Update Tim Lolos ke Fase Gugur Liga Champions: Arsenal & Bayern Paling Gasik, 5 Slot Terpenuhi

TRIBUNNEWS.COM - Update daftar klub yang sudah pasti lolos ke fase gugur Liga Champions 2025/2026.

Setelah merampungkan matchday keenam babak fase liga, Kamis (11/12/2025) dinihari tadi.

Setidaknya sudah ada lima tim yang telah menggaransi statusnya lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions.

Pertama, Arsenal.

Tim asal London itu bahkan telah menggaransi tiket lolos ke fase gugur sebelum memainkan matchday keenam.

Laju sempurna Arsenal di Liga Champions musim ini, seakan membuat tim tersebut melaju mulus ke babak berikutnya.

Dari total enam laga yang sudah dilakoni, Arsenal sukses menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan.

Raihan 18 poin dari enam laga pun menjadi bukti sempurnanya performa Arsenal di fase liga musim ini.

Bahkan, dari total enam laga tersebut, gawang Arsenal hanya kebobolan satu gol saja, yakni melawan Bayern Munchen.

Sisanya, lima laga lain yang dimainkan Arsenal berakhir dengan catatan cleansheet alias nirbobol.

Mulai dari laga yang berujung kemenangan melawan Bilbao (0-2), Olympiakos (2-0), Atletico Madrid (4-0), Slavia Praha (0-3) dan terbaru menghadapi Club Brugge (0-3).

Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). (Instagram/Arsenal)

Kini, Arsenal tinggal memainkan dua laga sisa untuk menentukan status kelolosannya ke fase gugur Liga Champions.

Jika bisa memenangkan salah satu laga dari dua pertandingan sisa tersebut, entah melawan Inter Milan atau Kairat.

Arsenal dipastikan bakal lolos ke babak selanjutnya dengan status juara alias peringkat teratas di fase liga.