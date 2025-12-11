Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Major League Soccer

Cara Lionel Messi Bungkam Tantangan Rooney, Piala MLS Bukti Paling Kuat La Pulga

Lionel Messi membuktikan tantangan yang diberikan Wayne Rooney kepadanya bisa terjawab dengan telak melalui trofi juara MLS musim ini.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Twitter @InterMiamiFC
SELEBRASI MESSI - Penyerang Inter Miami, Lionel Messi melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang FC Porto pada matchday 2 Piala Dunia Antarklub 2025, Jumat (20/6/2025) dini hari WIB. Lionel Messi membuktikan kepada Wayne Rooney yang pernah mewanti-wanti La Pulga bakal kesulitan menjalani kompetisi di MLS dengan menjadi juara berbagai ajang hanya dalam tiga tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Seiring kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami pada 2023 lalu, La Pulga mendapatkan tantangan dari mantan pemain Manchester United yang pernah berkarier di MLS, Wayne Rooney.
  • Rooney mengatakan Messi tak akan menjalani kompetisi yang mudah di MLS.
  • Namun sekiranya tiga tahun, Messi berhasil meraih gelar-gelar bergengsi di Liga Amerika Serikat tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Lionel Messi menerima pinangan Inter Miami untuk melanjutkan karier di Liga Amerika Serikat sempat menimbulkan tanda tanya.

Tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Messi itu lantaran menganggap sang pemain masih bertaji tampil di Eropa yang kini menjadi kiblat sepak bola dunia.

Meski mendapatkan banyak pertanyaan itu, Messi bergeming dengan keputusannya melanjutkan petualangan bersama klub bernama Inter Miami.

Sekian banyak tanda tanya yang mengarah, Messi tak mau ambil pusing.

Justru sebuah tantangan yang secara tak langsung membuatnya semakin terpacu membawa Inter Miami berburu prestasi.

Tantangan itu juga dicetuskan oleh pemain top Eropa yang pernah merasakan berkompetisi di MLS.

Pemain yang dimaksud adalah eks penggawa Manchester United yang pernah tampil untuk DC United, Wayne Rooney.

Rooney merasakan tampil di MLS bersama DC United pada 2018 silam.

Saat itu ia datang sebagai salah satu superstar di negeri Paman Sam.

Penampilannya bersama tim ibu kota negara juga cukup baik.

Ia tampil sebanyak 48 kali dengan mengoleksi 23 gol dan 15 assist.

MENENDANG BOLA - Lionel Messi menendang bola pada laga Minnesota vs Inter Miami dalam lanjutan MLS di Allianz Field, St Paul, Amerika Serikat pada Minggu (11/5/2025) pagi WIB. (Foto diunduh dari X - 11/5/2025)
MENENDANG BOLA - Lionel Messi menendang bola pada laga Minnesota vs Inter Miami dalam lanjutan MLS di Allianz Field, St Paul, Amerika Serikat pada Minggu (11/5/2025) pagi WIB. (Foto diunduh dari X - 11/5/2025) (Twitter Inter Miami)

Selama berkarier di sana, ia pernah terpilih sebagai 11 Pemain Terbaik MLS 2018 dan MLS All Star 2019.

Rooney kala itu mewanti-wanti Messi soal kompetisi yang ada di Amerika Serikat.

Menurutnya, Liga Amerika Serikat tak akan muda ditaklukkan La Pulga.

"Dia tidak akan menjalaninya dengan mudah di sana," ungkap Rooney kala itu dikutip dari The Times.

Halaman 1/2
12
Tags:
Major League Soccer
Wayne Rooney
Piala MLS
La Pulga
Inter Miami
Lionel Messi
