Skenario Timnas U22 Indonesia Lolos Semifinal SEA Games usai Malaysia Dikalahkan Vietnam

TRIBUNNEWS.COM - Hasil kemenangan Vietnam atas Malaysia skor 2-0 pada laga terakhir Grup B, Kamis (11/12/2025) hari ini membuka jalan kelolosan Timnas U22 Indonesia ke babak semifinal SEA Games 2025

Gol Golden Stars seluruhnya tercipta pada interval pertama, yakni oleh Nguyen Hieu Minh (11') dan Pham Minh Phuc (22').

Kemenangan Vietnam menempatkan mereka finis sebagai posisi teratas klasemen Grup B.

Tim besutan Kim Sang-sik memperoleh 6 poin berkat dua kemenangan bergiliran atas Laos (1-2) dan Malaysia (2-0).

DUEL BOLA - Pemain Vietnam berebut bola dengan pemain Malaysia pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadium Rajamangala, Bangkok pada Kamis (11/12/2025). Laga berakhir kemenangan Vietnam skor 2-0. (Facebook FAM - 11/12/2025)

Sementara itu, Malaysia, menerima kenyataan pahit dengan melorot ke posisi kedua Grup B.

Harimau Malaya hanya memperoleh tiga poin berkat satu hasil kemenangan ketika menghadapi Laos (4-1).

Adapun berkat kekalahan atas Vietnam, selisih gol Malaysia tinggal berjumlah satu angka saja.

Namun, kondisi sementara ini cukup menempatkan Malaysia di posisi teratas klasemen runner-up terbaik.

Malaysia unggul dari Timor Leste yang telah merampungkan fase Grup A dengan perolehan tiga poin dan selisih gol minus tiga.

Sekaligus, Harimau Malaya juga unggul atas Timnas U22 Indonesia, yang sementara menempati posisi kedua Grup C dengan perolehan nol poin pada satu laga tersisa.

SELEBRASI - Penyerang Timnas U22 Indonesia, Rafael Struick melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam laga uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Selasa (18/11/2025) malam WIB. Timnas U22 Indonesia berhasil menahan imbang Mali dengan skor 2-2. (Dok. PSSI)

Skenario Kelolosan Timnas U22 Indonesia

Satu-satunya skenario kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025 ialah melalui predikat runner-up terbaik.

Kabar baiknya, pasca-kekalahan Malaysia atas Vietnam, kondisi klasemen runner-up terbaik masih dapat diubah oleh Timnas U22 Indonesia.

Asalkan, Garuda Muda mampu meraih kemenangan pada laga terakhir Grup C kontra Myanmar, Jumat (12/12/2025).

Tidak hanya memperoleh kemenangan saja, namun Garuda Muda wajib menutup laga dengan keunggulan minimal tiga gol.