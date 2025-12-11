Prediksi Line-up Timnas U22 Indonesia vs Myanmar, Garuda Harus Tampil Lebih Menyerang
Timnas U22 Indonesia diprediksi tampil dengan lebih menyerang dalam laga Grup C SEA Games 2025 kontra Myanmar, simak prediksi susunan pemain di sini.
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Ringkasan Berita:
- Prediksi susunan pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar dalam laga Grup C SEA Games 2025
- Garuda Muda diprediksi tampil lebih menyerang demi memperoleh hasil kemenangan untuk lolos ke fase semifinal
- Indra Sjafri diperkirakan melakukan rotasi dengan menampilkan para pemain yang lebih kreatif di area tengah maupun sektor sayap.
TRIBUNNEWS.COM - Prediksi line-up Timnas U22 Indonesia dalam laga terakhir Grup C SEA Games 2025 kontra Myanmar.
Duel keduanya akan dihelat di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand pada Jumat (12/12/2025) kick-off 18.00 WIB.
Pelatih Indra Sjafri diprediksi menurunkan pemain-pemain yang bertipikal lebih menyerang dari laga sebelumnya untuk memperoleh hasil maksimal kontra Myanmar.
Adapun Garuda Muda sendiri harus kecolongan skor 1-0 dari Filipina pada laga pertama, Senin (8/12/2025) lalu.
Maka, dalam partai kedua grup kontra Filipina, Timnas U22 Indonesia wajib meraih poin penuh untuk mengadu nasib lolos ke semifinal melalui jalur perebutan runner-up terbaik.
Indra Sjafri diprediksi merubah komposisi pemain, terutamanya di lini tengah Timnas U22 Indonesia.
Di partai terakhir, performa lini tengah Garuda Muda memang terlihat kurang serasi dengan minimnya umpan kunci yang mengarah ke lini depan.
Namun, di dalam barisan tersebut, nama Ivar Jenner diprediksi akan dipertahankan oleh Indra Sjafri.
Pasalnya, pemain gelandang bertahan milik klub akademi FC Utrecht memiliki performa cukup stabil, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan sebagai kapten tim Merah-putih.
Pertanyaannya, siapakah yang akan mendampingi Ivar Jenner pada partai berikutnya.
Starting pada laga sebelumnya, Rivaldo Rakhaphan maupun Raka Cahyana dirasa tampil under perform untuk kembali mendampingi Jenner.
Dari sederet opsi pemain tengah, Toni Firmansyah menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Ivar Jenner di lini tengah.
Toni memiliki kelincahan yang menonjol serta akurasi umpan yang terukur dan efektif.
Ia juga dibekali agresivitas tinggi dan daya jelajah luas, menjadikannya sosok gelandang box-to-box yang komplet.
