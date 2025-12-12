Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Major League Soccer

Orang Penting di MLS Bicara Transfer Mo Salah, Singgung soal Bahagianya Messi dan Thomas Muller

Mohamed Salah sedang menjalani hubungan tak baik dengan Liverpool. Major League Soccer (MLS) ikut masuk dalam pembicaraan tentang transfer Mo Salah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Orang Penting di MLS Bicara Transfer Mo Salah, Singgung soal Bahagianya Messi dan Thomas Muller
PETER POWELL / AFP
MO SALAH - Striker Liverpool asal Mesir #11 Mohamed Salah terlihat selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool vs Newcastle United di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 1 Januari 2024. Mohamed Salah sedang menjalani hubungan tak baik dengan Liverpool. Major League Soccer (MLS) ikut masuk dalam pembicaraan tentang transfer Mo Salah. PETER POWELL / AFP 

Ringkasan Berita:
  • Komisaris MLS Don Garber menggoda Mohamed Salah untuk pindah ke MLS dengan menyinggung kebahagiaan Lionel Messi dan Thomas Müller di Amerika.
  • Garber memanfaatkan momentum setelah Messi baru saja membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025 usai menang 3-1 atas Vancouver Whitecaps.
  • Masa depan Salah di Liverpool sedang tidak menentu akibat retaknya hubungan dengan Arne Slot, sehingga MLS, Saudi, dan klub Eropa lain semua berada dalam peta opsi kariernya.

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan panas yang terjadi antara Mohamed Salah dan Liverpool beserta sang pelatih Arne Slot coba dimanfaatkan oleh pihak otoritas Major League Soccer (MLS).

Masa depan Salah di Liverpool sedang tidak menentu akibat retaknya hubungan dengan Arne Slot, sehingga MLS, Saudi, dan klub Eropa lain semua berada dalam peta opsi kariernya.

MLS mencoba mengambil momentum untuk ikut masuk dalam pembicaraan seputar transfer bintang kenamaan asal Mesir itu.

Komisaris MLS, Don Garber, secara terbuka menggoda Salah untuk mempertimbangkan hijrah ke Amerika Serikat. 

Ia bahkan menyinggung langsung kebahagiaan Lionel Messi dan Thomas Müller, mantan bintang dari Eropa yang baru saja merasakan panggung terbesar liga tersebut.
 
Garber tidak sekadar melempar komentar normatif. Ia menyerukan agar Salah menghubungi Messi dan Müller agar bisa mengetahui betapa menyenangkannya bermain di MLS.

Keduanya disebut Garber sebagai contoh betapa “bertransformasinya hidup” para pemain besar saat pindah ke Amerika.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kalau Salah ingin datang ke MLS, kami akan menyambutnya. Saya sarankan ia menghubungi Messi dan Thomas Müller untuk melihat betapa bahagianya mereka," ujar Garber, dikutip dari FoxSports.

Pernyataan itu mencerminkan strategi MLS: memanfaatkan pengaruh para ikon sepak bola dunia untuk menarik nama besar berikutnya. 

Winger Liverpool, Mohamed Salah, menyambut Liga Inggris 2024/2025 dengan potongan rambut baru.
PENAMPILAN MO SALAH - Winger Liverpool, Mohamed Salah, menyambut Liga Inggris 2024/2025 dengan potongan rambut baru. (Instagram @liverpoolfc)

Baca juga: Cara Lionel Messi Bungkam Tantangan Rooney, Piala MLS Bukti Paling Kuat La Pulga

Messi jelas contoh paling kuat. Sejak datang pada 2023, ia membawa Miami dari tim papan bawah menjadi juara MLS Cup. 

Messi baru saja menjuarai MLS Cup, memimpin Inter Miami menang 3-1 atas Vancouver Whitecaps yang diperkuat Thomas Muller. 

La Pulga juga dinobatkan sebagai MVP berkat penampilan apiknya musim ini bersama Inter Miami, mencetak 35 gol, plus membantu 24 assist di musim reguler dan juga play off.

Sementara itu, Müller yang baru datang di musim 2025 bersama Vancouver Whitecaps, juga disebut Garber tengah menikmati petualangan barunya.

Dalam 13 laga, ia mencatat 9 gol dan 4 assist, langsung mengubah gaya bermain Vancouver menjadi jauh lebih agresif.

MESSI DAN MULLER- Final MLS mempertemuan antara Lionel Messi dari Inter Miami dan Thomas Muller dari Vancouver Whitecaps.
MESSI DAN MULLER- Final MLS mempertemuan antara Lionel Messi dari Inter Miami dan Thomas Muller dari Vancouver Whitecaps. (HO/IST/Tangkapan layar Instagram/Leo Messi, Instagram/esmuellert)

Bukan Hal Mudah

Kendati demikian, meskipun Garber membuka pintu selebar mungkin, kepindahan Salah ke MLS bukan urusan sederhana.

Aturan salary cap, slot Designated Player, dan keseimbangan kompetisi membuat transfer besar harus disusun dengan sangat hati-hati.

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Mohamed Salah
Mo Salah
Lionel Messi
Thomas Müller
Major League Soccer
MLS
Don Garber
Liverpool
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas