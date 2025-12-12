Susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Indra Sjafri Ubah Strategi, Garuda Mode Nyerang

Ringkasan Berita: Indra Sjafri melakukan rotasi besar melawan Myanmar, termasuk mengganti kiper ke Daffa Fasya dan memakai formasi 3-5-2 dengan Frengky Missa memperkuat sisi sayap.

Duet Rafael Struick–Mauro Zijlstra tetap jadi tumpuan, sementara Indonesia wajib menang surplus tiga gol untuk lolos melalui jalur runner-up terbaik.

Indra Sjafri menegaskan tim sudah dievaluasi dan menargetkan kemenangan besar demi tiket semifinal.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut susunan Pemain Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C cabor sepak bola putra SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan susunan pemain yang telah dirilis, pelatih Indra Sjafri melakukan rotasi besar. Skuad Garuda mode menyerang.

Adapun duel Timnas U22 Indonesia vs Myanmar bakal digelar di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, pada pukul 18.00 WIB.

Misi Ivar Jenner dkk untuk meraih tiket semifinal SEA Games 2025 dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI dan Vision+.

Selain itu, laga Timnas U22 Indonesia vs Myanmar juga bisa dipantau melalui live score hasil di artikel ini.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Berdasarkan susunan pemain yang sudah dirilis, pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sjafri melakukan sejumlah rotasi dari pertandingan sebelumnya.

Di sektor penjaga gawang, posisi yang sebelumnya dipercayakan kepada Cahya Supriadi kini diberikan kepada Daffa Fasya.

Sementara di lini belakang, Indra Sjafri beralih ke struktur tiga bek dengan komposisi Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Robi Darwis.

Kemudian di sektor sayap, hadirnya Frengky Missa diharapkan membuat sektor sayap Garuda makin kuat. Ia juga dapat memberikan kecepatan lebih untuk eksploitasi sisi lapangan.

Dari lini tengah, Ivar Jenner dan Toni Firmansyah akan menjadi pengatur ritme serangan Garuda.

Sedangkan di lini depan tidak ada perubahan, duet Rafael Struick dan Mauro Zijlstra tetap menjadi andalan utama.

Dengan penerapan formasi 3-5-2 ini membuat Timnas U22 Indonesia akan berpeluang mendominasi lini tengah, kuat saat menyerang dan solid bertahan saat lawan Myanmar.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Baca juga: Klasemen Runner-up Terbaik SEA Games 2025 Jika Timnas U22 Indonesia Hanya Menang Surplus 2 Gol

Jika dilihat dari peluangnya, kini satu-satunya cara Timans U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal yang melalui jalur runner-up terbaik.

Saat ini, Malaysia sementara ini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025 dengan memiliki tiga poin dan surplus 1 gol. Disusul Timor Leste di urutan kedua dengan tiga poin minus tiga gol.