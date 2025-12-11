Update Top Skor Liga Champions 2025/2026: Haaland On Fire, Takhta Mbappe Terancam

Ringkasan Berita: Erling Haaland tampil menggila bersama Manchester City dengan torehan 6 gol dari 6 laga Liga Champions, hanya terpaut 3 gol dari Mbappe yang memimpin daftar top skor dengan 9 gol.

Haaland mencetak rekor bersejarah dengan 51 gol dari 50 starter pertamanya di Liga Champions, termasuk gol kemenangan City 2-1 atas Real Madrid di Bernabeu.

Persaingan top skor makin ketat, dengan nama-nama lain seperti Gabriel Martinelli dan Anthony Gordon ikut bersinar, masing-masing telah mengoleksi 5 gol musim ini.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan perebutan gelar top skor Liga Champions 2025/2026 semakin memanas. Striker Manchester City, Erling Haaland, tampil menggila dan mulai mengancam dominasi Kylian Mbappe dalam perburuan Sepatu Emas.

Performa Haaland bersama Manchester City terbilang luar biasa. Naluri golnya di kotak penalti membuatnya rutin mencetak gol hampir di setiap laga fase liga.

Gawang Real Madrid menjadi korban terbaru keganasannya setelah ia ikut mengantar City menang tipis 2-1 di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.

Madrid sempat unggul lebih dulu lewat gol Rodrygo (28’). Namun City membalas lewat gol Nico O’Reilly (35’) dan penalti Haaland (43’).

Dengan hasil tersebut City naik ke posisi keempat dengan memiliki 13 poin, sedangkan Real Madrid tertahan di peringkat ketujuh dengan 12 angka.

Klub D M S K GM GK -/+ P 1 Arsenal 6 6 0 0 17 1 16 18 2 Bayern Munich 6 5 0 1 18 7 11 15 3 Paris Saint-Germain 6 4 1 1 19 8 11 13 4 Manchester City 6 4 1 1 12 6 6 13 5 Atalanta 6 4 1 1 8 6 2 13 6 Inter Milan 6 4 0 2 12 4 8 12 7 Real Madrid 6 4 0 2 13 7 6 12 8 Atletico Madrid 6 4 0 2 15 12 3 12 9 Liverpool 6 4 0 2 11 8 3 12 10 Dortmund 6 3 2 1 19 13 6 11 Lihat selengkapnya →

Laga tersebut terasa sangat spesial bagi Haaland.

Pertandingan itu menjadi penampilan ke-50-nya sebagai starter di Liga Champions, dan ia kini telah mengoleksi 51 gol — rekor terbanyak yang pernah dicetak seorang pemain dalam 50 starter pertamanya di kompetisi ini.

Gol tersebut juga menjadi gol keenam Haaland di UCL musim ini.

Dari enam laga Liga Champions musim ini, Haaland hanya absen mencetak gol sekali, yakni saat Manchester City kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen.

Selebihnya, ia mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Napoli, AS Monaco, Villarreal, Borussia Dortmund, dan Real Madrid.

Baca juga: Hasil Liga Champions - Arsenal Ledakkan Club Brugge 0-3, Noni Madueke Memang Gile!

Performa on fire Haaland membuat posisi Mbappe sebagai pemuncak top skor mulai terancam serius. Jika tren ini berlanjut, takhta top skor musim ini bisa segera berpindah tangan.

Haaland kini hanya berselisih tiga gol dari Mbappe yang telah mengoleksi 9 gol.

Haaland sendiri pernah meraih gelar Top Skor Liga Champions pada musim 2022/2023 dengan koleksi 12 gol. Sebaliknya, Mbappe belum pernah meraskan hal tersebut.

Sementara itu, Mbappe gagal menambah pundi-pundi golnya saat melawan Manchester City karena mengalami cedera.

Penyerang asal Prancis tersebut dilaporkan mengalami patah jari usai laga melawan Celta Vigo di Liga Spanyol pekan lalu.