Liga Champions: City Pecundangi Real Madrid, Dominasi Klub Inggris atas Spanyol Sulit Dibantah

Ringkasan Berita: Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah.

Bayangkan saja, hampir mayoritas tim asal Inggris mampu meraih kemenangan ketika berjumpa klub dari Spanyol di Liga Champions musim ini, khususnya di fase liga.

Real Madrid yang berstatus raja Liga Champions sudah dua kali tumbang di tangan Liverpool & Manchester City.

TRIBUNNEWS.COM - Dominasi klub Inggris atas Spanyol di Liga Champions 2025/2026, tampaknya sulit dibantah.

Bayangkan saja, hampir mayoritas tim asal Inggris mampu meraih hasil positif setiap kali berjumpa klub dari Spanyol di Liga Champions musim ini, khususnya di fase liga.

Setelah berakhirnya matchday keenam, Kamis (11/12/2025), wakil Inggris kian mempertegas dominasinya tersebut.

Setidaknya ada satu tim dari Inggris yang berhasil menang atas salah satu jagoan dari Negeri Matador.

Ialah Manchester City yang mempertegas dominasi klub Inggris atas Spanyol, setelah mengandaskan perlawanan Real Madrid.

Manchester City yang musim lalu secara tragis disingkirkan oleh Real Madrid dengan agregat skor 6-3 di play-off 16 besar Liga Champions, akhirnya bisa langsung membalaskan dendamnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Tepat dalam laga matchday keenam yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Manchester City menang dengan cara comeback atas Real Madrid.

Kebobolan terlebih dahulu oleh Rodrygo (28'), Manchester City membalikkan skor menjadi 1-2 sebelum jeda turun minum.

Gol balasan dari Nico O'Reilly (35') dan Erling Haaland (43') memastikan kemenangan Manchester City atas El Real.

ERLING HAALAND - Penyerang Manchester City, Erling Haaland, setelah selesai bertanding melawan Real Madrid dalam gelaran Liga Champions Matchday 6 menang 1-2 di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, pada 11 Desember 2025. (Foto: Laman Resmi UEFA) (UEFA)

Kemenangan atas Real Madrid membuat jalan Manchester City untuk segera menyegel posisi 8 besar yang merupakan syarat utama lolos langsung ke 16 besar terbuka semakin lebar.

Kini, Manchester City mengoleksi 13 poin dari 6 laga dan menempati peringkat keempat di klasemen Liga Champions.

Dengan menyisakan dua laga, Manchester City perlu meraih beberapa poin lagi untuk mengunci tiket lolos ke 16 besar.

Baca juga: Update Tim Lolos ke Fase Gugur Liga Champions: Arsenal & Bayern Paling Gasik, 5 Slot Terpenuhi

Tak hanya itu, kemenangan melawan Real Madrid yang merupakan raja Liga Champions dari tanah Spanyol, juga mempertegas dominasi wakil Inggris atas klub Spanyol.

Tercatat, hampir sebagian besar klub asal Spanyol yang berlaga di kompetisi Liga Champions musim ini, selalu jadi bulan-bulanan tim asal Inggris.

Dari lima klub Spanyol yang bermain di Liga Champions musim ini, mulai dari Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Atletico Madrid dan Villarreal.