Gol Ronaldo Gagal Redam Jorge Jesus, Al Nassr Cari Musuh Baru Selanjutnya
Pelatih Al Nassr tak puas hanya menjalani satu laga uji coba saja dan sedang mencari lawan baru saat melakoni pemusatan latihan di Abu Dhabi.
- Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus, tak puas timnya hanya menjalani satu laga uji coba saja di masa pemusatan latihan di Abu Dhabi.
- Ia ingin Al Nassr menjalani satu laga uji coba lagi di tengah libur kompetisi yang cukup panjang.
- Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol saat Al Nassr menjalani uji coba melawan Al Wahda (11/12/2025).
TRIBUNNEWS.COM - Tim papan atas Liga Arab Saudi, Al Nassr, menyelesaikan salah satu agenda penting pada pemusatan latihan yang mereka gelar di Abu Dhabi.
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menuntaskan pertandingan uji coba melawan tim lokal Uni Emirat Arab, Al Wahda, Rabu (11/12/2025).
Pada pertandingan yang bertajuk uji coba itu Al Nassr menang dengan skor cukup meyakinkan, 4-2.
Bintang utama Al Nassr, Cristiano Ronaldo ikut membuat gol pada laga ini.
Ia menyarangkan gol pda menit ke-12 dengan sepakan voli rendah.
CR7 berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain lawan dan melakukan tendangan voli yang tak bisa ditahan kiper lawan.
Gol dari pemain asal Portugal tersebut seolah menjadi pemantik lesakan-lesakan dari rekan-rekannya.
Al Nassr lantas melesakkan tiga gol lagi di sisa pertandingan ini lewat Kingsley Coman, Haroune Camara, dan Saad Al Nasser.
Kemenangan semacam itu seharusnya bisa menjadi gambaran persiapan maksimal yang dilakukan Al Nassr meski kompetisi Liga Arab Saudi sedang libur.
Namun ternyata ada ketidakpuasan yang terbersit di benak pelatih Al Nassr, Jorge Jesus.
Jorge Jesus ternyata masih menginginkan Al Nassr beruji tanding sekali lagi.
Ia ingin menajamen tim mencarikan lawan selanjutnya bagi Joao Felix dan kolega sebelum benar-benar mengakhiri persiapan di tengah masa libur kompetisi.
Namun dengan waktu yang semakin mepet, rasanya tak mudah juga mencari lawan untuk diajak bertanding.
Apalagi Al Nassr sudah kembali menginjakkan kaki di Arab Saudi selepas menyelesaikan pemusatan latihan di Abu Dhabi.
