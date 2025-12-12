Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Semifinal Sepak Bola SEA Games 2025 Putra: Thailand Tunggu Indonesia, Vietnam vs Filipina

Jadwal Semifinal Sepak Bola SEA Games 2025 putra pertemukan Vietnam vs Filipina, sedangkan Thailand di antara Malaysia dan Timnas U22 Indonesia.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Febri Prasetyo
Flashscore
BAGAN SEMIFINAL SEPAK BOLA - Bagan sepak bola putra SEA Games 2025 yang mulai menggelar pertandingan, Senin (15/12). Vietnam akan menghadapi Filipina, sementara Thailand bentrok kontra antara Timnas U22 Indonesia atau Malaysia. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025 yang menggelar seluruh pertandingan di Stadion Rajamangala, Bangkok Thailand, Senin (15/12). Thailand menunggu antara Timnas U22 Indonesia atau Malaysia!

Tiga tim memastikan diri lolos ke Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025, sekaligus menjaga asa dalam perebutan keping medali emas.

Ketiga tim tersebut meliputi Vietnam, Filipina, dan Vietnam

Thailand menjadi tim terbaru yang melangkah ke babak empat besar, berkat kemenangan tiga gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Rajamangala, Kamis (11/12) malam WIB.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Dengan kemenangan ini, Thailand mengukuhkan diri sebagai juara Grup A. Mereka mengoleksi 6 poin, unggul tiga angka dari Timor Leste selaku pesaing terdekat yang sudah tak bertanding lagi di Grup A.

Thailand kini mengikuti jejak Vietnam dan Filipina yang sudah lebih dulu lolos semifinal SEA Games 2025.

Vietnam keluar sebagai juara grup usai menumbangkan Malaysia 2-0, Kamis (11/12/2025) sore WIB.

Vietnam naik ke puncak Grup B dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Filipina berstatus juara Grup C dengan torehan 6 poin.

Sesuai bagan Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025, Vietnam akan melawan Filipina dalam perebutan tiket final. Sementara Thailand masih harus menunggu lawan.

Hal ini dikarenakan tim Gajah Perang masih harus menunggu siapa runner-up terbaik yang lolos ke semifinal, antara Timnas U22 Indonesia atau Malaysia.

Posisinya, Malaysia sementara memuncaki klasemen peringkat 2 terbaik berbekal tiga poin dengan surplus 1 gol, diikuti Timor Leste (3 poin, -3 gol), dan Indonesia (0 poin, -1).

Catatannya adalah, Timnas U22 Indonesia besutan Indra Sjafri baru akan melakoni pertandingan terakhirnya di fase grup melawan Myanmar, Jumat (12/12) pukul 18.00 WIB di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai.

Dalam sepanjang sejarah SEA Games, Indonesia dan Myanmar (termasuk saat masih bernama Burma), sudah berhadapan sebanyak 13 kali.

Hasilnya, tim Merah-Putih memetik sebanyak delapan kali, imbang dia kali, dan tiga kali menelan kekalahan.

Indonesia mencatatkan sebanyak 27 gol ke gawang Myanmar, kebobolan 15 kali. Indonesia pernah gagal membobol gawang Myanmar dalam tiga pertandingan.

Jadwal Semifinal Sepak Bola SEA Games 2025 Putra
Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
Sepak Bola Putra SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games 2025
SEA Games 2025
Jadwal
Thailand
Vietnam
Filipina
Timnas U22 Indonesia
Indonesia
