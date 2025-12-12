Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Klasemen Runner-up Terbaik Sepak Bola SEA Games 2025: Tiket Semifinal Menanti Indonesia

Timnas U22 Indonesia hanya bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik. Garuda Muda wajib menang selisih tiga gol atas Myanmar guna menggeser Malaysia.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Drajat Sugiri
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke semifinal, syarat bisa menang selisih tiga gol melawan Myanmar. TRIBUNNEWS/HO/PSSI 

Ringkasan Berita:
  • Kemenangan Vietnam atas Malaysia dan Thailand atas Singapura membuat jalur Indonesia menuju semifinal kembali terbuka.
  • Indonesia wajib menang minimal tiga gol atas Myanmar untuk menyalip Malaysia di klasemen runner-up terbaik.
  • Jika skenario itu terpenuhi, Garuda Muda akan mengunci tiket semifinal sebagai runner-up terbaik Grup C.

TRIBUNNEWS.COM - Persaingan menuju babak semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 semakin sengit, terutama di jalur klasemen runner-up terbaik. 

Hasil pertandingan hari Kamis (11/12/2025) menghadirkan perubahan besar pada persaingan setelah Vietnam mengalahkan Malaysia 2-0 di Grup B dan Thailand menang 3-0 atas Singapura di Grup A. 

Dua hasil itu secara langsung membuka jalan bagi Timnas U22 Indonesia untuk kembali bersaing memperebutkan satu tiket tersisa menuju semifinal.

Seperti diketahui, hanya juara grup dan satu runner up terbaik yang berhak lolos ke semifinal.

Tiga juara grup sudah diketahui, Thailand dari grup A, Vietnam grup B dan Filipina dari grup C.

Adapun untuk runner up terbaik kini masih menuggu hasil yang didapat Timnas Indonesia di laga terakhir saat melawan Myanmar.

Timnas U22 Vietnam memastikan status juara Grup B setelah menang 2-0 atas Malaysia.

Dua gol pada babak pertama melalui Nguyen Hieu Minh (11’) dan Pham Minh Phuc (22’) memastikan Golden Stars menutup fase grup dengan enam poin sempurna.

Baca juga: Kegagalan Bayangi Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Momen Pilu 16 Tahun Silam Rawan Terulang

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Malaysia turun ke peringkat dua Grup B dengan tiga poin dan selisih gol +1. 

Kondisi tersebut membuat mereka menjadi pemuncak sementara klasemen runner-up terbaik, namun posisi itu jauh dari aman.

Malaysia kini hanya bisa menunggu hasil akhir dari Grup C—di mana Indonesia masih memiliki peluang menggeser mereka.

Dari Grup A, Timor Leste telah menutup fase grup paling awal dengan tiga poin namun punya selisih gol –3, sehingga peluang mereka kandas lebih cepat. 

Kondisi ini menguntungkan Indonesia selaku wakil di grup C, karena hanya Malaysia yang tersisa sebagai pesaing di jalur runner-up terbaik.

Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup C dengan 0 poin, di bawah Filipina yang sudah memastikan lolos ke empat besar lebih dulu.

Garuda Muda masih menyisakan satu pertandingan penting melawan Myanmar pada Jumat (12/12/2025) pukul 18.00 WIB.

Berita Populer
Berita Terkini
