SEA Games 2025

Timnas U22 Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Ulangi Rekor Kelam 16 Tahun

Timnas U22 Indonesia menang 3-1 atas Myanmar tapi tetap gagal ke semifinal SEA Games 2025, mengulang catatan kelam pertama dalam 16 tahun.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Dwi Setiawan
Timnas U22 Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Ulangi Rekor Kelam 16 Tahun
Dok. PSSI
GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas U22 Indonesia menang 3-1 atas Myanmar namun tetap gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025 karena kalah produktivitas gol dari Malaysia.
  • Kegagalan ini menjadi yang pertama dalam 16 tahun, mengulang catatan kelam sejak terakhir tersingkir di fase grup pada SEA Games 2009.
  • Hasil ini mencoreng tradisi kuat Indonesia yang sebelumnya telah meraih 13 medali sepak bola putra di SEA Games.

 

TRIBUNNEWS.COM - Timnas U22 Indonesia harus menelan kenyataan pahit di SEA Games 2025 meski berhasil mengalahkan Myanmar, pada Jumat (12/12/2025) malam WIB.

Meski menang 3-1 atas Myanmar pada laga pamungkas fase grup C, Garuda Muda tetap gagal menembus semifinal SEA Games 2025.

Kegagalan ini menandai catatan kelam bagi sepak bola Indonesia.

Pasalnya, kegagalan skuad Indra Sjafri ini membuat Timnas U22 Indonesia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir tersingkir di fase grup cabang olahraga sepak bola SEA Games.

Tentu saja hal ini menjadi pukulan yang cukup berat bagi Garuda Muda. 

Mengingat segala upaya persiapan mulai dari pemusatan latihan, pertandingan uji coba, hingga kompetisi Tanah Air yang sudah diliburkan, nyatanya tak mampu mendulang prestasi bagi Timnas U22 Indonesia.

Aksi penyerang Timnas U22 Indonesia Mauro Zijlstra lawan Myanmar di SEA Games 2025
AKSI ZIJLSTRA - Aksi penyerang Timnas U22 Indonesia Mauro Zijlstra (dua dari kanan), saat melawan Myanmar pada pertandingan pamunghas Grup C SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam WIB. Garuda gagal lolos meski menang 3-1.

Ya, Timnas U22 Indonesia harus angkat koper lebih awal dari SEA Games 2025 Thailand meski mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1.

Partai ini sejatinya menjadi laga hidup mati Garuda Muda di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025.

Timnas U22 Indonesia yang dituntut mencetak banyak gol di laga ini justru kesulitan di awal-awal pertandingan.

Bahkan, Myanmar sempat mengejutkan Indonesia lebih dulu lewat gol dari Min Maw Oo (29').

Sementara itu, Timnas U22 Indonesia akhirnya baru bisa pecah telur menjelang turun menum lewat gol Toni Firmansyah (45').

GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar.
GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. (Dok. PSSI)

Baca juga: Klasemen Akhir Sepak Bola SEA Games 2025: Batal ke Semifinal, Akhir Tragis Timnas Indonesia

Seusai jeda, permainan Skuad Garuda juga tak kunjung membaik. Penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat peluang di mulut gawang selalu terbuang sia-sia.

Di penghujung laga, Timnas U22 Indonesia akhirnya baru berhasil mencetak dua gol lewat brace Jens Raven (89'm 90+5').

Meski begitu, kemenangan ini nyatanya tak cukup mengantarkan Timnas U22 Indonesia lolos ke semifinal via jalur klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025.

Sport

Halaman 1/2
12
Tags:
Timnas U22 Indonesia
SEA Games 2025
Semifinal SEA Games 2025
Indra Sjafri
Myanmar
Malaysia
