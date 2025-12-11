Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Vietnam vs Malaysia: Golden Star Warriors Menang 2-0, Peluang Indonesia ke Semifinal Masih Ada

Peluang Timnas U22 Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 tetap terjaga seiring dengan hasil akhir Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Hasil Vietnam vs Malaysia: Golden Star Warriors Menang 2-0, Peluang Indonesia ke Semifinal Masih Ada
LOC SEA GAMES Thailand 2025
SELEBRASI VIENTAM - Selebrasi pemain Vietnam U22 usai mengalahkan Laos skor 1-2 pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala, Rabu (3/12/2025). Timnas U22 Vietnam sukses mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir grup B dengan skor 2-0, Kamis 911/12/2025). Hasil ini membuat peluang Timnas U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025 tetap terbuka. (Facebook SEA Games Thailand 2025 - 4/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Timnas U22 Vietnam menang 2-0 atas U22 Malaysia dan memastikan lolos ke semifinal dengan status juara Grup B SEA Games 33.
  • Kemenangan Vietnam menjaga harapan Timnas Indonesia, yang sebelumnya kalah dari Filipina, untuk turut lolos ke semifinal.
  • Timnas Indonesia wajib menang atas Myanmar di laga terakhir grup C. Bukan sekadar menang, melainkan juga harus dengan selisih gol minimal tiga gol.

TRIBUNNEWS.COM - Peluang Timnas U22 Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 tetap terbuka seiring dengan hasil akhir Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025).

Timnas U22 Vietnam sukses mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir grup B dengan skor 2-0.

Duel yang digelar di Stadion Rajamangala itu berjalan dengan dominasi penuh untuk Vietnam.

Dua gol Vietnam semua terjadi di babak pertama, dari skema sepak pojok dan serangan terbuka melalui Hieu Minh di menit 11' dan  Minh Phuc menit ke 21'.

Hasil ini membuat Vietnam memastikan lolos ke babak semifinal dengan status juara grup B.

Disisi lain, kemenangan yang diraih Vietnam ini juga membuat harapan Timnas Indonesia lolos ke empat besar masih terjaga.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini belum memiliki poin sama sekali setelah di pertandingan pertama kalah 1-0 dari Filipina.

Sebelumnya, duel Vietnam vs Malaysia turut menentukan perjuangan Garuda Muda lolos dari fase grup.

Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang, maka dipastikan Timnas Indonesia akan terhenti alias gagal ke semifinal, apapun hasil pertandingan terakhir nanti.

Pasalnya dengan bermain imbang, Vietnam dan Malaysia memiliki empat poin dan akan sama-sama lolos ke semifinal dengan status juara grup dan runner up terbaik.

BINTANG VIETNAM U22 - Aksi penyerang andalan Vietnam U22, Nguyen Dinh Bac saat melawan Laos pada laga pembuka Grup B SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand, pada Rabu (12/3/2025) sore WIB.
BINTANG VIETNAM U22 - Aksi penyerang andalan Vietnam U22, Nguyen Dinh Bac saat melawan Laos pada laga pembuka Grup B SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand, pada Rabu (12/3/2025) sore WIB. (FB: Football Vietnam-VFF)

Baca juga: Kegagalan Bayangi Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Momen Pilu 16 Tahun Silam Rawan Terulang

Timnas Indonesia baru akan melawan Myanmar pada laga terakhir grup C pada Jumat (12/12) besok dan mereka wajib menang agar lolos ke semifinal.

Bukan sekadar menang, melainkan juga harus menang dengan minimal selisih tiga gol.

Dengan selisih tiga gol, maka catatan tersebut akan membuat Indonesia mengungguli Malaysia di klasemen runner up terbaik.

Ya, jalur satu-satunya yang dimiliki Indonesia untuk lolos ke semifinal adalah melalui klasemen runner up terbaik.

Hanya tim pemuncak klasemen di masing-masing grup serta tim peringkat teratas di klasemen runner up terbaik yang berhak melanjutkan perebutan tiket final.

Tags:
SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games
Timnas Vietnam U22
Malaysia U22
Timnas U22 Indonesia
Timnas Indonesia
