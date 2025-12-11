Skenario Timnas U22 Indonesia Lolos Semifinal SEA Games usai Malaysia Dikalahkan Vietnam
Skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia menuju babak semifinal SEA Games 2025 usai Malaysia menelan kekalahan 0-2 dari Vietnam, Kamis (11/12/25).
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Ringkasan Berita:
- Skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 setelah hasil laga antara Vietnam vs Malaysia, Jumat (11/12/2025)
- Kemenangan Vietnam skor 2-0 atas Malaysia membuka jalan Timnas U22 Indonesia untuk merubah posisi runner-up terbaik
- Asalkan, Garuda Muda meraup kemenangan pada laga terakhir grup C kontra Myanmar dengan perolehan lebih dari tiga gol.
TRIBUNNEWS.COM - Hasil kemenangan Vietnam atas Malaysia skor 2-0 pada laga terakhir Grup B, Kamis (11/12/2025) hari ini membuka jalan kelolosan Timnas U22 Indonesia ke babak semifinal SEA Games 2025
Gol Golden Stars seluruhnya tercipta pada interval pertama, yakni oleh Nguyen Hieu Minh (11') dan Pham Minh Phuc (22').
Kemenangan Vietnam menempatkan mereka finis sebagai posisi teratas klasemen Grup B.
Tim besutan Kim Sang-sik memperoleh 6 poin berkat dua kemenangan bergiliran atas Laos (1-2) dan Malaysia (2-0).
Sementara itu, Malaysia, menerima kenyataan pahit dengan melorot ke posisi kedua Grup B.
Harimau Malaya hanya memperoleh tiga poin berkat satu hasil kemenangan ketika menghadapi Laos (4-1).
Adapun berkat kekalahan atas Vietnam, selisih gol Malaysia tinggal berjumlah satu angka saja.
Namun, kondisi sementara ini cukup menempatkan Malaysia di posisi teratas klasemen runner-up terbaik.
Malaysia unggul dari Timor Leste yang telah merampungkan fase Grup A dengan perolehan tiga poin dan selisih gol minus tiga.
Sekaligus, Harimau Malaya juga unggul atas Timnas U22 Indonesia, yang sementara menempati posisi kedua Grup C dengan perolehan nol poin pada satu laga tersisa.
Skenario Kelolosan Timnas U22 Indonesia
Satu-satunya skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 ialah melalui predikat runner-up terbaik.
Kabar baiknya, pasca-kekalahan Malaysia atas Vietnam, kondisi klasemen runner-up terbaik masih dapat diubah oleh Timnas U22 Indonesia.
Asalkan, Garuda Muda mampu meraih kemenangan pada laga terakhir Grup C kontra Myanmar, Jumat (12/12/2025).
Tidak hanya memperoleh kemenangan saja, namun Garuda Muda wajib menutup laga dengan keunggulan minimal tiga gol.
