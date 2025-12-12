Klasemen Akhir Sepak Bola SEA Games 2025: Batal ke Semifinal, Akhir Tragis Timnas Indonesia

Ringkasan Berita: Berikut klasemen akhir babak penyisihan cabor sepak bola putra SEA Games 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut klasemen akhir babak penyisihan cabor sepak bola putra SEA Games 2025.

Nasib tragis dirasakan Timnas Indonesia selaku juara bertahan yang hanya bisa mentok di fase grup saja.

Ya, perjalanan Timnas U22 Indonesia yang dilatih di SEA Games 2025, harus berakhir hari ini, Jumat (12/12/2025).

Tepat di babak penyisihan Grup C, Timnas U22 Indonesia harus mengubur impiannya untuk bisa mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 khususnya cabor sepak bola putra.

Meskipun baru saja mengalahkan Myanmar dengan skor 1-3 pada laga penentuan.

Harapan skuad Garuda Muda untuk bisa lolos dari babak penyisihan, guna tampil di semifinal, seketika ambyar.

Kemenangan atas Myanmar tidak bisa memberikan jaminan untuk kelolosan Garuda ke semifinal SEA Games 2025.

Penyebabnya, margin gol yang mewarnai skor akhir laga antara Myanmar vs Timnas Indonesia.

Dalam laga ini, Timnas U22 Indonesia diwajibkan menang dengan margin tiga gol atas Myanmar jika ingin lolos ke semifinal.

Kemenangan dengan margin tiga gol menjadi syarat Timnas U22 Indonesia jika ingin lolos ke semifinal lewat jalur terakhir yakni runner-up terbaik.

Atau jika tidak bisa menang dengan margin tiga gol.

Timnas Indonesia perlu mencetak lebih banyak gol ketimbang Malaysia dengan minimal margin dua gol.

Hanya saja pada kenyataannya, Timnas U22 Indonesia hanya bisa menang atas Myanmar dengan margin dua gol, dan jumlah gol Garuda tidak lebih banyak dari Malaysia.

Alhasil, mau tidak mau, perjuangan Garuda Muda di cabor sepak bola putra SEA Games 2025, terhenti secara tragis di babak penyisihan.