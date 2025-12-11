Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Skenario Timnas U22 Indonesia Lolos Semifinal SEA Games usai Malaysia Dikalahkan Vietnam

Skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia menuju babak semifinal SEA Games 2025 usai Malaysia menelan kekalahan 0-2 dari Vietnam, Kamis (11/12/25).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Skenario Timnas U22 Indonesia Lolos Semifinal SEA Games usai Malaysia Dikalahkan Vietnam
Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM)
DUEL BOLA - Pemain Vietnam berebut bola dengan pemain Malaysia pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadium Rajamangala, Bangkok pada Kamis (11/12/2025). Laga berakhir kemenangan Vietnam skor 2-0. Timnas U22 Indonesia dapat keuntungan. (Facebook FAM - 11/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Hasil kemenangan Vietnam atas Malaysia skor 2-0 pada laga terakhir Grup B, Kamis (11/12/2025) hari ini membuka jalan kelolosan Timnas U22 Indonesia ke babak semifinal SEA Games 2025

Gol Golden Stars seluruhnya tercipta pada interval pertama, yakni oleh Nguyen Hieu Minh (11') dan Pham Minh Phuc (22').

Kemenangan Vietnam menempatkan mereka finis sebagai posisi teratas klasemen Grup B.

Tim besutan Kim Sang-sik memperoleh 6 poin berkat dua kemenangan bergiliran atas Laos (1-2) dan Malaysia (2-0).

SEA Games 2025 Vietnam Malaysia
DUEL BOLA - Pemain Vietnam berebut bola dengan pemain Malaysia pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadium Rajamangala, Bangkok pada Kamis (11/12/2025). Laga berakhir kemenangan Vietnam skor 2-0. (Facebook FAM - 11/12/2025)

Sementara itu, Malaysia, menerima kenyataan pahit dengan melorot ke posisi kedua Grup B.

Rekomendasi Untuk Anda

Harimau Malaya hanya memperoleh tiga poin berkat satu hasil kemenangan ketika menghadapi Laos (4-1).

Adapun berkat kekalahan atas Vietnam, selisih gol Malaysia tinggal berjumlah satu angka saja.

Namun, kondisi sementara ini cukup menempatkan Malaysia di posisi teratas klasemen runner-up terbaik.

Malaysia unggul dari Timor Leste yang telah merampungkan fase Grup A dengan perolehan tiga poin dan selisih gol minus tiga.

Sekaligus, Harimau Malaya juga unggul atas Timnas U22 Indonesia, yang sementara menempati posisi kedua Grup C dengan perolehan nol poin pada satu laga tersisa.

SELEBRASI - Penyerang Timnas U22 Indonesia, Rafael Struick melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam laga uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Selasa (18/11/2025) malam WIB. Timnas U22 Indonesia berhasil menahan imbang Mali dengan skor 2-2.
SELEBRASI - Penyerang Timnas U22 Indonesia, Rafael Struick melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam laga uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Selasa (18/11/2025) malam WIB. Timnas U22 Indonesia berhasil menahan imbang Mali dengan skor 2-2. (Dok. PSSI)

Skenario Kelolosan Timnas U22 Indonesia

Satu-satunya skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 ialah melalui predikat runner-up terbaik.

Kabar baiknya, pasca-kekalahan Malaysia atas Vietnam, kondisi klasemen runner-up terbaik masih dapat diubah oleh Timnas U22 Indonesia.

Asalkan, Garuda Muda mampu meraih kemenangan pada laga terakhir Grup C kontra Myanmar, Jumat (12/12/2025).

Tidak hanya memperoleh kemenangan saja, namun Garuda Muda wajib menutup laga dengan keunggulan minimal tiga gol.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/2
12
Tags:
Timnas U22 Indonesia
SEA Games 2025
Semifinal SEA Games 2025
Malaysia
Vietnam
Kim Sang-sik
Harimau Malaya
Myanmar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas