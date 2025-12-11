Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Arab Saudi

Gol Ronaldo Gagal Redam Jorge Jesus, Al Nassr Cari Musuh Baru Selanjutnya

Pelatih Al Nassr tak puas hanya menjalani satu laga uji coba saja dan sedang mencari lawan baru saat melakoni pemusatan latihan di Abu Dhabi.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus, menginginkan tim asuhannya menggelar satu laga uji coba lagi sebelum bertanding lagi di Liga Arab Saudi yang bergulir tak lama lagi. 

Ringkasan Berita:
  • Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus, tak puas timnya hanya menjalani satu laga uji coba saja di masa pemusatan latihan di Abu Dhabi.
  • Ia ingin Al Nassr menjalani satu laga uji coba lagi di tengah libur kompetisi yang cukup panjang.
  • Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol saat Al Nassr menjalani uji coba melawan Al Wahda (11/12/2025).

 

TRIBUNNEWS.COM - Tim papan atas Liga Arab Saudi, Al Nassr, menyelesaikan salah satu agenda penting pada pemusatan latihan yang mereka gelar di Abu Dhabi.

Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menuntaskan pertandingan uji coba melawan tim lokal Uni Emirat Arab, Al Wahda, Rabu (11/12/2025).

Pada pertandingan yang bertajuk uji coba itu Al Nassr menang dengan skor cukup meyakinkan, 4-2.

Bintang utama Al Nassr, Cristiano Ronaldo ikut membuat gol pada laga ini.

Ia menyarangkan gol pda menit ke-12 dengan sepakan voli rendah.

Baca juga: Bursa Transfer Liga Arab Saudi Mendadak Liar, Hobi Al Nassr Panaskan Situasi Mo Salah

CR7 berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain lawan dan melakukan tendangan voli yang tak bisa ditahan kiper lawan.

Gol dari pemain asal Portugal tersebut seolah menjadi pemantik lesakan-lesakan dari rekan-rekannya.

Al Nassr lantas melesakkan tiga gol lagi di sisa pertandingan ini lewat Kingsley Coman, Haroune Camara, dan Saad Al Nasser.

Kemenangan semacam itu seharusnya bisa menjadi gambaran persiapan maksimal yang dilakukan Al Nassr meski kompetisi Liga Arab Saudi sedang libur.

Namun ternyata ada ketidakpuasan yang terbersit di benak pelatih Al Nassr, Jorge Jesus.

Jorge Jesus ternyata masih menginginkan Al Nassr beruji tanding sekali lagi.

ISYARAT - Pelatih Fenerbahce asal Portugal Jorge Jesus memberi isyarat selama pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC dan Fenerbahce SK di stadion Ramon Sanchez-Pizjuan di Seville pada 9 Maret 2023. (Foto arsip Maret 2023).
Pelatih Fenerbahce asal Portugal Jorge Jesus memberi isyarat selama pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC dan Fenerbahce SK di stadion Ramon Sanchez-Pizjuan di Seville pada 9 Maret 2023.

Ia ingin menajamen tim mencarikan lawan selanjutnya bagi Joao Felix dan kolega sebelum benar-benar mengakhiri persiapan di tengah masa libur kompetisi.

Namun dengan waktu yang semakin mepet, rasanya tak mudah juga mencari lawan untuk diajak bertanding.

Apalagi Al Nassr sudah kembali menginjakkan kaki di Arab Saudi selepas menyelesaikan pemusatan latihan di Abu Dhabi.

Halaman 1/2
12
Tags:
Al Nassr
Jorge Jesus
Al Wahda
Cristiano Ronaldo
Liga Arab Saudi
Tribunnews
