Real Madrid Dibungkam Man City 2-1, Jadi Akhir Cerita Xabi Alonso di Bernabeu?

Ringkasan Berita: Real Madrid alami kekalahan beruntun di Bernabeu. Terbaru dari Man City dengan skor 1-2 di ajang Liga Champions, Kamis (11/12/2025).

Kekalahan itu membuat nasib Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid di ujung tanduk, apakah jadi diganti?

Jude Bellingham dan Raul Asencio beri dukungan kepada Xabi.

TRIBUNNEWS.COM - Pembicaraan soal masa depan Xabi Alonso di kursi pelatih Real Madrid semakin diujung tanduk setelah dikalahkan Manchester City di Santiago Bernabeu dalam lanjutan Liga Champions, Kamis (11/12/2025).

Real Madrid kalah 1-2 dari Man City. Gol Rodrygo (28') dibalas Nico O'Reilly (35'), dan Erling Haaland sebelum jeda turun minum (43').

Kekalahan tersebut, akan mendesak dewan direksi Real Madrid untuk melakukan pertemuan dan mengambil keputusan.

LIGA CHAMPIONS - Penyerang Real Madrid Brasil # 11 Rodrygo (2 kanan) merayakan gol pembuka selama pertandingan sepak bola liga Spanyol antara Cadiz CF dan Real Madrid CF di stadion Nuevo Mirandilla di Cadiz pada 26 November 2023. (Foto Arsip November 2023) (CRISTINA QUICLER / AFP)

Sebelumnya, dewan direksi telah mengadakan pertemuan pada akhir pekan kemarin karena Real Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo di Bernabeu. Dua kekalahan di hadapan publik sendiri dalam waktu sepekan.

Sebagian pihak menilai, belum waktunya memecat Xabi Alonso dari kursi kepelatihan Real Madrid.

Bagaimana bisa pelatih muda yang baru seumur jagung menukangi Los Blancos itu dipecat ketika ia tidak diberikan waktu untuk adaptasi?

"Jika mereka memecatnya, itu akan menjadi keputusan yang mengejutkan. Dia hanya perlu diberi waktu," komentar Jonathan Woodgate, mantan bek Real Madrid, dikutip dari BBC.

"Sebaiknya Anda mempekerjakan orang lain yang lebih tua dan lebih bijaksana. Anda harus tetap mempertahankan Alonso," tegasnya.

Kesalahan Real Madrid bukan tertelak pada Xabi Alonso, tetapi bagaimana tim bereaksi di awal musim dalam masa transfer pemain.

Waktu yang terbuka untuk pembentukan skuat tidak dimaksimalkan dengan baik.

Xabi Alonso mencoba upaya terbaik dengan mengatur ritme para pemain bintang dalam skuatnya itu.

Endrick, Brahim Diaz, Arda Guler, hingga Rodrygo. Pemain yang hampir hilang mendapat kepercayaan dan lebih sering di bangku cadangan di musim-musim terakhir pendahulunya, Ancelotti.

Masalahnya, Real Madrid tidak memiliki banyak opsi pemain. Lini pertahanan yang rentan masih menjadi masalah, ditambah dengan cedera pemain sampai 8 orang yang membuat kondisi semakin rumit.

Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham mengakui tim masih mendukung Xabi Alonso untuk berada di posisinya.