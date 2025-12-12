Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Babak I Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Toni Firmansyah Samakan Skor 1-1, Garuda Belum Aman

Hasil babak I antara Timnas U22 Indonesia vs Myanmar sementara ini masih berimbang 1-1. Gol Toni Firmansyah selamatkan Skuad Garuda.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Dwi Setiawan
Hasil Babak I Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Toni Firmansyah Samakan Skor 1-1, Garuda Belum Aman
PSSI/
TIMNAS U22 INDONESIA - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Muhammad Rayhan Hannan berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI 

Ringkasan Berita:
  • Babak pertama Indonesia vs Myanmar berakhir 1-1; Indonesia tertinggal lebih dulu lewat gol Min Maw Oo sebelum Toni Firmansyah menyamakan kedudukan jelang turun minum.
  • Indonesia mendominasi tetapi penyelesaian akhir buruk membuat banyak peluang terbuang.
  • Garuda Muda butuh menang 4-1 untuk lolos sebagai runner-up terbaik, sehingga hasil imbang babak pertama masih jauh dari kebutuhan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Duel Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C SEA Games 2025, sementara ini berlangsung sengit, pada Jumat (12/12/2025) malam.

Berlangsung di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, hasil babak I antara Timnas U22 Indonesia vs Myanmar sementara ini masih berimbang 1-1.

Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Myanmar di menit ke-30 lewat sepakan plessing Min Maw Oo.

Kemudian Skuad Garuda baru mampu menyamakan kedudukan jelang turun minum lewat curian bola Toni Firmansyah.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Pada laga ini, armada Indra Sjafri sejatinya langsung mengawali pertandingan dengan mendominasi.

Namun penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat peluang-peluang Skuad Garuda terbuang percuma begitu saja.

Hasil imbang di babak pertama ini tentu patut diperbaiki oleh Timnas U22 Indonesia, pasalnya Rafael Struick dkk membutuhkan banyak gol demi dapat lolos ke semifinal.

Jika ingin lolos melalui jalur runner-up terbaik, Timnas U22 Indonesia setidaknya harus menang 4-1 atas Myanmar, atau minimal dengan margin tiga gol.

Baca juga: Live Score Hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Serangan Buntu, Garuda Malah Kecolongan 0-1

Jalannya Pertandingan

Timnas U22 Indonesia memulai pertandingan babak pertama dengan langsung tampil menyerang.

Baru tiga menit laga berjalan, Timnas U22 Indonesia langsung mendapat peluang lewat lemparan maut Robi Darwis.

Situasi tersebut pun sempat membuat skrimits di kotak penalti Myanmar, namun gagal berbuah gol.

Meski cukup mendominasi, nyatanya Ivar Jenner dkk belum mampu mencetak peluang yang mengancam gawang Myanmar sejauh 10 menit pertandingan berlangsung.

Timnas U22 Indonesia memiliki peluang di menit ke-16 lewat sepakan Toni Firmansyah dari luar kotak penalti setelah menerima bola muntah dari skema lemparan jarak jauh Robi Darwis.

Namun tembakan Toni Firmansyah masih melambung di atas mistar gawang Myanmar.

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas U22 Indonesia
Myanmar
Toni Firmansyah
SEA Games 2025
