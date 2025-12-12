Shin Tae-yong Ngaku Dapat Tawaran Melatih Timnas Lagi usai Tinggalkan Ulsan HD
Eks pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong , buka suara soal masa depannya. Ngaku sempat mendapat tawaran melatih timnas dan klub profesional.

- Eks pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku mendapat kesepakatan pelatihan dari satu tim nasional dan satu klub setelah meninggalkan Ulsan HD.
- Ia belum menentukan pilihan karena masih mempertimbangkan situasi setelah kegagalannya bersama Ulsan.
- Rumornya mengarah ke Timnas China hingga klub Super League, namun Shin pernah menyiratkan hanya tertarik melatih Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM – Eks pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong , buka suara soal masa depannya setelah resmi berpisah dengan klub Korea Selatan, Ulsan HD.
Diakuinya, pelatih 56 tahun itu ternyata sudah menerima dua kesepakatan serius, masing-masing dari satu tim nasional dan satu klub profesional.
Hal tersebut dibeberkan Shin Tae-yong ketika menjadi bintang tamu podcast YouTube JekPot, Kamis (11/12/2025).
Shin mengaku bahwa tawaran baru mulai datang setelah dirinya hengkang dari Ulsan.
"Setelah keluar dari Ulsan HD ada tawaran.Dari satu negara dan satu tim profesional," ujar Shin Tae-yong melalui kanal YouTube JekPot.
Meski sudah ada pendekatan dari dua pihak, Shin menegaskan dirinya belum mengambil keputusan.
Ia menyebut masih menimbang banyak hal, terutama karena ia meninggalkan Ulsan dalam situasi yang cukup berat.
"Sampai saat ini saya belum mengambil keputusan apa-apa," tambahnya.
Rumor Timnas China hingga Peluang Kembali Melatih di Liga Top
Beberapa rumor sempat beredar mengenai calon destinasi Shin.
Salah satunya datang dari Timnas China, yang saat itu tengah mencari pelatih baru. Namun rumor tersebut mereda setelah China menunjuk pelatih lokal, Jiayi Shao, pada bulan November.
Menariknya, Shin Tae-yong pernah memberi sinyal bahwa dia tidak terlalu tertarik melatih negara lain selain Indonesia.
Karena itu, peluang menangani klub profesional—termasuk di Super League—dinilai lebih terbuka.
Namun, besarnya biaya yang diperlukan untuk mendatangkan Shin Tae-yong menjadi tantangan bagi klub mana pun yang serius mengincarnya.
Jejak Sukses di Timnas Indonesia
Nama Shin Tae-yong sempat melambung tinggi berkat keberhasilannya membangkitkan performa Timnas Indonesia.
