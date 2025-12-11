Prediksi Line-up Timnas U22 Indonesia vs Myanmar, Garuda Harus Tampil Lebih Menyerang

Ringkasan Berita: Prediksi susunan pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar dalam laga Grup C SEA Games 2025

Garuda Muda diprediksi tampil lebih menyerang demi memperoleh hasil kemenangan untuk lolos ke fase semifinal

Indra Sjafri diperkirakan melakukan rotasi dengan menampilkan para pemain yang lebih kreatif di area tengah maupun sektor sayap.

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi line-up Timnas U22 Indonesia dalam laga terakhir Grup C SEA Games 2025 kontra Myanmar.

Duel keduanya akan dihelat di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand pada Jumat (12/12/2025) kick-off 18.00 WIB.

Pelatih Indra Sjafri diprediksi menurunkan pemain-pemain yang bertipikal lebih menyerang dari laga sebelumnya untuk memperoleh hasil maksimal kontra Myanmar.

Adapun Garuda Muda sendiri harus kecolongan skor 1-0 dari Filipina pada laga pertama, Senin (8/12/2025) lalu.

Maka, dalam partai kedua grup kontra Filipina, Timnas U22 Indonesia wajib meraih poin penuh untuk mengadu nasib lolos ke semifinal melalui jalur perebutan runner-up terbaik.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Rekomendasi Untuk Anda

Indra Sjafri diprediksi merubah komposisi pemain, terutamanya di lini tengah Timnas U22 Indonesia.

Di partai terakhir, performa lini tengah Garuda Muda memang terlihat kurang serasi dengan minimnya umpan kunci yang mengarah ke lini depan.

Namun, di dalam barisan tersebut, nama Ivar Jenner diprediksi akan dipertahankan oleh Indra Sjafri.

Pasalnya, pemain gelandang bertahan milik klub akademi FC Utrecht memiliki performa cukup stabil, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan sebagai kapten tim Merah-putih.

Pertanyaannya, siapakah yang akan mendampingi Ivar Jenner pada partai berikutnya.

Starting pada laga sebelumnya, Rivaldo Rakhaphan maupun Raka Cahyana dirasa tampil under perform untuk kembali mendampingi Jenner.

Pemain milik Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, berhasil mengantarkan trofi juara Piala AFF U19 2024. (Instagram Toni Firmansyah)

Dari sederet opsi pemain tengah, Toni Firmansyah menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Ivar Jenner di lini tengah.

Toni memiliki kelincahan yang menonjol serta akurasi umpan yang terukur dan efektif.

Ia juga dibekali agresivitas tinggi dan daya jelajah luas, menjadikannya sosok gelandang box-to-box yang komplet.