Liga Eropa

Hasil Klasemen Liga Eropa: AS Roma Dekati 8 Besar, Tiga Pemain Timnas Indonesia Bernasib Tragis

Update klasemen Liga Eropa setelah league phase keenam selesai, di mana AS Roma kian dekati 8 besar dan tiga pemain Timnas Indonesia bernasib apes.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Drajat Sugiri
Hasil Klasemen Liga Eropa: AS Roma Dekati 8 Besar, Tiga Pemain Timnas Indonesia Bernasib Tragis
Instagram.com/gaeagles
Hasil klasemen Liga Eropa 2025/2026 setelah league phase keenam selesai pada Jumat (12/12/2025) dini hari WIB, di mana AS Roma kian dekati 8 besar dan tiga pemain Timnas Indonesia bernasib tragis. 

Ringkasan Berita:
  • AS Roma meraih kemenangan 3-0 atas Celtic, membuat mereka semakin dekat dengan posisi delapan besar dan peluang lolos langsung ke babak 16 besar.
  • 3 pemain Timnas Indonesia: Calvin Verdonk, Miliano Jonathan, dan Dean James mengalami hasil buruk bersama klub masing-masing. 
  • Posisi klub yang dibela tiga pemain Indonesia makin terpuruk, dengan Lille turun ke peringkat 20, Utrecht di posisi 32, dan Go Ahead Eagles di peringkat 28. Namun peluang Eagles dan Lille ntuk lolos play-off masih terbuka.

TRIBUNNEWS.COM - Persaingan league phase Liga Eropa 2025/2026 semakin memanas setelah matchday keenam rampung digelar pada Jumat (12/12/2025).

AS Roma menjadi salah satu tim yang diuntungkan berkat kemenangan penting yang membawa mereka semakin dekat dengan posisi delapan besar.

Sebaliknya, tiga pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, Miliano Jonathans dan Dean James, justru harus mengalami hasil kurang memuaskan bersama klub masing-masing dan kehilangan momentum.

AS Roma tampil meyakinkan saat melawat ke markas Celtic.

Bermain di Celtic Park, Skotlandia, Giallorossi sukses membawa pulang tiga poin setelah menang telak 3-0.

Tiga gol Roma dicetak melalui gol bunuh diri Liam Scales (6') serta dua lesakan Evan Ferguson (36' dan 45+1').

Menariknya, Ferguson menjadi pemain Irlandia ketiga yang mampu mencetak gol untuk klub Italia di kompetisi besar Eropa, mengikuti jejak Liam Brady (1 gol untuk Juventus, 6 untuk Inter) dan Robbie Keane (1 untuk Inter), dikutip dari OptaPaolo.

SELEBRASI ROMA - Para pemain AS Roma merayakan gol ke gawang Midtjylland pada laga Phase League Liga Champions 2025/2026 di Stadio Olimpico pada 28 November 2025.
SELEBRASI ROMA - Para pemain AS Roma merayakan gol ke gawang Midtjylland pada laga Phase League Liga Champions 2025/2026 di Stadio Olimpico pada 28 November 2025. (Website Roma - 30/11/2025) (Asroma.com)

Kemenangan ini mengantar Roma naik ke papan atas klasemen.

Serigala Ibukota kini hanya terpaut satu poin dari Porto, yang menempati posisi delapan besar alias zona aman untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa.

Solidnya penguasaan lini tengah dan ketajaman lini depan menjadi fondasi konsistensi Roma sejak awal musim.

Jika tren positif tersebut dapat dipertahankan dalam dua laga sisa league phase, AS Roma berpeluang besar mengamankan tiket langsung ke fase knockout.

Baca juga: Liga Eropa: Kesimpulan Gasperini soal Kemenangan Pertama AS Roma di Kandang Sendiri

Tiga Pemain Timnas Indonesia Bernasib Tragis

Calvin Verdonk, Miliano Jonathan dan Dean James sama-sama mengalami nasib kurang baik pada league phase keenam Liga Eropa 2025/2026.

Klub yang dibela Verdonk, Lille, harus tumbang 1-0 saat bertandang ke markas Young Boys. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Darian Males pada menit ke-61.

Verdonk sendiri tidak masuk skuad Lille untuk perjalanan ke Swiss karena masih berkutat dengan cedera.

Cedera itu dialaminya jelang laga kontra Dinamo Zagreb, tetapi masa absennya lebih panjang dari itu. Penampilan terakhir Verdonk tercatat saat ia bermain lima menit dalam kekalahan 0-2 dari Strasbourg pada 9 November 2025, sebelum menerima kartu merah.

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Klasemen Liga Eropa
Klasemen Liga Eropa
AS Roma
Timnas Indonesia
Calvin Verdonk
Miliano Jonathans
Dean James
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
