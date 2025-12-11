Kembalinya Gabriel Jesus Bikin Mikel Arteta Tersenyum, Senjata Arsenal Hadapi Titik Kritis

Ringkasan Berita: Pelatih Arsenal, Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat Gabriel Jesus kembali bermain untuk timnya.

Gabriel Jesus kembali bermain bersama Arsenal, setelah 11 bulan absen karena cedera parah berupa ACL.

Jika bisa menjaga kebugarannya agar tetap fit di sisa kompetisi musim ini, Jesus berpeluang menjadi senjata rahasia Arsenal di momen kritis.

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat Gabriel Jesus kembali bermain untuk timnya.

Hampir 11 bulan Jesus absen memperkuat Arsenal lantaran mengalami cedera parah berupa ACL pada Januari 2025 lalu.

Ia comeback tepat dalam laga matchday keenam Liga Champions melawan Club Brugge yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-3 di Jan Breydel Stadium, Kamis (11/12/2025) dinihari tadi.

Pemain asal Brasil itu menjalani momen comebacknya tepat pada menit ke-62.

Gabriel Jesus masuk menggantikan Viktor Gyokeres untuk mengisi posisi penyerang utama di lini depan.

Masuknya Gabriel Jesus jelas menjadi momen emosional bagi sang pemain, yang bertubi-tubi dihantam cedera parah.

Sejak masuk lapangan, nyatanya Gabriel Jesus tampil cukup baik sebagai seorang pemain yang baru bermain setelah 11 bulan menderita cedera parah.

Selama 30 menit bermain, eks pemain Manchester City itu melepaskan tiga tembakan, dua diantaranya on target.

Bahkan, expected goals yang ditorehkan Gabriel Jesus dalam waktu setengah jam yakni 0,36.

Penyerang Arsenal asal Brasil #09 Gabriel Jesus (Kiri) ditantang oleh gelandang Sevilla asal Serbia #06 Nemanja Gudelj selama pertandingan sepak bola Grup B hari putaran pertama Liga Champions UEFA 3 antara Sevilla FC dan Arsenal di stadion Ramon Sanchez Pizjuan di Seville pada 24 Oktober, 2023. (CRISTINA QUICLER / AFP)

Pergerakannya yang lincah saat menggiring bola, ditambah kelihaiannya membuka ruang bagi rekan setimnya, ditampilkan Gabriel Jesus saat mengawal lini depan Arsenal dalam momen comebacknya.

Tak hanya itu, Gabriel Jesus juga beberapa kali beroperasi di sisi sayap, yang menunjukkan peran versatilenya.

Meskipun tidak bisa mencatatkan namanya di papan skor, penampilan Gabriel Jesus melawan Club Brugge layak dipuji.

Kehadirannya seakan membuat lini depan makin kaya opsi, serta gaya permainan Arsenal juga tampak kian cair.

Kini, kembalinya Gabriel Jesus tentu membuat Mikel Arteta punya banyak opsi pilihan di lini depan.

Viktor Gyokeres yang lebih bertipikal penyerang murni sudah fit, lalu Mikel Merino sebagai penyerang kejutan juga siap dipercaya kapan saja.