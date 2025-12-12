Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions Asia

Naik Level di Kompetisi Asia, Gelandang Persib Bandung Bicara soal Ujian Baru di 16 Besar

Keberhasilan Persib Bandung lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2 menyisakan banyak makna. tak terkecuali bagi Luciano Guaycochea.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Naik Level di Kompetisi Asia, Gelandang Persib Bandung Bicara soal Ujian Baru di 16 Besar
Instagram @persib
PERSIB NAIK LEVEL - Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea (paling kiri) merayakan gol bersama rekan satu tim setelah mencetak gol ke gawang Madura United pada pekan ke-14 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025) malam WIB. Keberhasilan Persib Bandung lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2 menyisakan banyak makna. tak terkecuali bagi Luciano Guaycochea. 

Ringkasan Berita:
  • Keberhasilan Persib Bandung lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2 dengan status juara grup di wilayah timur, menyisakan banyak makna.
  • Salah satunya Persib Bandung punya kesempatan untuk terus menaikkan levelnya bersaing di kompetisi Asia.
  • Gelandang asing Persib, Lucho mengakui kelolosan ke 16 besar, menjadi tonggak awal timnya meraih prestasi.

TRIBUNNEWS.COM - Persib Bandung terus menunjukkan tajinya musim inidengan naik level di kompetisi Asia, Luciano Guaycochea selaku salah satu gelandang andalan si Maung pun senang sekaligus merasa tertantang.

Tak bisa disangkal, keberhasilan Persib lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2 dengan status juara grup di wilayah timur, menyisakan banyak makna.

Salah satunya Persib punya kesempatan untuk terus menaikkan levelnya bersaing di kompetisi sepak bola Asia.

Setelah berhasil merajai kompetisi Liga Indonesia dalam dua musim terakhir secara beruntun.

Persib tentu punya ambisi lebih untuk meningkatkan ambisinya, untuk bersaing juga di level yang lebih elit yakni Asia.

Meskipun kompetisi Liga Champions Asia 2 bukanlah kasta tertinggi persaingan sepak bola antar klub di benua kuning.

Setidaknya, Liga Champions Asia 2 menawarkan tantangan yang berbeda untuk Persib yang selama ini cuma bisa fokus memenangkan gelar juara di kompetisi lokal saja.

Baca juga: Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Panen Pilihan Derbi ASEAN, 2 Tim Beri Warna Beda

Kini dengan lolosnya Persib ke 16 besar Liga Champions Asia, setelah mengungguli Bangkok United, Lion City Sailors dan Selangor FA di Grup G.

Persib berkesempatan untuk terus membuktikan ambisinya untuk terus naik level di sepak bola Asia.

SELEBRASI PERSIB - Para pemain Persib Bandung merayakan gol Frans Putros yang dicetak ke gawang Lion City Sailors pada pertandingan kelima Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025/26 di Bishan Stadium, Singapura pada Rabu (26/11/2025) malam WIB. (Instagram Persib - 26/11/2025)
SELEBRASI PERSIB - Para pemain Persib Bandung merayakan gol Frans Putros yang dicetak ke gawang Lion City Sailors pada pertandingan kelima Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025/26 di Bishan Stadium, Singapura pada Rabu (26/11/2025) malam WIB. (Instagram Persib - 26/11/2025) (Persib.co.id)

Salah satu gelandang Persib, Luciano Guaycochea pun mengakui dirinya bersyukur bisa membantu timnya melesat ke babak fase gugur dengan cara yang lebih baik ketimbang musim lalu.

Raihan 13 poin, hasil dari 4x menang, 1x imbang dan hanya 1x kalah, membuat Persib lolos sebagai juara grup.

Dengan status tersebut, Persib otomatis lolos ke babak 16 besar, dan tinggal menunggu lawan saja dari grup lain.

Hanya saja di balik rasa senangnya, Lucho mengingatkan Persib bahwa perjalanan untuk meraih prestasi di Liga Champions Asia 2, belum berakhir.

Justru sebaliknya, kelolosan ke 16 besar menjadi awal dari perjuangan Persib untuk mencapai titik terbaik musim ini.

"Pertama, saya sangat senang dengan capaian ini karena kami berhasil melaju ke babak 16 besar," kata Lucho dilansir laman klub.

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Champions Asia
Persib Bandung
Liga Champions Asia 2
ACL 2
Luciano Guaycochea
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
Lihat selengkapnya
