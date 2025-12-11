Demam Lionel Messi di Utah, Puluhan Ribu Orang Mengantre Beli Tiket Real Salt Lake vs Inter Miami

Ringkasan Berita: Tiket pertandingan Real Salt Lake vs Inter Miami pada April 2026 sudah dinantikan puluhan ribu penggemar di wilayah Utah, Amerika Serikat.

Para penggemar ingin menyaksikan pertandingan Lionel Messi. Kesempatan pertama bagi publik Utah menyaksikan atlet terhebat sepanjang masa setelah Michael Jordan pada era 1990-an silam.

Lionel Messi dengan semua pencapaian dan kesuksesannya telah menyita banyak perhatian untuk menyaksikannya secara langsung di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM - Tiket pertandingan untuk bisa menyaksikan Lionel Messi di lapangan sudah dinantikan bagi publik Utah, Amerika Serikat. Belum juga musim kompetisi Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS) 2026 bergulir, tetapi sudah puluhan ribu orang untuk mengantre.

Ya, pada 23 April 2026, klub yang diperkuat Lionel Messi, Inter Miami, jawara baru di MLS itu akan bertandang ke Utah untuk pertama kalinya di America First Field, kandang dari klub Real Salt Lake.

Sejak tahun 2020 Inter Miami memainkan musim perdananya di MLS belum pernah bertandang ke venue tersebut.

JUARA MLS 2025 - Kegembiaraan Lionel Messi saat angkat trofi MLS 2025 bersama Inter Miami pada Minggu (7/12/2025) setelah mengalahkan Vancouver 3-1 di laga final. (Instagram @mls)

Pada musim 2025, tidak ada kesempatan bagi Real Salt Lake bertemu Inter Miami dan Lionel Messi karena bermain di zona Barat kompetisi.

Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1990-an, publik Utah belum pernah melihat lagi megabintang dunia tampil di wilayah mereka. Pada era tersebut, atlet basket dunia, Michael Jordan bermain melawan Jazz.

Lionel Messi bisa dianggap sebagai atlet paling terkenal di berbagai belahan dunia, layaknya Michael Jordan, Muhammad Ali, Tiger Woods, hingga Wayne Gretzky.

Bahkan LeBron James dan Kobe Bryant.

Lionel Messi seperti simbol maupun icon. Ia dengan berbagai kesuksesannya bermain di lapangan sebagai pesepak bola telah memberikan inspirasi banyak orang dan daya pikat yang meningkat di sepak bola Amerika Serikat.

"Dia seperti unicorn," ucap wakil presiden komunikasi Real Salt Lake, Trey Fitz-Gerald dikutip dari Deseret News.

"Jika Anda memikirkan atlet yang telah melampaui olahraga mereka, daftarnya cukup pendek, bukan? Ada Michael Jordan, Muhammad Ali, Tiger Woods, Wayne Grezky."

"Saya pikir sebagian besar penggemar sepak bola percaya dia adalah yang terhebat sepanjang masa," tambahnya.

Sebagian orang lainnya mungkin percaya, gelar itu pantas diberikan kepada pesepak bola lainnya, di antaranya Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, ataupun Pele. Tetapi Messi, dia adalah yang terbaik.

"Namun Messi dengan semua yang telah dia lakukan bersama semua timnya sepanjang kariernya hampir tidak terlukiskan, dia telah melampaui olahraga ini," tegasnya.

Trey mengungkapkan, timnya Real Salt Lake belum pernah mengalami hal ini sebelumnya.