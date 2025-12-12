Jadwal dan Bagan Perempat Final Piala Dunia eFootball 2025: Indonesia vs Brasil, Ulangan Final 2024

Ringkasan Berita: Timnas eFootball Indonesia lolos ke perempat final Piala Dunia eFootball 2025. Indonesia akan menghadapi Brasil, lawan yang mereka kalahkan di final tahun 2024.

Format babak gugur akan dimainkan dua leg dengan penentuan pemenang melalui agregat, tanpa aturan gol tandang. Jika lolos, Indonesia berpeluang bertemu Italia yang tampil dominan sebagai juara Grup A.

Elga Cahya Putra dan Rizky Faidan mengaku tidak tertekan dan yakin Indonesia bisa meraih gelar back-to-back meski tantangannya berat.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas eFootball Indonesia kembali mencuri perhatian setelah memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia eFootball 2025. Performa solid di fase grup menjadi kunci keberhasilan Garuda melangkah ke delapan besar.

Timnas eFootball Indonesia menutup fase grup sebagai runner-up Grup B dengan torehan 20 poin dari 10 pertandingan (6 menang, 2 imbang, 2 kalah).

Skuad Merah Putih hanya tertinggal dua angka dari Polandia yang keluar sebagai pemuncak grup.

Selain Polandia dan Indonesia, Jepang serta Meksiko yang finis di posisi ketiga dan keempat juga berhak lolos ke babak berikutnya.

Di babak delapan besar, Indonesia langsung dihadapkan pada lawan berat: Brasil. Duel ini sekaligus menjadi ulangan final Piala Dunia eFootball 2024.

Seperti diketahui, Timnas eFootball Indonesia menjadi juara dunia tahun lalu setelah mengalahkan Brasil 2-1 dalam format Best of Three (Bo3).

Kini, kedua tim kembali dipertemukan, namun kali ini dalam konteks lebih menegangkan karena hanya ada satu tiket semifinal yang diperebutkan.

Sesuai regulasi Piala Dunia eFootball 2025, Brasil yang finis di posisi ketiga Grup A harus menghadapi Indonesia sebagai runner-up Grup B.

Jalur Berat Menuju Gelar Dunia

PIALA DUNIA EFOOTBALL - Bagan play-off Piala Dunia eFootball 2025. Final ulangan musim lalu terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Brasil di perempat final.

Jika berhasil melewati hadangan Brasil, Indonesia akan berpotensi bertemu lawan kuat lainnya di semifinal, yakni Italia.

Gli Azzurri tampil perkasa sebagai juara Grup A dan dijadwalkan bertemu Meksiko di babak perempat final.

Sebagai informasi, babak play-off memiliki aturan yang berbeda dengan fase grup.

Berikut rinciannya:

Semua pertandingan dimainkan dalam dua leg, dengan skor agregat menentukan pemenangnya.

Aturan golden goal alias gol tercepat digunakan jika terjadi hasil imbang secara agregat (aturan gol tandang tidak berlaku di turnamen FIFAe).

Tantangan berat sudah menanti, namun harapan tetap besar bagi Timnas eFootball Indonesia yang diwakili oleh Elga Cahya Putra dan Rizky Faidan.

Keduanya diharapkan mampu kembali mengukir sejarah dengan mempertahankan gelar juara dunia pada 2025.

Sebagai juara bertahan, Timnas eFootball Indonesia pun ditargetkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk kembali berjaya.