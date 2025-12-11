Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Hasil Liga Champions - Arsenal Ledakkan Club Brugge 0-3, Noni Madueke Memang Gile!

Kemenangan 0-3 Arsenal atas Club Brugge di Liga Champions pekan 6 menyuguhkan rekor fantastis yang diukir Noni Madueke.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Liga Champions - Arsenal Ledakkan Club Brugge 0-3, Noni Madueke Memang Gile!
Instagram/Arsenal
KEMENANGAN ARSENAL - Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). Noni Madueke mencetak brace saat Arsenal menang 3-0 atas Club Brugge. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Rekor istimewa Noni Madueke mempercantik pesta kemenangan Arsenal atas Club Brugge pada matchday 6 league phase Liga Champions 2025/2026.

Hasil Liga Champions antara Club Brugge vs Arsenal di Jan Breydel Stadium, Belgia, berakhir lewat skor 0-3, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Pesta gol kemenangan Arsenal dimulai lewat lesakan golazo Noni Madueke (25'). Keunggulan ini bertahan hingga turun minum.

Babak kedua baru berjalan 80' detik, Arsenal menggandakan keunggulan. Lagi-lagi Noni Maudeke yang mengoyak gawang Club Brugge

Pesta kemenangan Arsenal ditutup melalui lesakan Gabriel Martinelli di menit 56'. 

Kemenangan ini membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen sementara Liga Champions berbekal 18 poin, atau sapu bersih enam laga tanpa hasil imbang ataupun kalah. Meriam London unggul tiga angka atas Bayern Munchen di posisi kedua.

Sorotan tertuju kepada Noni Madueke. "Gile" atau dalam bahasa gaul keren abis, menjadi penggambaran tepat bagi performa sang penyerang sayap berusia 23 tahun itu.

Laman OptaJoe merangkum, Noni Madueke menjadi pemain Arsenal pertama sepanjang sejarah, yang mencetak tiga gol pertamanya untuk klub London Utara itu di ajang Liga Champions

Statistik mencatat, dari 17 pertandingan yang dilakoni Noni Madueke bersama Arsenal, tiga di antaranya terjadi di Liga Champions musim ini. Tiga gol yang dihasilkan Madueke, semuanya dipersembahkannya pada pertandingan UEFA Champions League.

Jalan Pertandingan Club Brugge vs Arsenal

Arsenal bertindak sebagai tim tamu mampu mendikte jalannya pertandingan. Meski begitu, Club Brugge yang tampil di depan pendukungnya sendiri tak mau menjadi bulan-bulanan Meriam London.

Peluang emas pertama dari Club Burgge tercipta pada menit ke-12 melalui sepakan spekulasi Aleksandar Stankovic, yang masih bisa diblock kiper Arsenal.

Mikel Arteta sempat dibuat was-was oleh cedera Noni Madueke yang terkapar mengerang kesakitan di atas lapangan pada menit ke-14'. Arteta bisa bernafas lega setelah Noni Madueke bangkit dan melanjutkan pertandingan.

Arsenal yang terus mengurung para pemain Club Brugge di area pertahanan mereka sendiri, mencoba melakukan serangkaian percobaan. Termasuk spekulasi sepakan jarak jauh Piere Hincapie di menit ke-22.

Usaha bek Arsenal itupun sempat membuat publik tuan rumah terdiam karena bola menghantam mistar gawang.

Berselang dua menit, Arsenal kembali memperoleh kans untuk membuka kebuntuan gol. Sayangnya, sundulan Viktor Gyokeres di depan gawang Club Brugge, gagal on target setelah mendapatkan gangguan dari bek lawan.

