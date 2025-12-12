Orang Penting di MLS Bicara Transfer Mo Salah, Singgung soal Bahagianya Messi dan Thomas Muller

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan panas yang terjadi antara Mohamed Salah dan Liverpool beserta sang pelatih Arne Slot coba dimanfaatkan oleh pihak otoritas Major League Soccer (MLS).

Masa depan Salah di Liverpool sedang tidak menentu akibat retaknya hubungan dengan Arne Slot, sehingga MLS, Saudi, dan klub Eropa lain semua berada dalam peta opsi kariernya.

MLS mencoba mengambil momentum untuk ikut masuk dalam pembicaraan seputar transfer bintang kenamaan asal Mesir itu.

Komisaris MLS, Don Garber, secara terbuka menggoda Salah untuk mempertimbangkan hijrah ke Amerika Serikat.

Ia bahkan menyinggung langsung kebahagiaan Lionel Messi dan Thomas Müller, mantan bintang dari Eropa yang baru saja merasakan panggung terbesar liga tersebut.



Garber tidak sekadar melempar komentar normatif. Ia menyerukan agar Salah menghubungi Messi dan Müller agar bisa mengetahui betapa menyenangkannya bermain di MLS.

Keduanya disebut Garber sebagai contoh betapa “bertransformasinya hidup” para pemain besar saat pindah ke Amerika.

"Kalau Salah ingin datang ke MLS, kami akan menyambutnya. Saya sarankan ia menghubungi Messi dan Thomas Müller untuk melihat betapa bahagianya mereka," ujar Garber, dikutip dari FoxSports.

Pernyataan itu mencerminkan strategi MLS: memanfaatkan pengaruh para ikon sepak bola dunia untuk menarik nama besar berikutnya.

PENAMPILAN MO SALAH - Winger Liverpool, Mohamed Salah, menyambut Liga Inggris 2024/2025 dengan potongan rambut baru. (Instagram @liverpoolfc)

Messi jelas contoh paling kuat. Sejak datang pada 2023, ia membawa Miami dari tim papan bawah menjadi juara MLS Cup.

Messi baru saja menjuarai MLS Cup, memimpin Inter Miami menang 3-1 atas Vancouver Whitecaps yang diperkuat Thomas Muller.

La Pulga juga dinobatkan sebagai MVP berkat penampilan apiknya musim ini bersama Inter Miami, mencetak 35 gol, plus membantu 24 assist di musim reguler dan juga play off.

Sementara itu, Müller yang baru datang di musim 2025 bersama Vancouver Whitecaps, juga disebut Garber tengah menikmati petualangan barunya.

Dalam 13 laga, ia mencatat 9 gol dan 4 assist, langsung mengubah gaya bermain Vancouver menjadi jauh lebih agresif.

MESSI DAN MULLER- Final MLS mempertemuan antara Lionel Messi dari Inter Miami dan Thomas Muller dari Vancouver Whitecaps. (HO/IST/Tangkapan layar Instagram/Leo Messi, Instagram/esmuellert)

Bukan Hal Mudah

Kendati demikian, meskipun Garber membuka pintu selebar mungkin, kepindahan Salah ke MLS bukan urusan sederhana.

Aturan salary cap, slot Designated Player, dan keseimbangan kompetisi membuat transfer besar harus disusun dengan sangat hati-hati.