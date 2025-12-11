SEA Games 2025: Timnas Putri Indonesia Melaju ke Semifinal, Timnas Putra di Ujung Tanduk

TRIBUNNEWS.COM - Kondisi berbeda dialami oleh tim cabang olahraga (cabor) sepak bola putri dan putra Indonesia di SEA Games 2025.

Dari kubu Timnas Putri Indonesia, mereka berhasil menyegel tiket ke fase semifinal karena finis sebagai runner-up Grup A dengan perolehan 3 poin.

Kondisi tersebut dipastikan setelah Thailand berhasil mengalahkan Singapura skor 2-0 pada matchday grup terakhir, Rabu (11/12/2025) kemarin.

Kemenangan Gajah Perang tersebut sekaligus menggagalkan peluang Singapura untuk menggusur Timnas Putri Indonesia di tabel klasemen.

Walhasil, tim besutan Akira Higashiyama berhak lolos mendampingi Thailand, yang menempati podium teratas klasemen Grup A dengan perolehan 6 poin.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia) (Timnas Indonesia)

Di fase semifinal, Thailand sebagai juara Grup A akan berhadapan dengan tim runner-up Grup B.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia yang lolos sebagai runner-up Grup A, akan menantang juara Grup B.

Penentuan lawan Thailand maupun Timnas Putri Indonesia masih menunggu hasil putaran grup terakhir, Kamis (11/12/2025) hari ini.

Baik Myanmar, Vietnam, maupun Filipina sama-sama masih memiliki peluang untuk memperebutkan dua tiket kelolosan melalui dua peringkat teratas Grup B.

Terlepas dari siapapun lawan Timnas Putri Indonesia nanti, kelolosan ke fase semifinal merupakan hal yang berarti bagi Garuda Pertiwi.

Pasalnya, SEA Games 2025 merupakan ajang comeback Garuda Pertiwi pasca-mengundurkan diri dalam dua edisi terakhir.

Timnas Putri Indonesia telah tampil sebanyak lima kali di ajang SEA Games.

Kiprah Garuda Pertiwi berlangsung masif pada periode beruntun, yakni pada edisi 1997, 2001, 2003, dan 2005.

Pada edisi 1997 dan 2001, Timnas Putri Indonesia berhasil menembus babak semifinal, atau berhasil mengulang pada edisi kali ini.