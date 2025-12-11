Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Liga Champions: City Pecundangi Real Madrid, Dominasi Klub Inggris atas Spanyol Sulit Dibantah

Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah, apapun alasannya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Liga Champions: City Pecundangi Real Madrid, Dominasi Klub Inggris atas Spanyol Sulit Dibantah
Twitter @ErlingHaaland
DOMINASI KLUB INGGRIS - Selebrasi bomber Manchester City, Erling Haalad setelah mencetak gol. Manchester City berhasil menang telak 3-0. Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah, apapun alasannya. 

Ringkasan Berita:
  • Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah.
  • Bayangkan saja, hampir mayoritas tim asal Inggris mampu meraih kemenangan ketika berjumpa klub dari Spanyol di Liga Champions musim ini, khususnya di fase liga.
  • Real Madrid yang berstatus raja Liga Champions sudah dua kali tumbang di tangan Liverpool & Manchester City.

TRIBUNNEWS.COM - Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah.

Bayangkan saja, hampir mayoritas tim asal Inggris mampu meraih hasil positif setiap kali berjumpa klub dari Spanyol di Liga Champions musim ini, khususnya di fase liga.

Setelah berakhirnya matchday keenam, Kamis (11/12/2025), wakil Inggris kian mempertegas dominasinya tersebut.

Setidaknya ada satu tim dari Inggris yang berhasil menang atas salah satu jagoan dari Negeri Matador.

Ialah Manchester City yang mempertegas dominasi klub Inggris atas Spanyol, setelah mengandaskan perlawanan Real Madrid.

Manchester City yang musim lalu secara tragis disingkirkan oleh Real Madrid dengan agregat skor 6-3 di play-off 16 besar Liga Champions, akhirnya bisa langsung membalaskan dendamnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Tepat dalam laga matchday keenam yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Manchester City menang dengan cara comeback atas Real Madrid.

Kebobolan terlebih dahulu oleh Rodrygo (28'), Manchester City membalikkan skor menjadi 1-2 sebelum jeda turun minum.

Gol balasan dari Nico O'Reilly (35') dan Erling Haaland (43') memastikan kemenangan Manchester City atas El Real.

ERLING HAALAND - Penyerang Manchester City, Erling Haaland, setelah selesai bertanding melawan Real Madrid dalam gelaran Liga Champions Matchday 6 menang 1-2 di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, pada 11 Desember 2025. (Foto: Laman Resmi UEFA)
ERLING HAALAND - Penyerang Manchester City, Erling Haaland, setelah selesai bertanding melawan Real Madrid dalam gelaran Liga Champions Matchday 6 menang 1-2 di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, pada 11 Desember 2025. (Foto: Laman Resmi UEFA) (UEFA)

Kemenangan atas Real Madrid membuat jalan Manchester City untuk segera menyegel posisi 8 besar yang merupakan syarat utama lolos langsung ke 16 besar terbuka semakin lebar.

Kini, Manchester City mengoleksi 13 poin dari 6 laga dan menempati peringkat keempat di klasemen Liga Champions.

Dengan menyisakan dua laga, Manchester City perlu meraih beberapa poin lagi untuk mengunci tiket lolos ke 16 besar.

Baca juga: Update Tim Lolos ke Fase Gugur Liga Champions: Arsenal & Bayern Paling Gasik, 5 Slot Terpenuhi

Tak hanya itu, kemenangan melawan Real Madrid yang merupakan raja Liga Champions dari tanah Spanyol, juga mempertegas dominasi wakil Inggris atas klub Spanyol.

Tercatat, hampir sebagian besar klub asal Spanyol yang berlaga di kompetisi Liga Champions musim ini, selalu jadi bulan-bulanan tim asal Inggris.

Dari lima klub Spanyol yang bermain di Liga Champions musim ini, mulai dari Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Atletico Madrid dan Villarreal.

Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025).
Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). (Instagram/Arsenal)
Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

Sosok Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, Wadirut BRI yang Baru, Gantikan Agus Noorsanto

Halaman 1/3
123
Tags:
Liga Champions
Real Madrid
Manchester City
Arsenal
Liga Inggris
Liga Spanyol
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas