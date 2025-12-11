Skor Hasil Real Madrid vs Man City di Liga Champions: Karma Instan Vini Minta Penalti, 1-2 Babak I

Ringkasan Berita: Manchester City memimpin atas Real Madrid 2-1 di babak pertama pertandingan Liga Champions

Saat Vinicius merengek meminta penalti dua kali, justru Manchester City mendapatkan hadiah sepakan 12 pass

Man City mencetak gol melalui Nico O'Reilly dan Erling Haaland

TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang 45 menit pertama, Vinicius tercatat sudah meminta dua kali penalti kepada wasit Clement Turpin pada pertandingan Real Madrid vs Manchester City, dalam lanjutan league phase Liga Champions 2025/2026.

Skor 1-2 menghiasi hasil babak pertama Real Madrid vs Manchester City yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Real Madrid lebih dulu mencetak gol di menit ke-28' melalui aksi Rodrygo Goes. Berselang tujuh menit, Manchester City menyamakan kedudukan lewat sontekan O’Reilly.

The Citizens berbalik unggul setelah Erling Haaland mengeksekusi penalti secara klinis di menit 43'.

Hadiah penalti diberikan kepada City bak karma instan bagi Vinicius yang terus merengek meminta penalti.

Sorotan pada laga ini tertuju kepada Vinicius Junior. Vini, sepanjang babak pertama meminta hadiah penalti sebanyak dua kali kepada Clement Turpin, sebagai pengadil pertandingan.

Permintaan pertama dilakukan Vini setelah diganjal Nunes. Dia merasa Nunes menjatuhkannya di dalam kotak penalti, namun Turpin setelah melakukan pengecekan VAR, pelanggaran terjadi di luar area terlarang.

Insiden kedua, Vini merengek meminta penalti setelah umpan cut-backnya merasa mengenai tangan Matheus Nunes. Dari video ulang, tangan dari Nunes dalam kondisi tidak aktif.

Kedua tim masih memiliki peluang di babak kedua untuk memastikan tiga angka.

Jalan Pertandingan Madrid vs Man City

Bertindak sebagai tim tamu, Manchester City langsung tampil menggebrak. Namun petak menghampiri kubu tim tamu.

Belum genap dua menit, kesalahan di lini pertahanan Man City membuat bola berhasil dicuri oleh Vinicius Jr.

Winger lincah asal Brasil ini melakukan satu gerakan tipuan yang berhasil mengecoh Matheus Nunes. Termakan pergerakan Vini, Nunes melakukan pelanggaran. Vini yang merasa dijatuhkan di area kotak terlarang, meminta penalti.

Meski demikian, wasit melakukan pengecekan ulang terhadap pelanggaran yang terjadi, dan hasilnya bukan sepakan 12 pass, melainkan free-kick.

Sepakan bebas dari tepi kotak penalti sebelah kanan dari gawang The Citizens, dilepaskan oleh Fede Valverde.

Sepakan penggawa asal Uruguay ini membentur salah seorang pagar yang dibuat oleh Gigio Donnarumma. Bola berbelok dari arah tebakan kiper Manchester City itu, yang untungnya tidak mengarah masuk ke gawang.