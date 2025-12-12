Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Italia

3 Transfer Striker AC Milan di Januari 2026: Momentum Bikin Inter Sewot, Rossoneri Luluhkan Hati MU

AC Milan menjadikan tiga striker, Joshua Zirkzee, Mauro Icardi, dan Niclas Fullkrug sebagai incaran utama di jendela transfer pemain Januari 2026.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
ADEM ALTAN/AFP/Arsip
TRANSFER MILAN - Penyerang Galatasaray asal Argentina Mauro Icardi merayakan golnya dalam pertandingan sepak bola Super Lig Turki antara MKE Ankaragucu dan Galatasaray di Stadion Eryaman di Ankara, pada 30 Mei 2023. AC Milan fokus kepada tiga sosok striker di jendela transfer musim dingin 2026. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - AC Milan bergerak aktif jelang dibukanya bursa transfer Januari 2026. Mantan attacante Inter Milan masuk radar belanja AC Milan di jendela transfer musim dingin 2026.

Rossoneri membutuhkan tambahan amunisi di lini depan setelah performa Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez belum memenuhi ekspektasi pada paruh pertama musim.

Situasi ini membuat sektor penyerang menjadi prioritas utama.

Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut AC Milan telah menjalin kembali komunikasi dengan agen Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian. Namun, manajemen tidak hanya fokus pada satu target.

Kebutuhan Milan cukup jelas. Mereka membutuhkan penyerang yang dapat menawarkan efektivitas langsung, fleksibilitas, serta kompatibilitas dengan pendekatan permainan yang diinginkan staf pelatih.

SELEBRASI MILAN - Pemain AC Milan Christian Pulisic melakukan selebrasi usai menjebol gawang Bari pada pertandingan 64 besar Coppa Italia di San Siro Stadium, Senin (18/8/2025) dini hari WIB. (Instagram Milan - 18/8/2025)
SELEBRASI MILAN - Pemain AC Milan Christian Pulisic melakukan selebrasi usai menjebol gawang Bari pada pertandingan 64 besar Coppa Italia di San Siro Stadium, Senin (18/8/2025) dini hari WIB. (Instagram Milan - 18/8/2025) (Instagram.com/acmilan)

Januari menjadi momentum untuk melakukan perbaikan cepat dan strategis.

AC Milan telah lama memantau Joshua Zirkzee dan kembali mengaktifkan pembicaraan dengan pihak pemain beberapa pekan lalu.

Zirkzee pernah masuk daftar incaran dua tahun lalu, tetapi negosiasi biaya agen membuat Milan mundur dan sang pemain akhirnya memilih pindah ke Old Trafford setelah tampil di Bologna.

Situasi kian terbuka karena Manchester United siap membahas opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai €35 juta.

Zirkzee tidak hanya menarik perhatian Rossoneri, tetapi juga menjadi target AS Roma.

Manchester United disebut siap melepas sang penyerang lewat opsi pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai 35 juta euro (Rp684 miliar)

Meski begitu, AC Milan lebih menyukai kesepakatan pembelian langsung tanpa skema tambahan.

Secara kebutuhan, Milan mencari penyerang tengah bertipe klasik. Namun, Zirkzee dinilai cocok karena kemampuan teknisnya serta pengalaman di Serie A.

Situasi ini membuat pemain asal Belanda tersebut masuk daftar pendek meski tidak sepenuhnya sesuai kriteria awal klub.

Di sisi lain, Zirkzee mulai tersisih di lini depan MU seiring dengan kedatangan Benjamin Sesko serta prioritas Ruben Amorin kepada Bryan Mbeumo sebagai pemain depan.

Baca juga: Menolak Galau Tertolak Barcelona, AC Milan Curi Pandang Fans Zlatan Ibrahimovic

Tags:
AC Milan
Berita AC Milan
bursa transfer pemain
transfer pemain AC Milan
Liga Italia
Inter Milan
Mauro Icardi
Joshua Zirkzee
Niclas Fullkrug
Berita Populer
Berita Terkini
