Hasil Futsal SEA Games 2025 Putri: Indonesia Takluk dari Vietnam 1-3, Masih Ada Kans Lolos Semifinal

Ringkasan Berita: Tim futsal putri Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam pada laga pembuka SEA Games 2025, meski tampil cukup baik di babak pertama.

Vietnam mencetak tiga gol di babak kedua lewat Thùy Trang, penalti Thanh Ngân, dan Phương Anh, sementara Indonesia membalas lewat Quisepina.

Peluang Indonesia lolos semifinal masih terbuka karena Grup B hanya berisi tiga tim, dan laga melawan Myanmar akan menjadi penentuan.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas futsal putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-3 pada laga pembuka penyisihan Grup B SEA Games 2025 di Bangkokthonburi University, Samut Prakan, Jumat (12/12/2025).

Meski menelan kekalahan, peluang Garuda Pertiwi untuk lolos ke semifinal masih terbuka karena format turnamen hanya mengambil dua tim terbaik grup.

Indonesia berada di grup B bersama Vietnam dan Myanmar yang akan dihadapi di laga terakhir dan jadi penantuan kelolosan ke semifinal.

Saat melawan Vietnam, Indonesia memulai laga dengan cukup baik dan bisa menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Dua tembakan dibuat tim asuhan Luis Estrela yang memaksa kiper Vietnam, Hai Yen, melakukan penyelamatan gemilang.

Disisi lain, Vietnam juga memperoleh kesempatan dari bola mati, namun hingga turun minum skor tetap 0-0.

Babak pertama menjadi ajang duel para penjaga gawang. Sella di kubu Indonesia tampil sigap, sedangkan Hai Yen menjadi bintang Vietnam dengan beberapa penyelamatan krusial.

Memasuki babak kedua, Vietnam langsung menguasai permainan. Empat menit setelah kick-off, Thùy Trang melakukan aksi individu istimewa.

Ia menembus tiga pemain Indonesia sebelum mencetak gol pembuka untuk membawa Vietnam unggul 1-0.

Tekanan berlanjut. Lima menit kemudian, Vietnam mendapat penalti setelah pemain Indonesia melakukan pelanggaran di kotak terlarang.

Thanh Ngan mengeksekusi dengan sempurna untuk membuat skor menjadi 2-0.

Indonesia tak menyerah, namun justru kebobolan lagi ketika laga menyisakan tiga menit.

Phương Anh memanfaatkan posisi kiper Indonesia yang terlambat kembali saat melakukan power play, menambah keunggulan menjadi 3-0.

Meski tertinggal jauh, Indonesia terus menekan. Hasilnya, hanya 30 detik setelah kebobolan, Quisepina memanfaatkan kemelut untuk memperkecil skor menjadi 1-3.

Setelah itu, Indonesia hampir menambah gol saat situasi berbahaya tercipta di depan gawang Vietnam.