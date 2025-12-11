Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Update Top Skor Liga Champions 2025/2026: Haaland On Fire, Takhta Mbappe Terancam

Update top skor Liga Champions 2025/2026 per Kamis (11/12/2025), takhta Mbappe terancam setelah Haaland tampil menggila.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Update Top Skor Liga Champions 2025/2026: Haaland On Fire, Takhta Mbappe Terancam
Tangkapan layar nstagram/Erling Haaland
REKOR MESIN GOL- Erling Haaland, 25 tahun, Manchester City, akhirnya berdiri sejajar dengan 'mesin gol' Portugal Cristiano Ronaldo, dengan mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut. Manchester City mengalahkan Villarreal 2-0 dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA (UCL) musim 2025-2026, yang diadakan di Estadio de la Ceramica Villarreal di Spanyol pada tanggal 22 (waktu Korea). Update top skor Liga Champions 2025/2026 per Kamis (11/12/2025) setelah menyelesaikan league phase keenam, di mana takhta Kylian Mbappe terancam setelah Erling Haaland tampil menggila. 

Ringkasan Berita:
  • Erling Haaland tampil menggila bersama Manchester City dengan torehan 6 gol dari 6 laga Liga Champions, hanya terpaut 3 gol dari Mbappe yang memimpin daftar top skor dengan 9 gol.
  • Haaland mencetak rekor bersejarah dengan 51 gol dari 50 starter pertamanya di Liga Champions, termasuk gol kemenangan City 2-1 atas Real Madrid di Bernabeu.
  • Persaingan top skor makin ketat, dengan nama-nama lain seperti Gabriel Martinelli dan Anthony Gordon ikut bersinar, masing-masing telah mengoleksi 5 gol musim ini.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan perebutan gelar top skor Liga Champions 2025/2026 semakin memanas. Striker Manchester City, Erling Haaland, tampil menggila dan mulai mengancam dominasi Kylian Mbappe dalam perburuan Sepatu Emas.

Performa Haaland bersama Manchester City terbilang luar biasa. Naluri golnya di kotak penalti membuatnya rutin mencetak gol hampir di setiap laga fase liga.

Gawang Real Madrid menjadi korban terbaru keganasannya setelah ia ikut mengantar City menang tipis 2-1 di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.

Madrid sempat unggul lebih dulu lewat gol Rodrygo (28’). Namun City membalas lewat gol Nico O’Reilly (35’) dan penalti Haaland (43’).

Dengan hasil tersebut City naik ke posisi keempat dengan memiliki 13 poin, sedangkan Real Madrid tertahan di peringkat ketujuh dengan 12 angka.

 
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
35
Arsenal
6
6
0
0
17
1
16
18
2
35
Bayern Munich
6
5
0
1
18
7
11
15
3
35
Paris Saint-Germain
6
4
1
1
19
8
11
13
4
35
Manchester City
6
4
1
1
12
6
6
13
5
35
Atalanta
6
4
1
1
8
6
2
13
6
35
Inter Milan
6
4
0
2
12
4
8
12
7
35
Real Madrid
6
4
0
2
13
7
6
12
8
35
Atletico Madrid
6
4
0
2
15
12
3
12
9
35
Liverpool
6
4
0
2
11
8
3
12
10
35
Dortmund
6
3
2
1
19
13
6
11
Lihat selengkapnya →

Laga tersebut terasa sangat spesial bagi Haaland. 

Rekomendasi Untuk Anda

Pertandingan itu menjadi penampilan ke-50-nya sebagai starter di Liga Champions, dan ia kini telah mengoleksi 51 gol — rekor terbanyak yang pernah dicetak seorang pemain dalam 50 starter pertamanya di kompetisi ini.

Gol tersebut juga menjadi gol keenam Haaland di UCL musim ini.

Dari enam laga Liga Champions musim ini, Haaland hanya absen mencetak gol sekali, yakni saat Manchester City kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen.

Selebihnya, ia mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Napoli, AS Monaco, Villarreal, Borussia Dortmund, dan Real Madrid.

Baca juga: Hasil Liga Champions - Arsenal Ledakkan Club Brugge 0-3, Noni Madueke Memang Gile!

Performa on fire Haaland membuat posisi Mbappe sebagai pemuncak top skor mulai terancam serius. Jika tren ini berlanjut, takhta top skor musim ini bisa segera berpindah tangan.

Haaland kini hanya berselisih tiga gol dari Mbappe yang telah mengoleksi 9 gol.

Haaland sendiri pernah meraih gelar Top Skor Liga Champions pada musim 2022/2023 dengan koleksi 12 gol. Sebaliknya, Mbappe belum pernah meraskan hal tersebut.

Sementara itu, Mbappe gagal menambah pundi-pundi golnya saat melawan Manchester City karena mengalami cedera.

Penyerang asal Prancis tersebut dilaporkan mengalami patah jari usai laga melawan Celta Vigo di Liga Spanyol pekan lalu.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Champions
hasil liga champions
Top Skor Liga Champions
Erling Haaland
Mbappe
Real Madrid
Man City
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas