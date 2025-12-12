Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Arsenal Lawan Tim Gurem, MU Mengintip Zona Eropa

Ringkasan Berita: Arsenal difavoritkan meraih kemenangan saat menjamu Wolves yang berada di dasar klasemen, mengingat performa impresif The Gunners dan catatan delapan kemenangan beruntun atas Wolves.

Manchester United berpeluang naik peringkat, dengan laga kandang melawan Bournemouth yang sedang terpuruk.

Situasi klasemen menguntungkan MU, karena Crystal Palace dan Chelsea akan menghadapi lawan berat, membuka peluang bagi MU untuk masuk zona Eropa bahkan menembus empat besar.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan Liga Inggris 2025/2026 kembali memanas pada akhir pekan ini yang akan memainkan matchday ke-16 mulai Sabtu (13/11/2025). Sejumlah laga krusial tersaji, termasuk pertandingan yang berpotensi dimanfaatkan Arsenal serta duel penting bagi Manchester United yang tengah memburu zona empat besar.

Arsenal dijadwalkan menghadapi tim dasar klasemen yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, yakni Wolves.

Duel Arsenal vs Wolves akan digelar di Emirates Stadium pada Minggu (14/12) dini hari WIB.

Performa kedua tim kontras tajam. Arsenal tampil impresif musim ini dan menjadi salah satu kandidat kuat juara setelah mengoleksi 33 poin dari 15 pertandingan.

Di sisi lain, Wolves belum pernah meraih kemenangan dan baru mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang.

Wolves juga mencatat statistik terburuk di liga: kebobolan 33 gol dan baru mencetak 8 gol. Dengan kondisi tersebut, The Gunners sangat layak difavoritkan untuk meraih tiga poin.

Pelatih Mikel Arteta diprediksi tetap menurunkan skuad terbaik demi menjaga momentum dan mempertahankan posisi di papan atas.

Sementara itu, laga ini menjadi kesempatan besar bagi Arsenal untuk memperkuat langkah di jalur juara, terlebih mereka selalu menang dalam delapan pertemuan terakhir kontra Wolves.

Klub D M S K GM GK -/+ P 1 Arsenal 15 10 3 2 28 9 19 33 2 Man. City 15 10 1 4 35 16 19 31 3 Aston Villa 15 9 3 3 22 15 7 30 4 Crystal Palace 15 7 5 3 20 12 8 26 5 Chelsea 15 7 4 4 25 15 10 25 6 Manchester United 15 7 4 4 26 22 4 25 7 Everton 15 7 3 5 18 17 1 24 8 Brighton 15 6 5 4 25 21 4 23 9 Sunderland 15 6 5 4 18 17 1 23 10 Liverpool 15 7 2 6 24 24 0 23 Lihat selengkapnya →

Manchester United Bidik Poin Penuh, Zona Eropa dalam Jangkauan

Tak hanya Arsenal, Manchester United juga berpeluang besar meraih tiga poin pekan ini. Setan Merah akan menjamu Bournemouth di Old Trafford pada Selasa (16/11) dini hari WIB.

MU saat ini berada di peringkat keenam dengan 25 poin, hanya terpaut satu angka dari Chelsea di posisi kelima (zona Liga Eropa) dan dua poin dari Crystal Palace yang menempati posisi empat besar.

Kemenangan atas Bournemouth bisa mengantar MU naik minimal satu peringkat.

Berbicara mengenai peluang kemenangan, MU tentu lebih diunggulkan.

Selain faktor kandang, skuad Ruben Amorim juga sedang dalam tren positif setelah tak terkalahkan dalam tiga pertandingan Liga Inggris terakhir (2 menang, 1 imbang).

Sebaliknya, Bournemouth justru sedang terpuruk karena gagal menang dalam enam laga terakhir (4 kalah, 2 imbang).

Situasi semakin menguntungkan MU karena rival terdekat mereka, Crystal Palace, harus menghadapi lawan berat yakni Manchester City.