AFC Champions League Two

Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Panen Pilihan Derbi ASEAN, 2 Tim Beri Warna Beda

Jadwal Persib Bandung di 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026, potensi lawan tim ASEAN lagi, dua tim non Asia Tenggara memberi warna beda.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Panen Pilihan Derbi ASEAN, 2 Tim Beri Warna Beda
persib.co.id
DEBUT THOM HAYE - Pesepak bola Persib Bandung, Thom Haye melakoni pertandingan debut bersama Persib saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di pekan kelima Super League, Jumat (12/9/2025). Persib Bandung bisa melawan sesatam tim ASEAN di babak 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026, di mana menempatkan tim Indonesia, Persib Bandung di dalamnya dalam perebutan tiket lolos ke perempat final. Persib dihadapkan seabrek opsi Derbi ASEAN pada 16 Besar.

Persib Bandung memastikan diri lolos ke knock-out atau babak 16 Besar Liga Champions Asia 2 (AFC Champions League 2) setelah mengalahkan Bangkok United, Rabu (10/12) malam WIB.

Berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung mengalahkan Bangkok United yang diperkuat Pratama Arhan, lewat skor 1-0.

Gol penentu yang memuluskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions League Two terukir atas nama Ramon Tanque pada menit 45+1'.

Kemenangan ini mengantarkan Persib Bandung ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 sebagai juara Grup G berbekal 13 poin. Unggul tiga angka atas Bangkok United yang finis di posisi kedua.

Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa lawan Persib Bandung di babak 16 Besar Liga Champions Asia 2 Wilayah Timur? Sejumlah skenario tersaji, termasuk Maung Bandung berpeluang menghadapi sesama tim asal Asia Tenggara (ASEAN).

Sebagai informasi, merangkum dari regulasi AFC, Persib Bandung melaju ke 16 Besar sebagai juara Grup G. Nantinya, tim-tim lolos ke 16 Besar sebagai juara grup wilayah Timur (E-H) akan melawan runner-up grup wilayah Timur (E-H), melalui sebuah drawing.

Gamba Osaka (Grup F), Persib Bandung (Grup G), dan Tampines Rovers (Grup H) dipastikan melaju ke 16 Besar sebagai juara grup. Sementara Grup E, status juara grup masih diperebutkan antara Macarthur (Australia) dan Cong An Ha Noi (Vietnam).

Adapun tim lolos ke 16 Besar sebagai runner-up grup meliputi Bangkok United (Grup G) dan Pohang Steelers (Grup H). 

Grup E, seperti disinggung awal masih akan memperebutkan status juara grup dan runner-up grup antara Macarthur dengan Cong An Ha Noi. Sedangkan Grup F, runner-up grup untuk mendampingi Gamba Osaka, diperebutkan oleh Ratchaburi (Thailand) dan Nam Dinh (Vietnam).

Merujuk kepada aturannya, beberapa opsi Derbi ASEAN di 16 Besar akan dilakoni Persib Bandung, dalam usaha lolos ke babak perempat final Liga Champions Asia 2.

Beberapa tim ASEAN yang sudah dan bisa lolos ke 16 Besar berstatus runner-up grup adalah Ratchaburi, Nam Dinh, dan Cong An Ha Noi. Bangkok United tidak mungkin menjadi lawan karena berasal dari grup yang berbeda.

Pengalaman melawan wakil Asia Tenggara, kenyang dirasakan oleh Persib Bandung. Sebab di Grup G, skuad asuhan Bojan Hodak melawan tim-tim asal ASEAN seperti Bangkok United (Thailand), Lion City (Filipina), dan Selangor FC (Malaysia).

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan opsi 'warna' berbeda dimiliki Persib dengan memperoleh undian lawan tim non-ASEAN pada babak 16 Besar. Di antaranya ialah Pohang Steelers atau, Macarthur, jika tim asal Australia itu melangkah ke 16 Besar sebagai runner-up Grup E.

Baca juga: Update 11 Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Kunci Tempat, Grup Al Nassr Belum Lengkap

Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026

Menukil dari laman resmi AFC, babak 16 Besar Liga Champions Asia 2 akan berlangsung pertengahan Februari mendatang.

Halaman 1/2
12
