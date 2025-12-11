Hasil Vietnam vs Malaysia: Golden Star Warriors Menang 2-0, Peluang Indonesia ke Semifinal Masih Ada

Ringkasan Berita: Timnas U22 Vietnam menang 2-0 atas U22 Malaysia dan memastikan lolos ke semifinal dengan status juara Grup B SEA Games 33.

Kemenangan Vietnam menjaga harapan Timnas Indonesia, yang sebelumnya kalah dari Filipina, untuk turut lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia wajib menang atas Myanmar di laga terakhir grup C. Bukan sekadar menang, melainkan juga harus dengan selisih gol minimal tiga gol.

TRIBUNNEWS.COM - Peluang Timnas U22 Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 tetap terbuka seiring dengan hasil akhir Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025).

Timnas U22 Vietnam sukses mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir grup B dengan skor 2-0.

Duel yang digelar di Stadion Rajamangala itu berjalan dengan dominasi penuh untuk Vietnam.

Dua gol Vietnam semua terjadi di babak pertama, dari skema sepak pojok dan serangan terbuka melalui Hieu Minh di menit 11' dan Minh Phuc menit ke 21'.

Hasil ini membuat Vietnam memastikan lolos ke babak semifinal dengan status juara grup B.

Disisi lain, kemenangan yang diraih Vietnam ini juga membuat harapan Timnas Indonesia lolos ke empat besar masih terjaga.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini belum memiliki poin sama sekali setelah di pertandingan pertama kalah 1-0 dari Filipina.

Sebelumnya, duel Vietnam vs Malaysia turut menentukan perjuangan Garuda Muda lolos dari fase grup.

Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang, maka dipastikan Timnas Indonesia akan terhenti alias gagal ke semifinal, apapun hasil pertandingan terakhir nanti.

Pasalnya dengan bermain imbang, Vietnam dan Malaysia memiliki empat poin dan akan sama-sama lolos ke semifinal dengan status juara grup dan runner up terbaik.

Timnas Indonesia baru akan melawan Myanmar pada laga terakhir grup C pada Jumat (12/12) besok dan mereka wajib menang agar lolos ke semifinal.

Bukan sekadar menang, melainkan juga harus menang dengan minimal selisih tiga gol.

Dengan selisih tiga gol, maka catatan tersebut akan membuat Indonesia mengungguli Malaysia di klasemen runner up terbaik.

Ya, jalur satu-satunya yang dimiliki Indonesia untuk lolos ke semifinal adalah melalui klasemen runner up terbaik.

Hanya tim pemuncak klasemen di masing-masing grup serta tim peringkat teratas di klasemen runner up terbaik yang berhak melanjutkan perebutan tiket final.