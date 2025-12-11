Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Hasil Klasemen Liga Champions: Arsenal Sempurna, City Persulit Laju Real Madrid

Hasil klasemen Liga Champions 2025/2026 setelah league phase keenam, Kamis (11/12). Arsenal masih sempurna, dan Man City tekan Real Madrid.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Hasil Klasemen Liga Champions: Arsenal Sempurna, City Persulit Laju Real Madrid
Manchester City
SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025). Hasil klasemen Liga Champions 2025/2026 setelah menyelesaikan league phase keenam, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB. Arsenal masih sempurna, sedangkanManchester City tekan Real Madrid. 

Ringkasan Berita:
  • Arsenal tampil dominan di Liga Champions dengan 6 kemenangan beruntun, mengoleksi 18 poin, dan hanya butuh satu poin lagi untuk memastikan tiket otomatis ke babak 16 besar.
  • Noni Madueke dan Gabriel Martinelli mencatat rekor usai kemenangan 3-0 atas Club Brugge.
  • Manchester City sukses menekan Real Madrid lewat kemenangan 2-1 di Santiago Bernabeu, dengan Erling Haaland mencetak rekor 51 gol dari 50 starter.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan di fase liga Liga Champions 2025/2026 kian memanas usai rampungnya matchday keenam pada Kamis (11/12/2025) dini hari WIB. Arsenal tampil sempurna dengan catatan kemenangan beruntun, sementara Manchester City sukses menghambat laju Real Madrid dalam perburuan posisi teratas.

Arsenal menjadi salah satu tim paling impresif sejauh ini. The Gunners menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan, membuat mereka kukuh di puncak klasemen dengan raihan poin sempurna.

Permainan kolektif yang solid, pertahanan disiplin, serta lini depan tajam menjadikan Arsenal sebagai salah satu kandidat terkuat peraih trofi musim ini.

Terbaru, Arsenal membawa pulang tiga poin dari Belgia usai membantai Club Brugge dengan skor 3-0.

Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025).
SELEBRASI - Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025).

Noni Madueke tampil sebagai pembeda lewat dua golnya pada menit ke-25 dan 47.

Brace tersebut menjadi gol ketiganya di Liga Champions musim ini sekaligus mengukir sejarah baru dalam buku rekor klub.

Madueke tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Arsenal yang mencetak tiga gol pertamanya untuk klub di ajang Liga Champions/Piala Eropa.

Gol ketiga The Gunners dicetak Gabriel Martinelli pada menit ke-56.

Martinelli juga menorehkan catatan istimewa: ia menjadi pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam lima penampilan beruntun di Liga Champions, sekaligus yang pertama di semua kompetisi Eropa sejak Thierry Henry di Piala UEFA pada April 2000.

Kini Arsenal telah mengoleksi 18 poin dari enam laga.

Untuk memastikan tiket ke babak 16 besar secara otomatis, Arsenal hanya membutuhkan hasil imbang dari dua laga tersisa.

Sementara itu, Liverpool yang saat ini berada di peringkat kesembilan dengan 12 poin dipastikan tak mampu mengejar Arsenal jika The Gunners berhasil menambah satu poin lagi dan mencapai 19 poin.

Baca juga: Peluang Wakil Inggris Dominasi 16 Besar Liga Champions: Arsenal Pioner, Liverpool & Spurs Buka Jalan

Manchester City Tekan Real Madrid

Manchester City tampil disiplin dan efektif pada matchday keenam saat bertandang ke markas Real Madrid.

Bermain di Santiago Bernabeu, The Citizens sukses mencuri kemenangan tipis 2-1 atas Los Blancos.

Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, permainan pasukan Xabi Alonso terlihat kurang cair dan minim kreativitas.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Nasional

BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Halaman 1/2
12
Tags:
hasil liga champions
Hasil klasemen Liga Champions
Liga Champions
Arsenal
Manchester City
Real Madrid
