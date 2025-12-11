Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Tekanan Meningkat, Xabi Alonso Pilih Jujur Soal Kekalahan Real Madrid dari Manchester City

Masa depannya dipertanyakan, pelatih Xabi Alonso buka suara usai Real Madrid kalah dari Man City di Liga Champions 2025/2026, Kamis (11/12).

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Tekanan Meningkat, Xabi Alonso Pilih Jujur Soal Kekalahan Real Madrid dari Manchester City
Realmadrid.com
Masa depannya dipertanyakan, pelatih Xabi Alonso buka suara usai Real Madrid kalah dari Manchester City di Liga Champions 2025/2026, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Real Madrid kalah 1-2 dari Man City di Bernabeu, membuat mereka tertahan di peringkat 7 Liga Champions dengan 12 poin, sementara City naik ke empat besar dengan 13 poin.
  • Xabi Alonso disorot usai kekalahan beruntun, namun ia menegaskan timnya sudah berjuang maksimal dan menolak membahas spekulasi terkait masa depannya.
  • Absennya Mbappe sangat memengaruhi permainan Madrid, membuat lini serang tumpul, sementara City tampil lebih efektif dengan jumlah tembakan tepat sasaran yang jauh lebih banyak.

TRIBUNNEWS.COM - Real Madrid kembali menelan hasil mengecewakan usai takluk 1-2 dari Manchester City di kandang sendiri pada laga Liga Champions, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.

Gol Rodrygo Goes sempat membawa Los Blancos unggul, namun dua gol cepat dari Nico O’Reilly dan Erling Haaland dalam rentang 10 menit membuat keunggulan itu sirna.

Hasil ini membuat Real Madrid tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan 12 poin, sementara Manchester City melesat ke empat besar dengan koleksi 13 angka.

Kekalahan tersebut menjadi tamparan keras bagi Madrid, sekaligus kekalahan kedua mereka di Santiago Bernabeu dalam waktu empat hari terakhir.

Tak hanya soal hasil di lapangan, masa depan Xabi Alonso pun mulai menjadi sorotan.

Situasi Los Blancos kian mengkhawatirkan. Setelah disalip Barcelona di puncak Liga Spanyol, kini perjalanan Madrid di Liga Champions turut tersendat usai dihadang Manchester City.

Meski demikian, Xabi Alonso tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Ia menilai performa tim sudah cukup baik, meski pada akhirnya harus menerima hasil yang mengecewakan.

Ekspresi pelatih Real Madrid, Xabi Alonso setelah timnya dibantai 4-0 oleh PSG dalam laga semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Kamis (10/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ekspresi pelatih Real Madrid, Xabi Alonso setelah timnya dibantai 4-0 oleh PSG dalam laga semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Kamis (10/7/2025).

“Kami tidak punya alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Kami memulai dengan baik dan sempat unggul. Tetapi ada momen ketika setiap pukulan terasa lebih menyakitkan, dan itulah yang terjadi,” ujar Alonso dikutip dari Managing Madrid.

Ia menyoroti kegagalan timnya mengantisipasi momen-momen krusial.

“Dalam 10 menit, dari situasi sepak pojok dan penalti, mereka berbalik unggul. Kami tidak mengendalikan momen itu dengan baik.”

Baca juga: Real Madrid Dibungkam Man City 2-1, Jadi Akhir Cerita Xabi Alonso di Bernabeu?

Alonso juga menyinggung kondisi tim yang tidak ideal jelang laga yang menjadi salah satu faktor Real Madrid kurang mengigit.

Absennya Kylian Mbappe akibat cedera patah jari usai laga kontra Celta Vigo sangat berpengaruh pada tajamnya lini serang Madrid.

Tanpa Mbappe, kreativitas serangan Real Madrid terlihat tumpul. Bahkan, meski bermain di kandang, permainan Los Blancos tampak kurang cair.

Sebaliknya, Manchester City tampil lebih meyakinkan dengan mencatat tujuh tembakan tepat sasaran, berbanding hanya dua milik tuan rumah.

“Ketika Anda berada dalam situasi sulit, dengan banyak cedera, Anda menjadi kurang solid. Itu memberi mereka ruang untuk bangkit terlalu cepat,” tambah Alonso.

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Champions
hasil liga champions
Hasil Real Madrid vs Manchester City
Real Madrid
Manchester City
Xabi Alonso
