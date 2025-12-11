Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

SEA Games 2025: Timnas Putri Indonesia Melaju ke Semifinal, Timnas Putra di Ujung Tanduk

Kondisi berbeda dialami oleh Timnas Putri Indonesia dan Timnas U22 Indonesia (putra) pada perebutan tiket kelolosan semifinal SEA Games 2025 Thailand.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
SEA Games 2025: Timnas Putri Indonesia Melaju ke Semifinal, Timnas Putra di Ujung Tanduk
Timnas Indonesia
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). Beda nasib Timnas Putri Indonesia dan Timnas U22 Indonesia. (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Kondisi berbeda dialami oleh tim cabang olahraga (cabor) sepak bola putri dan putra Indonesia di SEA Games 2025.

Dari kubu Timnas Putri Indonesia, mereka berhasil menyegel tiket ke fase semifinal karena finis sebagai runner-up Grup A dengan perolehan 3 poin.

Kondisi tersebut dipastikan setelah Thailand berhasil mengalahkan Singapura skor 2-0 pada matchday grup terakhir, Rabu (11/12/2025) kemarin.

Kemenangan Gajah Perang tersebut sekaligus menggagalkan peluang Singapura untuk menggusur Timnas Putri Indonesia di tabel klasemen.

Walhasil, tim besutan Akira Higashiyama berhak lolos mendampingi Thailand, yang menempati podium teratas klasemen Grup A dengan perolehan 6 poin.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia) (Timnas Indonesia)
Di fase semifinal, Thailand sebagai juara Grup A akan berhadapan dengan tim runner-up Grup B.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia yang lolos sebagai runner-up Grup A, akan menantang juara Grup B.

Penentuan lawan Thailand maupun Timnas Putri Indonesia masih menunggu hasil putaran grup terakhir, Kamis (11/12/2025) hari ini.

Baik Myanmar, Vietnam, maupun Filipina sama-sama masih memiliki peluang untuk memperebutkan dua tiket kelolosan melalui dua peringkat teratas Grup B.

Terlepas dari siapapun lawan Timnas Putri Indonesia nanti, kelolosan ke fase semifinal merupakan hal yang berarti bagi Garuda Pertiwi.

Pasalnya, SEA Games 2025 merupakan ajang comeback Garuda Pertiwi pasca-mengundurkan diri dalam dua edisi terakhir.

Timnas Putri Indonesia telah tampil sebanyak lima kali di ajang SEA Games.

Kiprah Garuda Pertiwi berlangsung masif pada periode beruntun, yakni pada edisi 1997, 2001, 2003, dan 2005.

Pada edisi 1997 dan 2001, Timnas Putri Indonesia berhasil menembus babak semifinal, atau berhasil mengulang pada edisi kali ini.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/3
123
Tags:
SEA Games 2025
Timnas Putri Indonesia
Akira Higashiyama
Thailand
Garuda Pertiwi
Timnas U22 Indonesia
