SEA Games 2025

Live Score Hasil Vietnam vs Malaysia di SEA Games 2025: Laga Penentu Kelolosan Timnas Indonesia

Simak live score hasil Vietnam vs Malaysia di SEA Games 2025 yang menjadi salah satu penentu nasib Timnas Indonesia lolos ke semifinal.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Live Score Hasil Vietnam vs Malaysia di SEA Games 2025: Laga Penentu Kelolosan Timnas Indonesia
LOC SEA GAMES Thailand 2025
SELEBRASI VIENTAM - Selebrasi pemain Vietnam U22 usai mengalahkan Laos skor 1-2 pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala, Rabu (3/12/2025). Simak live score hasil Vietnam vs Malaysia di SEA Games 2025 yang menjadi salah satu penentu nasib Timnas Indonesia lolos ke semifinal pada Kamis (11/12/2025) pukul 16.00 WIB, sore ini. (Facebook SEA Games Thailand 2025 - 4/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Laga Vietnam vs Malaysia menentukan nasib Timnas Indonesia di SEA Games 2025, karena pertandingan tersebut tidak boleh berakhir imbang agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka.
  • Indonesia wajib menang besar atas Myanmar, selain berharap hasil grup lain, termasuk Singapura yang harus kalah atau menang tipis dari Thailand.
  • Kekalahan 0-1 dari Filipina membuat peluang Indonesia menipis, sehingga sisa pertandingan dan hasil laga lain menjadi faktor krusial dalam menentukan kelolosan.

TRIBUNNEWS.COM – Pertandingan Vietnam vs Malaysia pada Grup B cabang sepak bola SEA Games 2025 menjadi sorotan utama hari ini. Duel panas ini bukan hanya perebutan poin, tetapi juga menjadi penentu nasib Timnas Indonesia dalam upaya meraih tiket ke babak semifinal.

Laga yang sangat menentukan bagi Timnas Indonesia itu akan berlangsung di Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand, pada Kamis (11/12/2025) pukul 16.00 WIB.

Saat ini, nasib Timnas Indonesia berada di ujung tanduk usai menelan kekalahan 1-0 dari Filipina pada Senin (8/11).

Gol tunggal Filipina dicetak Otu Banatao pada masa injury time babak pertama.

Hasil tersebut membuat peluang Garuda untuk melaju ke semifinal semakin menipis.

Sebagai informasi, hanya juara dari masing-masing tiga grup serta satu runner-up terbaik yang berhak melaju ke fase gugur.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rahmat Arjuna Reski berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rahmat Arjuna Reski berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
Untuk menjaga asa lolos, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia—salah satunya bergantung pada hasil laga Vietnam vs Malaysia.

Pertandingan itu wajib tidak berakhir imbang, atau harus menghasilkan pemenang. Pasalnya, baik Vietnam maupun Malaysia kini sama-sama mengoleksi tiga poin. Jika mereka meraih satu poin tambahan, keduanya akan otomatis memastikan langkah ke semifinal.

Karena itulah, duel di Rajamangala National Stadium sore nanti akan sangat menentukan Timnas Indonesia di SEA Games 2025.

Pertandingan Vietnam vs Malaysia dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RCTI Sports. Anda juga bisa memantau hasil pertandingannya melalui link di bawah ini:

Live Score Hasil Vietnam vs Malaysia

Akses di sini < < <

Akses di sini < < <

Link Live Streaming Vietnam vs Malaysia

Akses di sini < < <

Skenario Kelolosan Timnas Indonesia

Selain bergantung pada hasil laga Vietnam vs Malaysia yang tidak boleh berakhir imbang, Timnas Indonesia juga masih memiliki beberapa syarat lain untuk menjaga peluang lolos ke semifinal.

Syarat utama yang paling wajib dipenuhi adalah Timnas Indonesia harus meraih kemenangan besar saat menghadapi Myanmar pada Jumat (12/11) pukul 18.00 WIB.

Tags:
SEA Games 2025
Live Score Hasil
Sepak Bola SEA Games
Hasil Vietnam vs Malaysia
Vietnam
Malaysia
Timnas Indonesia
Timnas U22 Indonesia
