Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Hasil Akhir Real Madrid vs Manchester City: Skor 1-2, Rekor Haaland dan Messi Bersanding di Bernabeu

Manchester City meraih kemenangan tipis 1-2 atas Real Madrid yang diwarnai bersandingnya rekor Erling Haaland dan Lionel Messi di Santiago Bernabeu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Akhir Real Madrid vs Manchester City: Skor 1-2, Rekor Haaland dan Messi Bersanding di Bernabeu
Tangkapan layar nstagram/Erling Haaland
REKOR MESIN GOL- Manchester City mengalahkan Villarreal 2-0 dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA (UCL) musim 2025-2026, yang diadakan di Estadio de la Ceramica Villarreal di Spanyol pada tanggal 22 (waktu Korea). Rekor Erling Haaland dan Lionel Messi bersanding saat Manchester City kalahkan Real Madrid. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan Manchester City atas Real Madrid pada lanjutan league phase Liga Champions pekan 6, diwarnai bersandingnya rekor Erling Haaland dan Lionel Messi

Hasil Liga Champions antara Real Madrid vs Manchester City di Santiago Bernabeu, Spanyol, berakhir lewat skor 1-2, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Real Madrid lebih dulu mencetak gol di menit ke-28' melalui aksi Rodrygo Goes.

Berselang tujuh menit, Manchester City menyamakan kedudukan lewat sontekan O’Reilly. The Citizens berbalik unggul setelah Erling Haaland mengeksekusi penalti secara klinis di menit 43'. 

SELEBRASI MADRID - Para pemain Real Madrid dalam sebuah pertandingan Piala Dunia Antarklub 2025. (Website Madrid - 10/7/2025)
SELEBRASI MADRID - Para pemain Real Madrid dalam sebuah pertandingan Piala Dunia Antarklub 2025. (Website Madrid - 10/7/2025) (Realmadrid.com)

Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi empat klasemen sementara UCL dengan raihan 13 poin. Sedangkan Real Madrid yang terpaut satu angka, turun ke urutan delapan.

Ada dua sorotan pasca-kemenangan Manchester City. Pertama adalah rekor yang dibukukan Erling Haaland.

Rekomendasi Untuk Anda

Erling Haaland menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions saat memulai laga sebagai starter ke-50nya. Ini menjadi pertandingan ke-50 Haaland sebagai starter di Liga Champions, dengan sumbangan 51 gol, seperti yang dilaporkan OptaJoe.

Sementara rekor Lionel Messi ditapaki oleh Rodrygo Goes. Dirangkum dari Misterchip, Rodrygo termasuk dalam gerbong pemain yang doyan mencetak gol ke gawang Manchester City.

Lionel Messi menjadi pemain paling banyak melakukannya dengan 7 lesakan, disusul Karim Benzema (6), Rodrygo (5), dan Doumbia (5).

Jalan Pertandingan Madrid vs Man City

Bertindak sebagai tim tamu, Manchester City langsung tampil menggebrak. Namun petak menghampiri kubu tim tamu.

Belum genap dua menit, kesalahan di lini pertahanan Man City membuat bola berhasil dicuri oleh Vinicius Jr.

Winger lincah asal Brasil ini melakukan satu gerakan tipuan yang berhasil mengecoh Matheus Nunes. Termakan pergerakan Vini, Nunes melakukan pelanggaran. Vini yang merasa dijatuhkan di area kotak terlarang, meminta penalti.

Meski demikian, wasit melakukan pengecekan ulang terhadap pelanggaran yang terjadi, dan hasilnya bukan sepakan 12 pass, melainkan free-kick.

Sepakan bebas dari tepi kotak penalti sebelah kanan dari gawang The Citizens, dilepaskan oleh Fede Valverde.

Sepakan penggawa asal Uruguay ini membentur salah seorang pagar yang dibuat oleh Gigio Donnarumma. Bola berbelok dari arah tebakan kiper Manchester City itu, yang untungnya tidak mengarah masuk ke gawang.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
hasil liga champions
Hasil Real Madrid vs Manchester City
Hasil Liga Champions Tadi Malam
Liga Champions
Real Madrid
Manchester City
Erling Haaland
Rodrygo
Lionel Messi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas