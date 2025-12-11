Suasana Kebatinan Real Madrid setelah Dikalahkan Manchester City di Liga Champions

Ringkasan Berita: Kekalahan Real Madrid atas Manchester City di Liga Champions memperburuk keadaan ruang ganti El Real yang sedang rentan.

Beberapa pemain bintang tampil memberikan pembelaan dan pujian kepada pelatih Xabi Alonso yang sedang dalam sorotan.

Sementara itu, Vinicius Junior tak kunjung memberikan tanggapan positif kepada sang pelatih.

TRIBUNNEWS.COM - Real Madrid ternyata tak bisa mengatasi Manchester City yang dihadapi sebagai lawan di matchday 6 Liga Champions, Kamis (11/12/2025).

Real Madrid kalah dari Manchester City dengan skor tipi 1-2 meski bermain di kandang sendiri, Santiago Bernabeu.

Kekalahan ini jelas menjadi pukulan besar bagi Real Madrid yang sedang mengalami krisis.

Posisi pelatih mereka, Xabi Alonso, menjadi pertaruhan terbesar di tengah situasi yang terus memburuk.

Bahkan ada kabar yang menyebutkan pertandingan melawan Manchester City bisa menjadi rapor terakhir baginya.

Ia harus memenangkan pertandingan tersebut agar posisinya di kursi pelatih aman.

Namun ternyata anak asuh Xabi Alonso tak bisa memberikan itu kepadanya dan Real Madrid.

Pada akhirnya, situasi yang dihadapi Real Madrid cukup rumit.

Bibit perpecahan masih tetap ada meskipun beberapa pemain penting terang-terangan membela Xabi Alonso.

Mulai dari Thibaut Courtois, Jude Bellingham, dan Rodrygo kompak memberikan pembelaan kepada sang pelatih.

Courtois yakin penampilan kontra Manchester City bisa menjadi tanda jelas para pemain masih terus berada di belakang Xabi Alonso mengarungi kerasnya musim ini.

"Saya pikir kami menunjukkan bahwa kami semua masih 100 persen berada di belakang pelatih, bermain penuh," kata Courtois dikutip dari Football Espana.

Jude Bellingham juga memberikan pujian kepada Xabi Alonso yang ia anggap sebagai juru taktik jempolan.

Ia juga menegaskan pemain Real Madrid tak akan menyerah untuk segera mengentaskan tim ini dari lembah kesengsaraan.