Hasil Klasemen Liga Champions: Arsenal Sempurna, City Persulit Laju Real Madrid

Ringkasan Berita: Arsenal tampil dominan di Liga Champions dengan 6 kemenangan beruntun, mengoleksi 18 poin, dan hanya butuh satu poin lagi untuk memastikan tiket otomatis ke babak 16 besar.

Noni Madueke dan Gabriel Martinelli mencatat rekor usai kemenangan 3-0 atas Club Brugge.

Manchester City sukses menekan Real Madrid lewat kemenangan 2-1 di Santiago Bernabeu, dengan Erling Haaland mencetak rekor 51 gol dari 50 starter.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan di fase liga Liga Champions 2025/2026 kian memanas usai rampungnya matchday keenam pada Kamis (11/12/2025) dini hari WIB. Arsenal tampil sempurna dengan catatan kemenangan beruntun, sementara Manchester City sukses menghambat laju Real Madrid dalam perburuan posisi teratas.

Arsenal menjadi salah satu tim paling impresif sejauh ini. The Gunners menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan, membuat mereka kukuh di puncak klasemen dengan raihan poin sempurna.

Permainan kolektif yang solid, pertahanan disiplin, serta lini depan tajam menjadikan Arsenal sebagai salah satu kandidat terkuat peraih trofi musim ini.

Terbaru, Arsenal membawa pulang tiga poin dari Belgia usai membantai Club Brugge dengan skor 3-0.

SELEBRASI - Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). (Instagram/Arsenal)

Noni Madueke tampil sebagai pembeda lewat dua golnya pada menit ke-25 dan 47.

Brace tersebut menjadi gol ketiganya di Liga Champions musim ini sekaligus mengukir sejarah baru dalam buku rekor klub.

Madueke tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Arsenal yang mencetak tiga gol pertamanya untuk klub di ajang Liga Champions/Piala Eropa.

Gol ketiga The Gunners dicetak Gabriel Martinelli pada menit ke-56.

Martinelli juga menorehkan catatan istimewa: ia menjadi pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam lima penampilan beruntun di Liga Champions, sekaligus yang pertama di semua kompetisi Eropa sejak Thierry Henry di Piala UEFA pada April 2000.

Kini Arsenal telah mengoleksi 18 poin dari enam laga.

Untuk memastikan tiket ke babak 16 besar secara otomatis, Arsenal hanya membutuhkan hasil imbang dari dua laga tersisa.

Sementara itu, Liverpool yang saat ini berada di peringkat kesembilan dengan 12 poin dipastikan tak mampu mengejar Arsenal jika The Gunners berhasil menambah satu poin lagi dan mencapai 19 poin.

Manchester City Tekan Real Madrid

Manchester City tampil disiplin dan efektif pada matchday keenam saat bertandang ke markas Real Madrid.

Bermain di Santiago Bernabeu, The Citizens sukses mencuri kemenangan tipis 2-1 atas Los Blancos.

Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, permainan pasukan Xabi Alonso terlihat kurang cair dan minim kreativitas.