Klasemen Runner-up Terbaik SEA Games 2025 Jika Timnas U22 Indonesia Hanya Menang Surplus 2 Gol

Ringkasan Berita: Timnas U22 Indonesia akan lolos semifinal SEA Games 2025 meski hanya menang selisih dua gol, asalkan skor besar tercipta seperti 5-3 atau 6-4 agar unggul produktivitas dari Malaysia.

Malaysia sementara memimpin klasemen runner-up terbaik dengan tiga poin dan selisih gol +1, sedangkan Indonesia masih tanpa poin.

Indonesia wajib menang besar atas Myanmar untuk menggeser Malaysia, dengan modal pernah menang 5-0 pada SEA Games 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah gambaran klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025 jika Timnas U22 Indonesia hanya mampu mengalahkan Myanmar dengan selisih dua gol, pada Jumat (12/12/2025).

Timnas Indonesia tetap berpeluang besar lolos ke semifinal SEA Games 2025 meskipun hanya menang surplus dua gol saja.

Sebelumnya, Kemenangan Vietnam 2-0 atas Malaysia di laga pamungkas Grup B, Kamis (11/12/2025) membuka peluang Timnas U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Kondisi tersebut membuat Vietnam dipastikan lolos sebagai juara Grup B, sementara Malaysia masih menunggu hasil pertandingan lain agar mampu lolos lewat jalur satu runner-up terbaik.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Saat ini, Malaysia sementara ini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025 dengan memiliki tiga poin dan surplus 1 gol.

Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ketiga belum memiliki poin dengan selisih gol minus 1.

Artinya, Ivar Jenner dkk masih berpeluang lolos otomatis ke semifinal dan menggeser posisi Malaysia jika mampu mengalahkan Myanmar malam ini dengan kemenangan surplus tiga gol.

Adapun duel Timnas U22 Indonesia vs Myanmar bakal digelar pada pukul 18.00 WIB.

Indonesia Bisa Lolos Meski Cuma Menang Surplus 2 Gol

Usut punya usut, Timnas U22 Indonesia masih memiliki peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 meski hanya meraih kemenangan dengan selisih dua gol.

Namun kemungkinan itu tidak datang begitu saja, ada skenario khusus yang harus dipenuhi agar Garuda Muda tetap melaju.

Skenario tersebut muncul jika Indonesia menang dengan skor 5-3, 6-4, atau bahkan 7-5 atas Myanmar.

Melalui hasil itu, Indonesia dan Malaysia akan mengakhiri fase grup dengan kondisi yang sama: sama-sama mengoleksi tiga poin dan memiliki selisih gol +1 .

Meski demikian, Indonesia tetap menempati posisi lebih baik berkat keunggulan produktivitas gol.

Misalnya Timnas U22 Indonesia mampu menang 5-3, maka skuad Garuda total mencetak lima gol dan kebobolan empat, sementara Malaysia hanya membuat empat gol dan kebobolan tiga.