menyamakan kedudukan lewat sontekan O’Reilly.

The Citizens berbalik unggul setelah Erling Haaland mengeksekusi penalti secara klinis di menit 43'. 

Hadiah penalti diberikan kepada City bak karma instan bagi Vinicius yang terus merengek meminta penalti.

Sorotan pada laga ini tertuju kepada Vinicius Junior. Vini, sepanjang babak pertama meminta hadiah penalti sebanyak dua kali kepada Clement Turpin, sebagai pengadil pertandingan.

Rekomendasi Untuk Anda

Permintaan pertama dilakukan Vini setelah diganjal Nunes. Dia merasa Nunes menjatuhkannya di dalam kotak penalti, namun Turpin setelah melakukan pengecekan VAR, pelanggaran terjadi di luar area terlarang.

Insiden kedua, Vini merengek meminta penalti setelah umpan cut-backnya merasa mengenai tangan Matheus Nunes. Dari video ulang, tangan dari Nunes dalam kondisi tidak aktif.

Kedua tim masih memiliki peluang di babak kedua untuk memastikan tiga angka.

Jalan Pertandingan Madrid vs Man City

Bertindak sebagai tim tamu, Manchester City langsung tampil menggebrak. Namun petak menghampiri kubu tim tamu.

Belum genap dua menit, kesalahan di lini pertahanan Man City membuat bola berhasil dicuri oleh Vinicius Jr.

Winger lincah asal Brasil ini melakukan satu gerakan tipuan yang berhasil mengecoh Matheus Nunes. Termakan pergerakan Vini, Nunes melakukan pelanggaran. Vini yang merasa dijatuhkan di area kotak terlarang, meminta penalti.

Meski demikian, wasit melakukan pengecekan ulang terhadap pelanggaran yang terjadi, dan hasilnya bukan sepakan 12 pass, melainkan free-kick.

Sepakan bebas dari tepi kotak penalti sebelah kanan dari gawang The Citizens, dilepaskan oleh Fede Valverde.

Sepakan penggawa asal Uruguay ini membentur salah seorang pagar yang dibuat oleh Gigio Donnarumma. Bola berbelok dari arah tebakan kiper Manchester City itu, yang untungnya tidak mengarah masuk ke gawang.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Real Madrid vs Manchester City
Skor Hasil Real Madrid vs Manchester City
hasil liga champions
Liga Champions
Manchester City
Real Madrid
Vinicius
Erling Haaland
Rodrygo
Man City
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas