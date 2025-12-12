Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Indra Sjafri Ubah Strategi, Garuda Mode Nyerang

Susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C SEA Games 2025, Jumat (12/12). Skuad Garuda mode menyerang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Indra Sjafri Ubah Strategi, Garuda Mode Nyerang
PSSI/
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI 

Ringkasan Berita:
  • Indra Sjafri melakukan rotasi besar melawan Myanmar, termasuk mengganti kiper ke Daffa Fasya dan memakai formasi 3-5-2 dengan Frengky Missa memperkuat sisi sayap.
  • Duet Rafael Struick–Mauro Zijlstra tetap jadi tumpuan, sementara Indonesia wajib menang surplus tiga gol untuk lolos melalui jalur runner-up terbaik.
  • Indra Sjafri menegaskan tim sudah dievaluasi dan menargetkan kemenangan besar demi tiket semifinal.

 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C cabor sepak bola putra SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan susunan pemain yang telah dirilis, pelatih Indra Sjafri melakukan rotasi besar. Skuad Garuda mode menyerang.

Adapun duel Timnas U22 Indonesia vs Myanmar bakal digelar di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, pada pukul 18.00 WIB.

Misi Ivar Jenner dkk untuk meraih tiket semifinal SEA Games 2025 dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI dan Vision+.

Selain itu, laga Timnas U22 Indonesia vs Myanmar juga bisa dipantau melalui live score hasil di artikel ini.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)
Rekomendasi Untuk Anda

Berdasarkan susunan pemain yang sudah dirilis, pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sjafri melakukan sejumlah rotasi dari pertandingan sebelumnya.

Di sektor penjaga gawang, posisi yang sebelumnya dipercayakan kepada Cahya Supriadi kini diberikan kepada Daffa Fasya.

Sementara di lini belakang, Indra Sjafri beralih ke struktur tiga bek dengan komposisi Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Robi Darwis.

Kemudian di sektor sayap, hadirnya Frengky Missa diharapkan membuat sektor sayap Garuda makin kuat. Ia juga dapat memberikan kecepatan lebih untuk eksploitasi sisi lapangan.

Dari lini tengah, Ivar Jenner dan Toni Firmansyah akan menjadi pengatur ritme serangan Garuda.

Sedangkan di lini depan tidak ada perubahan, duet Rafael Struick dan Mauro Zijlstra tetap menjadi andalan utama.

Dengan penerapan formasi 3-5-2 ini membuat Timnas U22 Indonesia akan berpeluang mendominasi lini tengah, kuat saat menyerang dan solid bertahan saat lawan Myanmar.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Baca juga: Klasemen Runner-up Terbaik SEA Games 2025 Jika Timnas U22 Indonesia Hanya Menang Surplus 2 Gol

Jika dilihat dari peluangnya, kini satu-satunya cara Timans U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal yang melalui jalur runner-up terbaik.

Saat ini, Malaysia sementara ini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025 dengan memiliki tiga poin dan surplus 1 gol. Disusul Timor Leste di urutan kedua dengan tiga poin minus tiga gol.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas U22 Indonesia
Myanmar
SEA Games 2025
Indra Sjafri
Garuda Muda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas