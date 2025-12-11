Hasil Akhir Real Madrid vs Manchester City: Skor 1-2, Rekor Haaland dan Messi Bersanding di Bernabeu

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan Manchester City atas Real Madrid pada lanjutan league phase Liga Champions pekan 6, diwarnai bersandingnya rekor Erling Haaland dan Lionel Messi.

Hasil Liga Champions antara Real Madrid vs Manchester City di Santiago Bernabeu, Spanyol, berakhir lewat skor 1-2, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Real Madrid lebih dulu mencetak gol di menit ke-28' melalui aksi Rodrygo Goes.

Berselang tujuh menit, Manchester City menyamakan kedudukan lewat sontekan O’Reilly. The Citizens berbalik unggul setelah Erling Haaland mengeksekusi penalti secara klinis di menit 43'.

SELEBRASI MADRID - Para pemain Real Madrid dalam sebuah pertandingan Piala Dunia Antarklub 2025. (Website Madrid - 10/7/2025) (Realmadrid.com)

Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi empat klasemen sementara UCL dengan raihan 13 poin. Sedangkan Real Madrid yang terpaut satu angka, turun ke urutan delapan.

Ada dua sorotan pasca-kemenangan Manchester City. Pertama adalah rekor yang dibukukan Erling Haaland.

Erling Haaland menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions saat memulai laga sebagai starter ke-50nya. Ini menjadi pertandingan ke-50 Haaland sebagai starter di Liga Champions, dengan sumbangan 51 gol, seperti yang dilaporkan OptaJoe.

Sementara rekor Lionel Messi ditapaki oleh Rodrygo Goes. Dirangkum dari Misterchip, Rodrygo termasuk dalam gerbong pemain yang doyan mencetak gol ke gawang Manchester City.

Lionel Messi menjadi pemain paling banyak melakukannya dengan 7 lesakan, disusul Karim Benzema (6), Rodrygo (5), dan Doumbia (5).

Jalan Pertandingan Madrid vs Man City

Bertindak sebagai tim tamu, Manchester City langsung tampil menggebrak. Namun petak menghampiri kubu tim tamu.

Belum genap dua menit, kesalahan di lini pertahanan Man City membuat bola berhasil dicuri oleh Vinicius Jr.

Winger lincah asal Brasil ini melakukan satu gerakan tipuan yang berhasil mengecoh Matheus Nunes. Termakan pergerakan Vini, Nunes melakukan pelanggaran. Vini yang merasa dijatuhkan di area kotak terlarang, meminta penalti.

Meski demikian, wasit melakukan pengecekan ulang terhadap pelanggaran yang terjadi, dan hasilnya bukan sepakan 12 pass, melainkan free-kick.

Sepakan bebas dari tepi kotak penalti sebelah kanan dari gawang The Citizens, dilepaskan oleh Fede Valverde.

Sepakan penggawa asal Uruguay ini membentur salah seorang pagar yang dibuat oleh Gigio Donnarumma. Bola berbelok dari arah tebakan kiper Manchester City itu, yang untungnya tidak mengarah masuk ke gawang.