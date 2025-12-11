Kekecewaan Erling Haaland setelah Tundukkan Real Madrid, Gagal Duel dengan Kylian Mbappe

Ringkasan Berita: Pencetak gol penentu kemenangan Man city vs Real Madrid, Erling Haaland diselimuti rasa kecewa

Tak adanya Kylian Mbappe dalam skuad Real Madrid di Liga Champions lawan City bikin Haaland sedikit kecewa

Sisanya dia semringah bisa memetik hasil manis ketika bertandang ke markas Madrid dan membawa City menang tipis 1-2

TRIBUNNEWS.COM - Kekecewaan menerpa Erling Haaland walau berhasil membawa timnya, Manchester City, menang atas Real Madrid, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.

Pasalnya ia sudah tahu bahwa jagoan Real Madrid yang bertindak sebagai tuan rumah, Kylian Mbappe tak akan bermain ketika bersua dengan Man City dalam gelaran Liga Champions.

Hasil akhir duel antara Man City dengan Real Madrid dengan skor tipis 1-2 yang dimenangkan oleh tim asal Inggris tersebut.

Andalan Man City, Erling Haaland, membuktikan dirinya sebagai penentu perbedaan skor setelah berhasil mencetak gol kemenangan.

Lewat tendangan penalti di penghujung babak pertama, Haaland berhasil merobek jala Thibaut Courtois yang pada akhirnya skor 1-2 berakhir hingga peluit panjang.

Dengan hasil tersebut, faktanya Real Madrid tidak dapat memainkan pencetak gol utama mereka, Kylian Mbappe.

Baca juga: Real Madrid Dibungkam Man City 2-1, Jadi Akhir Cerita Xabi Alonso di Bernabeu?

Rekomendasi Untuk Anda

Alasannya karena ia terpaksa menepi akibat kondisi fisik Mbappe yang mencegahnya untuk bermain jika merangkum dari Bein Sports.

Selama beberapa hari terakhir sang penyerang sudah menghadapi dua masalah fisik mulai retak pada jari, yang didapatkan saat melawan Celta. Yang kedua rasa tidak nyaman di bagian belakang paha kiri-nya,

Meskipun pihak klub menyatakan bahwa cederanya tidak parah, ada risiko nyata bahwa cedera itu bisa memburuk dalam pertandingan yang sangat menuntut seperti melawan tim sekelas City.

Akhirnya menghasilkan keputusan yang bertujuan untuk mencegah cedera yang lebih serius yang bisa membuatnya absen selama beberapa minggu.

Ketika ditanya mengenai absennya Mbappe setelah menang atas Madrid di Santiago Bernabeu, Haaland mengaku kecewa.

"Kami tahu mengenai cedera mereka. Kami tentu berharap Kylian (Mbappe) bermain. Ketika pemain sehebat itu tidak bermain, Anda merasa tidak senang karena Anda ingin bertanding melawan yang terbaik. Namun, tentu saja hal itu menjadi keuntungan (bagi tim kami)," papar Mbappe mengutip GFNS.

Walau demikian, sisanya Haaland semringah karena bisa bermain baik di markas Real Madrid dan mengamankan kemenangan walau dengan skor tipis.

"Ini adalah tempat yang Anda inginkan untuk bermain. Rasanya luar biasa. Anda ingin bermain di pertandingan-pertandingan seperti ini, dan juga dengan format baru di Liga Champions, Anda bisa memainkan lebih banyak pertandingan, dan itu menyenangkan. Saya suka format ini," tuturnya mengutip TNT Sports.

"Situasinya bisa jadi benar-benar berbeda hari ini jika kami tidak menang, karena kami kalah melawan Leverkusen. Jadi, kemenangan ini sangat penting. Sekarang kami punya dua pertandingan tersisa, jadi kami harus menyelesaikan dengan kuat sekarang, dan mudah-mudahan kami bisa masuk ke sana (delapan besar)," pungkasnya.

Rekap Hasil Liga Champions 2025/2026 Matchday 6

Kairat 0-1 Olympiacos

Bayern Munchen 3-1 Sporting CP

3-1 Sporting CP Atalanta 2-1 Chelsea

2-1 Chelsea AS Monaco 1-0 Galatasaray

1-0 Galatasaray Union SG 2-3 Marseille

PSV 2-3 Atletico Madrid

Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt

2-1 Eintracht Frankfurt Inter Milan 0-1 Liverpool

Tottenham 3-0 Slavia Praha

3-0 Slavia Praha Villarreal 2-3 Copenhagen

Qarabag 2-4 Ajax

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

Club Brugge 0-3 Arsenal

Real Madrid 1-2 Man City

Benfica 2-0 Napoli

Bilbao 0-0 PSG

Juventus 2-0 Pafos

2-0 Pafos Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

(Tribunnews.com/Niken)